Der Blaue Pfeil feiert 125 Jahre: Nostalgiefahrten durch die Schweiz

Am 6. und 7. Juni ist der historische Blaue Pfeil der BLS auf Jubiläumsfahrten unterwegs. Die Schweiz bietet eine beeindruckende Vielfalt fahrbereiter Museumsbahnen, die Bahngeschichte lebendig halten.

Am 6. und 7. Juni 2024 feiert die BLS das 125-Jahr- Jubiläum ihrer Strecken Bern-Neuenburg und Gürbetal mit Nostalgiefahrten des legendären Blauen Pfeils. Dieser historische Triebwagen, der einst den modernen Reisezugverkehr prägte, wird auf seinen ursprünglichen Routen unterwegs sein und Fahrgäste in die Zeit der Bahnpioniere entführen.

Der Blaue Pfeil ist ein Symbol für die Innovationskraft der Schweizer Bahnen und steht für eine Ära, in der Elektrifizierung und Geschwindigkeit die Schiene revolutionierten. Die Jubiläumsfahrten bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Entwicklung der Eisenbahn hautnah zu erleben und die landschaftliche Schönheit der Strecken zu geniessen. Die Schweiz ist bekannt für ihre aussergewöhnliche Vielfalt an historischen Bahnfahrzeugen, die noch immer auf den Schienen unterwegs sind.

Neben dem Blauen Pfeil gibt es zahlreiche andere rollende Zeitzeugen, wie das berühmte Gotthard-Krokodil, eine markante Elektrolokomotive, die jahrzehntelang den Güterverkehr über den Gotthard prägte. Die Dampfbahn Furka-Bergstrecke führt Passagiere auf einer spektakulären Hochgebirgsfahrt durch das Urner Land und den Furka-Scheiteltunnel. Auf der Rigi verkehren historische Zahnradbahnen, darunter die über 150 Jahre alte Lok 7, die zu den ältesten betriebsfähigen Exemplaren der Welt zählt.

Die Rhätische Bahn unterhält eine der grössten Sammlungen historischer Fahrzeuge, die auf den Weltkulturerbestrecken Albulalinie und Berninalinie eingesetzt werden. Der Belle-Époque-Zug der Montreux-Berner-Oberland-Bahn lässt die goldene Ära des Luxustourismus wieder aufleben, mit eleganten Wagen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Das Rückgrat dieser lebendigen Eisenbahngeschichte bilden zahlreiche Vereine und Freiwillige, die unermüdlich an der Restauration und dem Unterhalt der historischen Fahrzeuge arbeiten.

Der Verein Mikado 1244, gegründet 1975, hat sich auf die Pflege von Dampflokomotiven spezialisiert und ermöglicht regelmässige Nostalgiefahrten. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement wären viele dieser Zeitzeugen längst in Museen verschwunden oder verschrottet worden. Die Schweiz besitzt nicht nur eines der dichtesten Bahnnetze der Welt, sondern auch eine lebendige Tradition der Pflege ihres Eisenbahnerbes. Die Fahrten auf originalgetreuen Strecken bieten ein unvergleichliches Erlebnis, das Geschichte, Technik und Landschaft verbindet.

Ob selber den Fahrtwind auf dem Führerstand eines Krokodils spüren oder in einem Salonwagen aus der Belle Époque den Charme vergangener Zeiten geniessen - die Schweizer Nostalgiebahn-Szene hält für jeden Geschmack etwas bereit. Die Jubiläumsfahrten des Blauen Pfeils sind nur der Auftakt zu einem Sommer voller historischer Bahnerlebnisse, die das Erbe der Schweizer Eisenbahn bewahren und für kommende Generationen erlebbar machen





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