Mary Peltola gewinnt in Alaska den Sitz im Senat, was die demokratische Mehrheit auf 56 Sitze festigt. Trump-Regierung zieht Klage zurück.

Die Demokratische Partei hat ihre absolute Mehrheit im US-Senat für die kommende Legislaturperiode gefestigt, nachdem Mary Peltola die umkämpfte Senatswahl in Alaska gewonnen hat. Durch diesen Sieg stellen die Demokraten ab Januar fünfundfünfzig sechs von einhundertzehn Senatoren, während die Republikaner nur noch vierundvierzig Sitze innehaben werden. Dieser Ausgang ist das Ergebnis einer Reihe von Entscheidungen in verschiedenen Bundesstaaten, die das politische Gefüge in Washington grundlegend verändern.

Trump-Justizministerium beendet Alaska-Klage

Das US-Justizministerium hat am Donnerstag beim zuständigen Berufungsgericht in Alaska den Antrag gestellt, den anhängigen Rechtsstreit um den Wahlausgang für gegenstandslos zu erklären. Damit gibt die Regierung unter Präsident Donald Trump ihren widerständigen Kurs auf und akzeptiert den Sieg von Mary Peltola. Die Wahl war zwei Tage zuvor durch eine absolute Mehrheit entschieden worden, was die Demokraten erneut bestärkte. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates Alaska hatte die Zulassung des zweiten Bewerbers namens Dan Sullivan bereits als rechtmäßig eingestuft, wodurch die Grundlage der Klage wegfiel.

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Die Anfechtung der Wahl basierte ursprünglich auf der Argumentation, dass die Kandidatur des unparteiischen Dan J. Sullivan neben dem republikanischen Amtsinhaber Senator Dan Sullivan die Wähler verwirrt hätte. Präsident Trump hatte das Justizministerium persönlich angewiesen, gegen die Anerkennung von Peltolas Wahlsieg vorzugehen und sogar strafrechtliche Ermittlungen gegen die demokratische Politikerin zu fordern. Beide Seiten, Peltola und der unparteiische Kandidat Sullivan, wiesen jede Beteiligung an der Verwechslung oder Manipulation zurück und betonten ihre unabhängige Position.

Historischer Sieg der ersten indigenen Senatorin

Die in Alaska geborene Mary Peltola hat den republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan abgewählt und damit einen historischen Moment für die US-Politik eingeläutet. Sie wird die erste Angehörige der indigenen Bevölkerung Alaskas sein, die in den US-Senat einzieht. Zuvor hatte sie den nördlichsten Bundesstaat bis zum Jahr 2025 bereits als erste indigene Frau im Repräsentantenhaus vertreten. Ihr Eintritt in den Senat markiert einen bedeutenden Schritt der Diversifizierung in der obersten legislativen Kammer des Landes.

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Im Senat wird sich Peltola laut ihren eigenen Aussagen schwerpunktmäßig mit wirtschaftlichen Fragen befassen, die den Alltag der Bürger direkt betreffen. Ihre politischen Schwerpunkte liegen auf der Senkung der Lebenshaltungskosten, der Sicherung von bezahlbarem Wohnraum, der Reduzierung der Steuerlast sowie der Erhöhung der Löhne für die Arbeiterschaft. Diese Themen spiegeln die drängenden Probleme wider, die viele Wähler in den ländlichen und abgelegenen Regionen Alaskas bei den Midterm-Wahlen am meisten beschäftigten.

Seltener Wahlerfolg der Republikaner in Maine

Neben dem großen demokratischen Erfolg im Senat gab es auch einen bemerkenswerten Gewinn für die Republikaner in Maine. Im zweiten Wahlbezirk dieses Bundesstaates konnte der frühere Gouverneur Paul LePage den einzigen zuvor demokratisch gehaltenen Sitz für sich entscheiden. Damit ist dies der einzige direkte Wechsel von den Demokraten zu den Republikanern bei diesen Wahlen, der nicht auf Neuzuschneidungen der Wahlkreise zurückzuführen ist.

LePage setzte sich knapp gegen den demokratischen Rechnungsprüfer des Bundesstaates, Matt Dunlap, durch. Dunlap hatte seine Niederlage bereits in der vorangegangenen Woche öffentlich eingeräumt, was den Wahlausgang im Vorfeld klarstellte. Die Nachrichtenagentur Associated Press erklärte Paul LePage am Donnerstag offiziell zum Sieger dieses umkämpften Mandats. Dieser Sieg steht im Kontrast zu den meisten anderen Entwicklungen, die eher zu Lasten der Republikaner ausfielen.

Positionierung für die kommende Legislaturperiode

Die Gesamtbilanz der Kongresswahlen zeigt, dass die Demokraten insgesamt vierundvierzig Sitze im Repräsentantenhaus von den Republikanern hinzugewinnen konnten. Dennoch gab es in zwei weiteren Bundesstaaten, Texas und Tennessee, Wechsel zugunsten der Republikaner, wobei dort geographische Neuzuschnitte der Wahlkreise die Erfolgsaussichten der konservativen Kandidaten signifikant verbesserten haben. Diese Faktoren müssen bei der Analyse der langfristigen Machtverhältnisse berücksichtigt werden.

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Parallel zu den Wahlen zeichnet sich ab, wie die demokratische Fraktion ihre interne Führung strukturieren wird. Der demokratische US-Senator Chris Van Hollen aus Maryland hat am Donnerstag bekannt gegeben, für den Fraktionsvorsitz im Senat zu kandidieren. Damit will er den bisherigen demokratischen Minderheitsführer Chuck Schumer herausfordern. Diese Ankündigung erfolgte unmittelbar nach dem Wahlsieg der Demokraten, der die Basis für neue interne Machtstrukturen und Strategien liefert.