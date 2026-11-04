Demokraten gewinnen Midterms 2026: Junge Wähler und Latinos kehren Trump den Rücken

Analyse zeigt massiven Verlust der Republikaner bei jungen Wählern und Latinos. Die Demokraten sichern Senat und Repräsentantenhaus nach starker Gegenwehr.

Die Demokratischen Partei haben die Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2026 gewonnen und sich dabei sowohl die Mehrheit im Senat als auch im Repräsentantenhaus gesichert. Diese Entwicklung markiert einen drastischen Wendepunkt im Vergleich zur Präsidentschaftswahl von 2024, in der Donald Trump noch breite Unterstützung unter jungen Menschen und Latino-Wählern gefunden hatte. Eine erste detaillierte Auswertung des republikanischen Meinungsforschers Patrick Ruffini offenbart nun, welche Bevölkerungsgruppen den Republikanern innerhalb von nur zwei Jahren massiv den Rücken gekehrt haben.

Dramatischer Umschwung bei jungen Wählern

Der deutlichste Wandel zeigt sich bei der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen, wo der Vorsprung der Demokraten gegenüber den Republikanern um 35 Prozentpunkte zugenommen hat. Dieser Wert steht in einem extremen Kontrast zu den Vorjahren, denn zwischen 2020 und 2024 war diese spezifische Wählergruppe noch um 13 Prozentpunkte in Richtung der Republikaner gewandert. Während Donald Trump damals gerade bei jungen Menschen zusätzliche Stimmen hinzugewinnen konnte, hat sich dieses Lager nun fast vollständig auf die demokratische Seite verschoben. Diese Verschiebung ist historisch bedeutsam, da sie eine langjährige Tendenz der Jugendwahl umkehrt.

Also read Midterms 2026 liefern die ersten Zahlen nach Mitternacht

Eine unabhängige Untersuchung des Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE) der Tufts University bestätigt diesen Trend mit vorläufigen Daten. Demnach wählten 71 Prozent der unter 30-Jährigen demokratische Kandidaten für das Repräsentantenhaus, während nur 25 Prozent ihre Stimme für Republikaner abgaben. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei jungen Männern, die bei der Präsidentschaftswahl 2024 mehrheitlich Donald Trump unterstützt hatten. Bei den aktuellen Midterms entschieden sich diese jedoch überwiegend für demokratische Kandidaten, was auf eine fundamentale Abkehr von der früheren politischen Ausrichtung hindeutet.

Verluste bei ethnischen Minderheiten und neuen Bundesstaaten

Neben der Jugend sind es insbesondere asiatische Wähler und Latino-Bevölkerungen, die stark an die Demokraten verloren haben. Laut Ruffinis Analyse verbessert sich der Stimmenabstand zugunsten der Demokraten bei asiatischen Wählern um 25 Prozentpunkte. Bei Latino-Männern beträgt diese Verschiebung 24 Punkte, während Latinos insgesamt einen Abstand von 20 Punkten zugunsten der Opposition verzeichnen. Dies ist bemerkenswert, weil Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2024 gerade unter Latino-Wählern erhebliche Zugewinne verbuchen konnte, die nun weitgehend wieder verloren gegangen sind.

Advertisement

Nur bei zwei der untersuchten Gruppen zeigt die Auswertung eine leichte Bewegung in Richtung der Republikaner: bei schwarzen Frauen und Menschen über 65 Jahren. Diese Ausnahme unterstreicht, wie selektiv der Rückhalt der Republikaner derzeit ist. Die Veränderungen beschränken sich nicht nur auf demografische Merkmale, sondern zeigen sich auch geografisch deutlich. In Texas hat sich das Ergebnis der Senatswahlen im Vergleich zu den Präsidentschaftsresultaten von 2024 um rund 25 Prozentpunkte zugunsten der Demokraten verändert.

Auch in South Carolina und Mississippi beträgt die Verschiebung jeweils mehr als 22 Punkte, in Kansas rund 21 Punkte. Maine bleibt in dieser Auswertung der einzige Staat, der sich leicht in Richtung der Republikaner bewegt. Diese Zahlen belegen, dass die Republikaner nicht nur in umkämpften Swing States Stimmen verlieren, sondern auch in Regionen, die lange als verlässliche republikanische Hochburgen galten, haben die Demokraten deutlich aufgeholt. Das traditionelle Machtgefälle verschiebt sich somit regional neu.

Wirtschaft und Ablehnung Trumps als Haupttreiber

Die Ursachen für diesen massiven Stimmungsumschwung liegen laut Umfragen in der Wirtschaftspolitik und der Person Donald Trumps. AP nannten rund vier von zehn Befragten die Wirtschaft als wichtigstes Problem des Landes. Gleichzeitig erklärten etwa vier von zehn Wählern, mit ihrer Stimme ein klares Zeichen gegen Trump setzen zu wollen. Weniger als zwei von zehn wollten ausdrücklich ihre Unterstützung für ihn zeigen. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem für die Republikaner hin: Teile jener Wählerkoalition, die Trump 2024 zum Sieg verholfen hatte, haben sich bei den Zwischenwahlen von seiner Partei abgewendet.

Es ist wichtig zu betonen, dass die gemessenen Veränderungen den Unterschied im Stimmenabstand zwischen den Parteien abbilden und nicht bedeuten, dass beispielsweise 35 Prozent der jungen Wähler ihre Parteizugehörigkeit komplett gewechselt haben. Zudem werden zwei unterschiedliche Wahlen verglichen: eine Präsidentschaftswahl und eine Kongresswahl. Dabei kann sich auch die Zusammensetzung der Wählerschaft verändern, was die Interpretation der Daten erschwert. Dennoch bleiben die Trends eindeutig und zeigen eine Schwächung der republikanischen Basis.