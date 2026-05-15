Francis Maisano, der ehemalige Klinikdirektor des USZ, wird u. a. beschuldigt, wegen einer sehr hohen Übermortalität, mangelnder Führungstaumeltauglichkeit und eines Interessenkonflikts. Er betont in seinem Statement, dass er bei der Übernahme der Klinikleitung in Zürich bereits mit Problemen konfrontiert war und dass die Übermortalität kein Problem der jucaern erfundenen Methoden sei, sondern auf konventionelle chirurgische Eingriffe zurückzuführen sei. Auch in Bezug auf die vorgetragenen neuartigen Medizinprodukte bestreitet Maisano die Schuld.

Anfang Mai hatte eine reguläre Untersuchung des Universitätshospitals Zürich (USZ) gravierende Mängel und eine hohe Übermortalität im Hinblick auf Francesco Maisano, den ehemaligen Klinikdirektor des USZ, nachgewiesen.

Dieser betont in seinem Statement, dass sich bereits bei seiner Ankunft 2014 in eine schwierige Situation ereintete, als er die Leitung einer Abteilung übernahm, die ein internationales wissenschaftliches Profil erfordert hatte, während er sich jedoch Italiens Nationalität angewandt fühlte. Es zeigte sich für ihn schwierig, als deutscher Mediziner in einem deutschsprachigen Umfeld, so eine so wichtige Rolle zu übernehmen.

Zudem gab es kulturelle und institutionelle Widerstände, die nicht von simplen Missverständnissen zu erklären waren. Obwohl Maisano und die Vorwürfe diesbezüglich nicht einverstanden sind, betont er, dass er bereits von Anfang an mit schwierigen Umständen konfrontiert gewesen sei





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