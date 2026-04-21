Ein kurioser Blick hinter die Kulissen von Real Sociedad: Präsident Jokin Aperribay ignorierte den negativen Rat einer Künstlichen Intelligenz bezüglich der Trainerwahl und wurde mit einem historischen Pokalsieg belohnt.

Die Welt des professionellen Fußball s ist bekannt für ihre konservativen Entscheidungsprozesse, in denen Bauchgefühl, jahrelange Erfahrung und zwischenmenschliche Einschätzungen oft das letzte Wort haben. Doch im Fall von Real Sociedad San Sebastián hätte beinahe ein Algorithmus die Geschicke des Vereins maßgeblich beeinflusst. Als der baskische Traditionsverein auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer war, wagte Präsident Jokin Aperribay ein ungewöhnliches Experiment.

Er zog bei der Evaluation potenzieller Kandidaten die Künstliche Intelligenz zu Rate, um eine objektive Zweitmeinung einzuholen. Einer der Namen, die auf dem Tisch lagen, war Pellegrino Matarazzo, der durch seine vorherigen Stationen beim VfB Stuttgart und der TSG 1899 Hoffenheim bereits in der deutschen Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht hatte. Sportdirektor Erik Bretos war von dem US-Amerikaner überzeugt und schlug ihn als idealen Kandidaten vor. Doch der Algorithmus sah das völlig anders: Die KI stufte Matarazzo als ungeeignet für das Anforderungsprofil von Real Sociedad ein und riet den Verantwortlichen explizit von einer Verpflichtung ab. Hätte der Präsident auf die maschinelle Analyse gehört, wäre das Kapitel Matarazzo im Baskenland niemals geschrieben worden. Doch Aperribay traf eine mutige Entscheidung gegen die kalte Logik der Technik. Er entschied sich, seinem Sportdirektor zu vertrauen, eine Entscheidung, die sich schneller als erwartet als goldrichtig herausstellen sollte. In der Folgezeit entwickelte sich unter Matarazzos Führung eine sportliche Erfolgsgeschichte, die weit über das hinausging, was selbst optimistische Fans vor der Saison zu hoffen wagten. Das Team wuchs zusammen, taktische Feinheiten griffen ineinander und eine neue Siegermentalität hielt in San Sebastián Einzug. Den krönenden Abschluss dieser Entwicklung bildete der Einzug ins Finale des spanischen Cups, wo das Team auf den mächtigen Champions-League-Halbfinalisten Atlético Madrid traf. In einem packenden Duell, das an Dramatik kaum zu überbieten war, behielten die Basken im Elfmeterschießen die Oberhand und sicherten sich den Titel. Die euphorischen Reaktionen der spanischen Medien ließen nicht lange auf sich warten. Zeitungen wie Mundo deportivo überschlugen sich förmlich mit Lobeshymnen und sprachen von einer perfekten Geschichte sowie einer tiefen emotionalen Verbundenheit zwischen dem Trainer und den leidenschaftlichen Fans. Die Ironie dieser Situation ist kaum zu übersehen. Während die KI eine rein datenbasierte Prognose über Erfolg oder Misserfolg abgab, übersah sie dabei das menschliche Element – die Fähigkeit eines Trainers, eine Mannschaft zu inspirieren, zu formen und in entscheidenden Momenten das Beste aus jedem Einzelnen herauszuholen. Präsident Aperribay blickt heute mit einem amüsierten Lächeln auf diesen Vorfall zurück. Seine Geschichte dient als eindrucksvolles Beispiel dafür, dass in einem Sport, der so sehr von Emotionen und Leidenschaft lebt, auch die fortschrittlichste Technologie ihre Grenzen hat. Zwar kann die KI wertvolle Daten liefern und Statistiken analysieren, doch das Herz und die Intuition eines Menschen bleiben in der komplexen Welt des Fußballs oft der entscheidende Faktor für historische Erfolge





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