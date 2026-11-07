Demokraten greifen Elon Musk nach Midterm-Niederlage der Republikaner an

Nach der massiven Wahlniederlage der Republikaner richten Demokraten ihren Fokus auf Elon Musk. Kritik an Steuervorteilen und Regierungsverträgen droht zu Untersuchungen.

Der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, hat bei den US-Zwischenwahlen am 3. November eine beträchtliche Summe von mindestens 445 Millionen Dollar, umgerechnet 365 Millionen Franken, für die Kampagne der Republikaner bereitgestellt. Dieses Engagement warf jedoch keine erwarteten Früchte, da die Republikanische Partei ihre Kontrolle über den Kongress an die Demokraten verlor. Die Wahlsieger zeigen sich nun entschlossen, die finanziellen Beziehungen und staatlichen Aufträge von Musks Unternehmen intensiver zu prüfen.

Massive finanzielle Unterstützung ohne politischen Gewinn

Die investierte Summe entspricht den Ersparnissen eines Menschen mit einem Jahreseinkommen von 100.000 Dollar, der 4400 Jahre lang jeden Cent zurücklegt. Trotz dieses enormen Einsatzes erzielte Musk die schlechteste Rendite seiner politischen Investitionen. Er selbst reagierte mit Sarkasmus auf seiner Plattform X und erwähnte scherzhaft, dass seine wahlbeeinflussenden Weltraumlaser diesmal nicht funktioniert hätten. Die Republikaner müssen nun die Konsequenzen der Niederlage tragen, während Musk mit den finanziellen Auswirkungen konfrontiert wird.

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Der Verlust von 440 Millionen Dollar für politische Macht ist für den ersten Billionär der Geschichte finanziell verkraftbar, aber politisch wirkungslos geblieben. Die Demokraten interpretieren das Ergebnis als Mandat, Musks Geschäfte mit der US-Regierung genauer unter die Lupe zu nehmen. Misstrauen gegenüber dem Technologen hat sich in der neuen Kongressmehrheit bereits verfestigt, was auf strengere Kontrollmechanismen hindeutet.

Demokratischer Erfolg in Texas und Kritik an Lobbyismus

Ein besonders wichtiger Faktor war das Bundesstaat Texas, wo Musk seinen Wohnsitz hat und mehrere seiner Unternehmen ansässig sind. Mindestens fünf Millionen Dollar gab er dort aus, um die Wiederwahl des republikanischen Gouverneurs Greg Abbott zu unterstützen. Dieser verlor jedoch gegen seine demokratische Gegnerin Gina Hinojosa. Die Demokraten sicherten sich zudem die Kontrolle über das texanische Repräsentantenhaus und gewannen dort erstmals seit mehr als 30 Jahren einen Sitz im US-Senat.

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Dieser staatsweite Sieg der Demokraten in Texas markiert eine historische Zäsur. Im Wahlkampf kritisierten sie scharf die Steuererleichterungen und staatlichen Millionenzuschüsse, die Musks Unternehmen erhalten. Gene Wu, Fraktionsvorsitzender der Demokraten im texanischen Parlament, verkündete, dass die Ära der offenen Korruption nun enden werde. Die Wählerschaft reagierte sensibel auf diese Themen, da viele mit steigenden Preisen für Benzin, Lebensmittel, Mieten und Hypotheken zu kämpfen haben.

Umfragen zeigen, dass mehr als die Hälfte der texanischen Wählerinnen und Wähler negativ über den reichsten Mann der Welt denkt. Die Argumente der demokratischen Politikerin Hinojosa stießen auf offene Ohren bei der Bevölkerung. Die direkte Verbindung zwischen politischen Vorteilen für Musk und den wirtschaftlichen Problemen der Bürgerinnen und Bürger wurde im Wahlkampf stark herausgestrichen.

Marktkonsequenzen und Skepsis der Experten

Die politischen und finanziellen Verflechtungen von Elon Musk hatten unmittelbare Auswirkungen auf die Aktienkurse seiner börsennotierten Unternehmen Tesla und SpaceX. Am Tag nach der Wahl sanken die Kurse deutlich, obwohl der technologielastige Nasdaq-Composite-Index zunächst zulegte. Forbes schätzt, dass Musk an diesem Tag rund 45 Milliarden Dollar seines Vermögens durch die Kursverluste verlor.

Wertpapierexperte Joe Mazzola vom Finanzdienstleister Charles Schwab erklärt, dass die Sorge vor möglichen Untersuchungen durch den Kongress die Anleger verunsichert habe. Investoren befürchten, dass die neue politische Mehrheit die staatlichen Aufträge, auf die SpaceX und Tesla stark angewiesen sind, restriktiver vergeben könnte. Die Unsicherheit hat direkten Einfluss auf die Bewertung dieser Technologieunternehmen.

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Michael Morris, Professor an der Columbia Business School, analysiert das Verhalten von Musk als fehlerhafte Übertragung unternehmerischer Prinzipien auf die Politik. Er glaubt, dass Musk sein unternehmerisches Erfolgsrezept nicht einfach auf politische Prozesse anwenden kann. Für ihn scheint die Politik eine Art Spiel zu sein, das er mit seinen vasten finanziellen Mitteln beeinflussbar glaubt. Diese Einschätzung unterscheidet sich von der realen politischen Dynamik in Washington.

Vorgeschichte mit der Regierungseffizienzbehörde Doge

Die Spannungen zwischen Musk und den Demokraten sind nicht neu. Im vergangenen Jahr stand der Unternehmer an der Spitze der sogenannten Regierungseffizienzbehörde Doge. Diese Einrichtung betrieb einen massiven Stellenabbau im öffentlichen Dienst und sorgte für erhebliche Kontroversen. Die demokratischen Abgeordneten erinnern sich an diese Phase und nutzen sie als Argument für zukünftige Kontrollen.

Der demokratische Abgeordnete James Walkinshaw aus Virginia schrieb vor der Wahl auf X, dass Musk auf der Bühne eine Kettensäge geschwungen und gelacht habe, während er Beamte entließ. Er forderte, dass Musk unter Eid Rede und Antwort stehen müsse. Diese Forderungen deuten darauf hin, dass die Demokraten politische Instrumente nutzen wollen, um Transparenz über Musks Einflussnahme auf staatliche Prozesse zu erlangen.

Die Kombination aus finanziellen Interessen, politischem Machtverlust und vergangenen Kontroversen um die Doge-Behörde hat die Position von Elon Musk geschwächt. Die Demokraten nutzen das Midterm-Ergebnis, um ihre Kontrolle über die Exekutive und Legislative zu festigen und dabei auch auf mögliche Interessenkonflikte von Großunternehmern zu achten. Die Zukunft wird zeigen, wie diese Untersuchungen die Geschäftstätigkeit von Tesla und SpaceX beeinflussen werden.