Der Deal mit dem Sensenmann: Peach Weber über das Ende und ein Päckchen Nudeln

Der Kabarettist Peach Weber reflektiert über das Älterwerden, sein bevorstehendes Karriereende im Jahr 2027 und eine unerwartete Begegnung mit dem Tod.

Eine unscheinbare Packung Teigwaren im Supermarktregal kann manchmal tiefgründige Überlegungen auslösen. Als ich kürzlich ein Paket Nudeln in den Händen hielt, das ein Verfallsdatum bis Ende 2027 aufwies, überkam mich ein seltsames Gefühl. Es ist genau das Jahr, in dem meine grosse Abschiedstournee endet. Ich habe vor 18 Jahren aus einer spontanen Laune heraus den Vorverkauf für meine letzten Shows im Jahr 2027 eröffnet.

Was als Jux begann, hat sich zu einem gewaltigen Projekt mit drei Vorstellungen und 30.000 Zuschauern entwickelt. Die Eintrittspreise habe ich bewusst niedrig gehalten, um mich nicht mit leeren Rängen zu blamieren, und stattdessen den Reinerlös für gute Zwecke versprochen. Mein Ziel war es, den Rekord für den längsten Vorverkauf der Welt zu halten. Über fast zwei Jahrzehnte hinweg war das Projekt ein fester Bestandteil meines Lebens. Auch nach meinem 65. Geburtstag habe ich nicht aufgehört, weil die Arbeit mir weiterhin grosse Freude bereitet. Doch beim Blick auf das Haltbarkeitsdatum der Nudeln wurde mir schlagartig bewusst, dass auch meine eigene Zeit endlich ist. Ich wünsche mir, eines Tages während der Arbeit abzutreten, anstatt tatenlos auf das Ende zu warten. Mein Vater verstarb tragischerweise bei der Orchideenpflege, in der Vorfreude auf ein Teller Spaghetti. Es mag für Angehörige ein Schock sein, doch für den Betroffenen ist es ein würdevoller Abgang. In diesem Sinne geschah neulich etwas Skurriles: Ein schwarz gekleideter Mann mit einer Sense stand plötzlich vor meiner Haustür. Mein erster Impuls war es, ihn abzuwehren, doch ich ahnte sofort, wer vor mir stand. Anstatt panisch zu werden, lud ich den Sensenmann auf ein Bier ein. Ich schlug ihm einen Deal vor: Er solle mir gewähren, meine drei Abschiedsshows noch erfolgreich zu beenden und das Geld zu spenden. Danach dürfe er mich von mir aus direkt auf der Bühne abholen. Zu meiner grossen Überraschung stimmte er zu, sichtlich berührt von meiner Bescheidenheit, da er es sonst nur mit Menschen zu tun hat, die krampfhaft versuchen, ihr Leben um jeden Preis zu verlängern. Er verlangte lediglich ein Freibillett für die Show, bevor er wieder klappernd verschwand. Ob dieser Besuch Realität oder nur ein Fiebertraum war, bleibt offen. Dennoch regt diese Begegnung zum Nachdenken über das Älterwerden an. Oft werde ich gefragt, ob ich immer noch so fit sei, weil ich mit über 70 noch immer auf der Bühne stehe. Doch es geht nicht um Fitness im klassischen Sinne, sondern vielmehr um eine gewisse Zufriedenheit und Akzeptanz. Das Naturgesetz besagt, dass es ab einem gewissen Punkt bergab geht, und wer weise ist, fügt sich in dieses Schicksal, anstatt dagegen anzukämpfen. Natürlich hoffe ich insgeheim, dass ich das Verfallsdatum meiner Nudeln überlebe und den Abschluss meiner Karriere bei bester Gesundheit feiern kann. Wenn man demütig bleibt und erkennt, dass jeder Tag ein Geschenk ist, lässt sich auch der Gedanke an das Ende leichter ertragen. Mein Fokus liegt nun voll und ganz auf den kommenden Auftritten, in der Hoffnung, dass mein Deal mit dem Sensenmann Bestand hat und ich meinen Abschied genau so feiern kann, wie ich es mir immer erträumt habe: mit einem vollen Haus und einem guten Zweck im Rücken





tagblatt_ch / 🏆 32. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peach Weber Humor Abschiedstournee Alter Lebensphilosophie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Peach Weber: Gedanken zum Ende und ein Deal mit dem SensenmannEine Packung Teigwaren löst bei Kolumnist Peach Weber ernste Gedanken aus. Doch dann macht er einen Deal mit dem Sensenmann.

Read more »

101 beste Hotels der Schweiz: 3 aus der ZentralschweizDas Bürgenstock-Resort, das Parkhotel Vitznau und das Chedi in Andermatt räumen beim Hotelranking «Die 101 besten Hotels der Schweiz» ab.

Read more »

Der Pakt am Küchentisch: Wenn Teigwaren und der Sensenmann zum Nachdenken anregenPeach Weber reflektiert über das Älterwerden, seinen geplanten Bühnenabschied im Jahr 2027 und ein kurioses Zusammentreffen mit dem Tod bei einem Glas Bier.

Read more »

Der Böögg zeigt heute, wie schön der Sommer sein wird«Echt patgific»: So kommt der Bündner Sechseläuten-Auftritt an

Read more »

Sicherheit an der Hauptstrasse Hunzenschwil: Kanton weist Forderungen der Gemeinde brüsk zurückDie Gemeinde Hunzenschwil stösst beim Kanton mit Forderungen nach sichereren Querungen auf Granit. Besonders die Begründung der Behörden sorgt für Kopfschütteln.

Read more »

«Die Erhaltung der Freiberger-Rasse hängt auch vom Engagement der Züchter ab»SFV-Präsident Andreas Aebi über vom Aussterben bedrohte Hengstlinien, den negativen Trend bei den Zuchtbeständen und die Bedeutung der AP 2030+ für die Freiberger-Zucht.

Read more »