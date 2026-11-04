Demokraten übernehmen US-Kongress nach Midterm-Niederlage der Republikaner

Nach der Midterm-Wahl stellen die Demokraten ab dem 3. Januar die Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus. Sie planen Gegenmaßnahmen gegen Präsident Trump durch Budgetkontrolle und Untersuchungen.

Nach einer deutlichen Niederlage bei den Midterm-Wahlen stellen die US-Demokraten ab dem 3. Januar die Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses. Präsident Donald Trump, der bislang weitgehend ohne starke parlamentarische Gegnerschaft regierte, sieht sich nun einer konsequenten Opposition gegenüber. Diese politische Wende markiert einen fundamentalen Wandel in der amerikanischen Machtdynamik und setzt die Verfassungsmäßige Gewaltenteilung wieder ins Zentrum des politischen Geschehens.

Demokratische Mehrheiten stärken das legislative Gegengewicht

Die Demokraten nutzen ihre neue Kontrolle im Senat und Repräsentantenhaus, um ein institutionelles Gegengewicht zur Exekutive unter Donald Trump zu etablieren. Ein zentrales politisches Instrument ist dabei dasBudgetrecht des Kongresses, das ihnen direkte Einflussmöglichkeiten auf staatliche Ausgaben bietet. Durch die Übernahme der Ausschussvorsitze erhalten sie zudem das Recht, umfassende Untersuchungen in Gang zu setzen. Geplante Schwerpunkte umfassen dabei die Aufklärung der Epstein-Akten, die Analyse von Konflikten im Iran sowie die Prüfung von Bereicherungsmechanismen im Umfeld von Donald Trump.

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Herausforderungen bei der Gesetzgebung und Vetorechte

Trotz der Mehrheit steht den Demokraten die praktische Umsetzung von Wahlversprechen vor erheblichen Hürden. Für die Verabschiedung wichtiger Gesetze benötigen sie im Senat 60 von 100 Stimmen, da die Republikaner über die restlichen Sitze verfügen. Diese Supermajority-Hürde ist für die Demokraten allein nicht zu bewältigen. Ein möglicher Policy-Erfolg läge in der Wiedereinführung von Zuschüssen für Krankenversicherte, die unter der Ägide der Republikaner gestrichen wurden. Donald Trump kann jeden solchen Gesetzgebungsversuch durch ein reguläres Veto zunichtemachen.

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Politische Strategien und die Rolle des Präsidenten

Die Zukunft der Kooperation hängt maßgeblich von der Haltung Donald Trumps ab. Er hat gegenüber Fox News eine Zusammenarbeit angedeutet, gleichzeitig aber vor der Wahl den Titel "Mr. Veto" propagiert. Ein Veto lässt sich nur durch eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Kongresses überstimmen, was republikanische Unterstützung erfordert. Parallel dazu diskutiert die demokratische Basis interne Druck aufzubauen, ein drittes Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump einzuleiten. Eine Verurteilung im Senat scheitert jedoch voraussichtlich an der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit.

Weiterführende Verfahren gegen Minister und Kabinettsmitglieder

Neben dem Präsidenten stehen auch Kabinettsmitglieder im Fokus möglicher politischer Konfrontationen. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth gilt als konkretes Szenario. Die Demokraten müssen abwägen, ob sie ihre begrenzten Ressourcen in symbolische Prozesse investieren oder ihren Fokus auf konkrete Verbesserungen für die Lebenshaltungskosten legen. Diese strategische Frage wird bestimmen, ob sie als rein oppositionelle Kraft agieren oder als gestaltende Legislative in die nächste Wahlperiode starten.