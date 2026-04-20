Der Deal mit dem Sensenmann: Ein humorvoller Blick auf das Ende

Peach Weber reflektiert über das Ende seiner Karriere im Jahr 2027, das Älterwerden und eine surreal anmutende Verhandlung mit dem Tod, die ihn zu einer neuen Gelassenheit führt.

Die flüchtige Natur des Lebens und das nahende Ende der Karriere von Peach Weber wurden durch eine banale Packung Teigwaren ins Bewusstsein gerufen. Wenn man auf ein Verfallsdatum blickt, das zeitlich mit der eigenen angekündigten Abschiedsvorstellung korrespondiert, beginnt man unweigerlich über die Endlichkeit zu sinnieren. Es ist nun beinahe zwei Jahrzehnte her, seit ich den Entschluss fasste, meine Tätigkeit als Humor dienstleister im Jahr 2027 offiziell zu beenden.

Was als spontane Idee begann, entwickelte sich zu einem Mammutprojekt mit drei grossen Shows und insgesamt 30.000 Zuschauern. Mein Ziel war es nie, den maximalen Profit zu erzielen. Ganz im Gegenteil: Die Eintrittspreise sind bewusst moderat gehalten, um eine volle Halle zu garantieren, statt mit leeren Rängen vor dem finanziellen Ruin zu stehen. Mein eigentlicher Antrieb ist es, zum Abschluss meiner langen Laufbahn eine beträchtliche Summe für wohltätige Zwecke zu spenden und gleichzeitig einen Weltrekord für den längsten Vorverkauf der Geschichte zu feiern. Lange Zeit verdrängte ich den Gedanken an das Ende, doch nun, wo das Jahr 2027 in greifbare Nähe rückt, wird die Realität spürbar. Die Vorstellung vom Sterben ist ein Thema, das oft tabuisiert wird, doch für mich ist sie eng mit dem Wunsch nach Würde und einem Abgang vom Arbeitsplatz verknüpft. Ich beneide Menschen, die ohne langes Siechtum einfach einschlafen oder mitten aus dem Leben gerissen werden, so wie es meinem Vater widerfuhr. Die Begegnung mit einer schwarzen Gestalt an meiner Haustüre, die frappierende Ähnlichkeit mit dem personifizierten Sensenmann hatte, mag für manche wie ein Fiebertraum klingen. Doch in diesem Moment bot sich mir eine surreale Gelegenheit für eine Verhandlung. Bei einem kühlen Bier gelang es mir, einen Deal auszuhandeln: Die drei Abschiedsshows sollen meine letzte Bühne sein. Danach, so mein Vorschlag, darf der Sensenmann gerne zugreifen. Zu meiner Überraschung zeigte sich mein Gegenüber beeindruckt von dieser Bescheidenheit. In einer Welt, in der die Suche nach ewiger Jugend und künstlicher Verlängerung des Lebens unter dem Label Longevity zur Obsession geworden ist, wirkte meine Akzeptanz der Vergänglichkeit fast schon erfrischend auf ihn. Wir einigten uns darauf, dass er sich ein Ticket für meine letzte Vorstellung sichert. Ob dieses Treffen nun der Realität entsprang oder nur ein Produkt meiner Fantasie war, spielt im Grunde keine Rolle. Entscheidend ist die innere Haltung, mit der wir dem Älterwerden begegnen. Viele Menschen fragen mich, ob ich deshalb noch arbeite, weil ich besonders fit sei. Doch das ist ein Irrtum. Es geht nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um ein bescheidenes Mass an Vitalität, das ich als grosses Glück betrachte. Der menschliche Körper folgt nun einmal den Gesetzen der Natur, und ab einem gewissen Punkt beginnt der schleichende Abbau. Wer dies demütig erkennt und akzeptiert, kann den Lebensabend mit einer inneren Ruhe geniessen, die vielen anderen verwehrt bleibt. Ich werde weiterhin mein Bestes geben, um meine Zuschauer zu unterhalten, während ich insgeheim hoffe, dass das Verfallsdatum meiner Teigwaren nicht das Einzige ist, das mich zeitlich überholt. Man sollte dankbar für jeden Tag sein, an dem man sich noch einigermassen zwäg fühlt, anstatt sich verzweifelt gegen den Lauf der Zeit zu stemmen





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