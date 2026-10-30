Demokraten setzen auf Jeffries, Cognetti, El-Sayed und Ossoff

Vor den US-Wahlen wollen die Demokraten nach einem Sieg das Land verändern. Diese vier Politiker könnten eine wichtige Rolle spielen, wenn sie am Dienstag gewinnen.

Vor den US-Wahlen an diesem Dienstag richtet sich der Blick der Demokraten auf mehrere Politiker, die nach einem Sieg eine wichtige Rolle spielen könnten. Zu ihnen gehören der bisherige Fraktionschef im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, die Stadtpräsidentin von Scranton, Paige Cognetti, der Arzt und frühere Gesundheitsbeamte Abdul El-Sayed sowie Senator Jon Ossoff aus Georgia. Der Name des Präsidenten steht nicht auf den Wahlzetteln, doch politisch dreht sich vieles um Donald Trump.

Hakeem Jeffries als möglicher Speaker

Der bisherige Fraktionschef der Demokraten im Repräsentantenhaus soll nach einem Wahlsieg zum Parlamentsvorsitzenden aufrücken. Der Zögling von Nancy Pelosi wäre damit der erste afroamerikanische Politiker auf dem mächtigen Posten des Speakers. Über diesen Meilenstein spricht Jeffries vor dem Wahltag aber nicht öffentlich.

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Auf den Berufspolitiker aus New York wartet eine anspruchsvolle Aufgabe. Jeffries muss eine Fraktion zusammenhalten, die die Regierung von Präsident Donald Trump zur Verantwortung ziehen will. Der linke Flügel der Demokraten wird den Hip-Hop-Fan unter Druck setzen. Zudem wird Jeffries sich entscheiden müssen, wie weit er gehen will.

Paige Cognetti und der Swing State Pennsylvania

Die Stadtpräsidentin von Scranton in Pennsylvania verkörpert eine neue Generation von Demokratinnen. Sie ist keine Parteisoldatin, sondern eine Macherin. Im Wahlkampf um einen Sitz im Repräsentantenhaus legte sie den Schwerpunkt auf die Korruptionsbekämpfung in Washington.

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Sollte Cognetti der Sprung in die Hauptstadt gelingen, würde die Politikerin aus der Provinz automatisch zu einer Königsmacherin mit nationaler Ausstrahlung aufsteigen. Pennsylvania ist ein Swing State. Im Wahlkampf um die Nachfolge von Präsident Donald Trump im Jahr 2028 werden die Demokraten alles daran setzen, den grossen Bundesstaat zurückzuerobern.

Abdul El-Sayed und der progressive Flügel

Kaum ein Kandidat sorgt parteiintern für so viele Diskussionen wie Abdul El-Sayed. Der Arzt und frühere Gesundheitsbeamte gewann in den demokratischen Vorwahlen in Michigan gegen die vom Parteiestablishment unterstützte Haley Stevens. Sollte er nun auch gegen den Republikaner Mike Rogers gewinnen, wäre er der erste muslimische US-Senator.

Zudem würde El-Sayed zeigen, dass der progressive Parteiflügel nicht nur demokratische Hochburgen, sondern auch einen umkämpften Swing State gewinnen kann. Ein Sieg El-Sayeds würde die Debatte um den Kurs der Demokraten bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2028 befeuern.

Jon Ossoff verteidigt Senatssitz in Georgia

Als Jon Ossoff im Januar 2021 erstmals in den Senat einzog, war er dessen jüngstes Mitglied. Mittlerweile gilt der ehemalige Investigativjournalist und Dokumentarfilmer als eine der profiliertesten Figuren der Demokraten. Seine Anhörungen und Auftritte, in denen er gegen Donald Trump schiesst, haben ihm nationale Aufmerksamkeit verschafft.

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Immer wieder wird Ossoff auch als möglicher Präsidentschaftskandidat 2028 gehandelt. In Georgia verteidigt er seinen Senatssitz gegen den Republikaner Mike Collins. Ossoff ist der einzige demokratische Senator, der in einem Staat zur Wiederwahl steht, den Trump 2024 gewann. Ein Triumph am Dienstag könnte seine Bedeutung weiter steigern.

Donald Trump gewann 2024 so viele Latino-Wähler wie kaum ein Republikaner vor ihm. Zwei Jahre später bröckelt ihre Unterstützung, ausgerechnet vor den entscheidenden Midterms. Nächste Woche droht der Partei des Präsidenten eine Niederlage. Das wäre die Quittung für eine Politik, in der Nebensächlichkeiten die Hauptrolle spielen. Die Abstimmung findet statt, ohne dass der Name des Präsidenten auf den Wahlzetteln steht, politisch aber dreht sich alles um ihn.