Der Aufstieg der Grünen in Großbritannien: Zoë Garbett und der Kampf um Hackney

Ein tiefer Einblick in die politische Transformation der britischen Grünen und die Ambitionen von Zoë Garbett, die erste grüne Bürgermeisterin in Hackney zu werden.

In den Straßen von Dalston, einem lebhaften Viertel im Osten Londons, ist Zoë Garbett mehr als nur ein bekanntes Gesicht; sie ist eine feste Institution.

Wenn sie durch die Gassen spaziert oder sich in ein lokales Café setzt, wird sie ständig von Passanten und Nachbarn gegrüßt. Diese tiefe Verwurzelung in ihrer Gemeinschaft ist das Fundament ihrer politischen Karriere. Garbett, eine überzeugte Politikerin der Grünen Partei, vertritt ihren Wahlkreis bereits seit vier Jahren im Gemeinderat von Hackney. Ihr Aufstieg stoppte nicht dort, denn vor zwei Jahren zog sie zudem in die London Assembly ein, das Stadtparlament, das die gesamte Metropole repräsentiert.

Nun setzt sie einen weiteren, ambitionierten Schritt: Am 7. Mai kandidiert sie für das Amt der Bürgermeisterin von Hackney. Sollte sie gewinnen, wäre dies ein historischer Moment für die britischen Grünen, da es das erste Mal wäre, dass ein Mitglied ihrer Partei ein solches Amt in Großbritannien bekleidet. Umfragen deuten darauf hin, dass dieser Erfolg greifbar ist, da Hackney zu einem Zentrum des politischen Umbruchs geworden ist.

Doch Garbetts Ambitionen sind Teil einer viel größeren Bewegung. Das traditionelle britische Zweiparteiensystem, das über Jahrzehnte von den Konservativen und der Labour-Partei dominiert wurde, gerät massiv ins Wanken. Während auf der rechten Seite die Partei Reform UK unter der Führung von Nigel Farage eine beispiellose Dynamik entwickelt hat und in Umfragen oft führt, formiert sich auf der linken Seite eine ebenso starke Gegenbewegung in Gestalt der Grünen.

Lange Zeit wurden die Grünen in Großbritannien als eine Partei von Naturschützern und einer wohlhabenden, eher zurückhaltenden Mittelschicht belächelt, deren Fokus primär auf ökologischen Themen lag. In den letzten Jahren hat die Partei jedoch eine radikale Transformation durchlaufen. Sie haben ihr Programm geschärft und sind in wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Fragen deutlich progressiver aufgetreten als die Labour-Partei.

Dieser Kurswechsel zahlte sich bereits bei den Parlamentswahlen im Sommer 2024 aus, als sie vier Sitze im Unterhaus gewannen und damit den Grundstein für eine breitere Akzeptanz legten. Ein entscheidender Motor für diesen Aufstieg ist der neue Parteichef Zack Polanski. Der 43-Jährige hat die Klassenfrage radikal in das Zentrum der grünen Agenda gerückt.

Polanski kritisiert scharf ein Wirtschaftssystem, das er als Abzockergroßbritannien bezeichnet, in dem die Privilegierten von der harten Arbeit der Massen profitieren, während die Reallöhne stagnieren und die Lebenshaltungskosten explodieren. Seine Lösungsvorschläge sind weitreichend und zielen auf eine grundlegende Umverteilung ab. Dazu gehören die Einführung eines Mietendeckels, eine progressive Vermögenssteuer sowie die Verstaatlichung der Wasser- und Stromversorgung. Gleichzeitig fordert er massive Investitionen in erneuerbare Energien, um die Abhängigkeit des Landes von Gasimporten zu beenden und die Klimaziele zu erreichen.

In gesellschaftlichen Fragen setzt Polanski auf mehr Bürgerrechte, eine humanere Justiz und die Entkriminalisierung des Drogenkonsums. Besonders bemerkenswert ist seine klare Solidarität mit den Palästinensern. Als Jude ist Polanski regelmäßig bei Demonstrationen aufgetreten und hat die Regierung von Keir Starmer scharf für ihre Israel-Politik kritisiert. Diese Positionierung am linken Rand des politischen Spektrums hat eine strategische Lücke gefüllt.

Da die Labour-Partei unter Keir Starmer eine deutliche Bewegung in Richtung Mitte-Rechts vollzogen hat, fanden viele Wähler keine Repräsentation mehr für ihre progressiven Ansichten. Die Statistiken belegen den Erfolg dieser Strategie: Die Mitgliederzahlen der Grünen haben sich innerhalb von nur sieben Monaten verdreifacht und belaufen sich mittlerweile auf über 225.000 Personen. In aktuellen Umfragen erreicht die Partei etwa 17 Prozent der Wählerstimmen, womit sie fast gleichauf mit den etablierten Großparteien liegt und nur noch von Reform UK übertroffen wird.

Für Zoë Garbett begann dieser Aufschwung jedoch schon früher als unter der Leitung von Polanski. Die 38-Jährige, die seit zwölf Jahren in Dalston lebt, ist tief mit dem urbanen Flair ihres Viertels verbunden, das eine Mischung aus Trendbewusstsein und einer gewissen Ungepflegtheit ausstrahlt. Ihr Weg in die Politik begann 2014, als sie noch in der Londoner Gesundheitsverwaltung tätig war und sich entschied, den Grünen beizutreten.

Heute sieht sie sich in einem Umfeld, das durch Institutionen wie die nach dem Marxisten C. L. R. James benannte Bibliothek geprägt ist, was den intellektuellen und politischen Unterbau ihres Wirkens unterstreicht. Ihr Ziel in Hackney ist nicht nur ein persönlicher Sieg, sondern ein Signal für den gesamten britischen Politikbetrieb, dass eine progressive, ökologische und soziale Alternative mehr als nur eine Randerscheinung ist





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