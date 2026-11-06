Denner und Grischuna: Kritik an Herkunftskennzeichnung von Bündnerfleisch

Detailhändler Denner und Hersteller Grischuna ziehen umstrittene Verpackung mit Slogan 'Vo da Bündner Berga' zurück, da Käufer Irritationen über Fleischherkunft aus Südamerika meldeten.

Einige Käuferinnen und Käufer von Bündnerfleisch beim Discounter Denner fühlen sich durch den Slogan "Vo da Bündner Berga" getäuscht. Die Kritik richtet sich gegen die Traditionsmarke Grischuna, deren verarbeitetes Rindfleisch zu Teilen aus Paraguay oder Uruguay stammt. Das SRF -Konsumentenmagazin hat diesen Vorfall aufgegriffen und Stellungnahmen sowohl beim Detailhändler als auch bei der Herstellerin, der Fleischtrocknerei Churwalden, eingeholt.

Herkunft der Ware im Fokus der Debatte

Die irreführende Verpackung wird aus dem Verkehr gezogen, obwohl die tatsächliche Herkunft des Rohmaterials auf der Packungsrückseite und im Werbeflyer korrekt deklariert ist. Denner und die Herstellerin weisen die Vorwürfe einer bewussten Irreführung zurück und betonen, dass es sich um eine zeitlich befristete Sonderaktion handelt. Die Fleischtrocknerei räumt jedoch ein, dass die Formulierung missverständlich sei und man das Design nach den geltenden Vorgaben rechtlich nicht beanstanden muss.

Also read Grischuna entfernt Bezeichnung 'Vo da Bündner Berga' wegen Herkunft des Fleisches

Gemeinsame Erklärung der betroffenen Firmen

Beide Parteien, der Detailhändler Denner sowie die Fleischtrocknerei Churwalden, vertreten die Position, dass keine bewusste Täuschung beabsichtigt war. Die Herkunft der Tiere wird laut Angabe im Pflichtenheft der geschützten geografischen Angabe nicht für den Schutz des Produkts als entscheidend erachtet. Vielmehr gilt der Schutz nur für die Veredelung, was bedeutet, dass das Fleisch vor Ort in Graubünden gesalzen und getrocknet wird. Die Aufzucht- und Schlachtorte der Tiere sind in diesem Zusammenhang nicht reglementiert.

Hohe Nachfrage begründet Import aus Übersee

Die Fleischtrocknerei rechtfertigt den Zukauf von Überseefleisch mit der hohen Nachfrage im In- und Ausland, die sich längst nicht mehr allein mit Schweizer Fleisch decken lässt. Diese Produktionsanpassung ermöglicht es dem Unternehmen, den Bedarf der Konsumentinnen und Konsumenten zu erfüllen, ohne die traditionelle Verarbeitung in der Schweiz zu vernachlässigen. Gleichzeitig wird eingeräumt, dass die gewählte Werbung, speziell der Slogan "Vo da Bündner Berga", bei der Kundschaft zu falschen Schlussfolgerungen bezüglich der Herkunft des Fleisches führen kann.

Advertisement

Verbleib des Materials und Zeitplan zur Umstellung

Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird das vorhandene Verpackungsmaterial weiterverkauft, sodass das umstrittene Design erst nach dem ersten Quartal 2027 vollständig aus den Regalen verschwindet. Die Fleischtrocknerei begründet diese Vorgehensweise damit, dass keine sofortige Entsorgung erfolgen soll, um Umweltbelastungen zu vermeiden. Bis dahin bleibt die Kennzeichnung auf der Rückseite der Packungen die maßgebliche Informationsquelle für die genaue Herkunft der in Paraguay oder Uruguay aufgezogenen Tiere.

Rechtliche Einordnung des geschützten Produkts

Gemäß den geltenden Vorgaben ist das aktuelle Vorgehen rechtlich nicht zu beanstanden. Bündnerfleisch ist zwar als geschützte geografische Angabe im Register des Bundesamts für Landwirtschaft eingetragen, das Pflichtenheft knüpft den Schutz jedoch ausschließlich an die Veredelung. Entscheidend ist, dass das Fleisch vor Ort in Graubünden verarbeitet wird, ohne dass Vorgaben zur Herkunft der Tiere im Pflichtenheft gemacht werden. Diese rechtliche Grauzone bleibt in der Debatte ein zentraler Punkt, da sie es Herstellern ermöglicht, globale Lieferketten zu nutzen, solange die traditionelle Bearbeitung in der Schweiz sichergestellt ist.