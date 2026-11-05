Demokraten gewinnen Mehrheiten im Kongress nach Midterms

Die Demokraten kehren in den US-Kongress zurück und erobern die Mehrheit in beiden Kammern. Dies erschwert Präsident Trump die Durchsetzung seiner Agenda in der zweiten Amtszeit.

Die Demokratische Partei hat bei den US-Zwischenwahlen einen entscheidenden Machtgewinn errungen. Sie stellt nun die Mehrheit im Senat sowie im Repräsentantenhaus. Dieser Verlust der Kontrollrechte betrifft den gesamten Kongress in Washington.

Präsident Donald Trump verliert damit die bisherige Unterstützung durch republikanische Mehrheiten im Parlament. Die Midterms umfassten alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 von 100 Senatssitzen. Dieser Wechsel wird die Legislaturperiode bis 2027 prägen.

Neue Führung im Repräsentantenhaus

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Hakeem Jeffries kündigte seine Kandidatur für das Amt des Sprechers an. Er trat einen Tag nach dem Wahlerfolg der Demokraten offiziell in den Vordergrund. Auf seiner Webseite erklärte er klar seinen Wunsch, die Kontrolle über das Haus zu übernehmen.

Jeffries kritisierte die vorherige Ära als Sprecher des Repräsentantenhauses. Er betonte, dass das Parlament nicht länger wie eine Tochtergesellschaft der Trump-Regierung fungieren dürfe. Seine Positionierung zielt darauf ab, die Opposition gegen die Exekutive zu festigen.

Schicksal von Verteidigungsminister Hegseth

Präsident Donald Trump hat keine Pläne, Verteidigungsminister Pete Hegseth zu entlassen. Er verteidigte Hegseth öffentlich und lobte dessen Arbeit nach der Wahlniederlage seiner Partei. CBS News berichtete zuvor, Trump habe Berater nach der Wahl um Rat gefragt.

Hegseth gilt als zentrales Gesicht des Iran-Krieges. Dieser Konflikt hat die Republikaner im Wahlkampf stark belastet. Der von Trump und Israel begonnene Krieg führte zu steigenden Spritpreisen.

Diese steigenden Lebenshaltungskosten waren eine Hauptursache für die Unzufriedenheit der Wähler. Hegseth steht aufgrund dieser Entwicklung möglicherweise im Fokus eines Amtsenthebungsverfahrens. Die Demokraten könnten diesen Schritt mit ihrer neuen Mehrheit einleiten.

Reaktion von Mike Johnson

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Mike Johnson zieht politische Konsequenzen aus der Wahlniederlage. Der bisherige Sprecher des Repräsentantenhauses will nicht als Minderheitsführer weiterarbeiten. Er teilte seine Entscheidung seinen Mitarbeitern in einer Telefonkonferenz mit.

Johnson gilt als enger Verbündeter von Donald Trump im Kongress. Er wurde 2023 zum Sprecher gewählt und verteidigte seinen Sitz bei den Midterms. Ein öffentlicher Auftritt zu seiner Abwahl steht jedoch noch aus.

Betrachtung durch Vizepräsident Vance

US-Vizepräsident JD Vance macht den Iran-Krieg für die Niederlage verantwortlich. Er veröffentlichte eine lange Analyse auf der Plattform X. Dort erklärte er, viele frühere Trump-Wähler seien verärgert gewesen.

Vance distanziert sich von der bisherigen Strategie. Er bringt sich damit für das Rennen um das Weiße Haus 2028 in Position. Die Analyse der Daten zeigte, dass die Wählerbasis unzufrieden war.

Wirtschaftliche Folgen der Wahlen

Der Sieg der Demokraten treibt den Schweizer Aktienmarkt. Der Leitindex SMI knackte die Marke von 15'000 Punkten. Das Plus betrug rund 1,9 Prozent am Mittwochnachmittag.

Trump konzentrierte sich nach der Niederlage auf Bauprojekte. Er sprach über den Ballsaal am Weißen Haus. Seine Prioritäten lagen klar bei innenpolitischen Themen.