Demokraten gewinnen Kongresswahl, Märkte reagieren positiv

Nach dem klaren Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen steigen die Aktienindizes. Anleger bewerten die politische Stabilität und mögliche Regulierungsänderungen.

Die Finanzmärkte reagierten am Mittwoch mit deutlichen Kursgewinnen auf das Ergebnis der Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten, bei denen die Demokraten einen klaren Sieg errungen haben. Vor Handelsbeginn schätzte der Broker IG den US-Leitindex S&P 500 um 2,1 Prozent höher auf 52'858 Punkte ein. Diese positive Stimmung spiegelt die Erwartung wider, dass eine demokratische Mehrheit im Kongress extreme politische Entwicklungen eindämmt und die Unsicherheit hinsichtlich der Staatsverschuldung reduziert.

Klare Machtverhältnisse im Kongress

Bei der Parlamentswahl haben die Bürger der USA mit der Politik des republikanischen Präsidenten Donald Trump abgerechnet und den Demokraten die volle Kontrolle über beide Kammern des Kongresses übertragen. Die Ergebnisse am frühen deutschen Morgen waren so eindeutig, dass auch Donald Trump nichts anderes übrig blieb, als zu gratulieren. George Saravelos, globaler Leiter der Devisenstrategie bei der ING, betonte, dass die Kombination aus einer großen demokratischen Mehrheit und Trumps Bereitschaft zur Zusammenarbeit extreme politische Entwicklungen abbremsen dürfte.

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Johann Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Deutschen Bank, schrieb in einer Analyse: "Die Machtverhältnisse verändern sich deutlich, jedoch geordnet." Diese Einschätzung trägt dazu bei, dass Investoren das Wahlergebnis eher als politisches Ereignis denn als wirtschaftlichen Schock betrachten. Historisch gesehen war es für die Aktienmärkte nicht entscheidend, wer wie viele Sitze gewinnt oder verliert, solange die Exekutive wichtige Hebel behält.

Auswirkungen auf Branchen und Regulierung

Einzelne Branchen könnten durch die neuen politischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden. So gelten die Demokraten als aufgeschlossen gegenüber Alternativen Energien, während Donald Trump traditionell Anbieter fossiler Rohstoffe bevorzugt. Entsprechend zogen im vorbörslichen Handel Werte aus der Solarindustrie an. Gleichzeitig schauen die Anleger nach Texas, wo erstmals seit mehr als 30 Jahren die Demokraten die Gouverneurswahl gewonnen haben. Dies birgt erhebliche Regulationsrisiken für das Firmenimperium von Elon Musk.

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Dementsprechend gerieten die Aktien des Elektroautobauers Tesla unter Druck. Der Halbleiterhersteller Nvidia profitiert zwar weiterhin stark von der hohen Chipnachfrage im Zuge des KI-Booms, doch im vorbörslichen Handel schwankten dessen Aktien stark und legten zuletzt nur noch leicht zu. Aktuell versuchen Anleger, die Auswirkungen der Wahlen auf die Technologiebranchen genau abzuschätzen, da Befürchtungen regarding einer stärkeren regulatorischen Kontrolle bestehen.

Internationale Marktentwicklungen und Banken

Auch in Europa zeigten sich positive Trends. Der deutsche Leitindex DAX baute seine Gewinne weiter aus und notierte 1,5 Prozent höher bei 14'969 Punkten. Der Leitindex erreichte am Nachmittag ein neues Allzeithoch von 14'979 Punkten. Parallel dazu erreichte der Schweizer Leitindex SPI die Marke bei 14'800 wieder zurück und notierte 0,9 Prozent höher auf 14'881 Punkten, wobei der Tageshöchststand bei 14890,32 lag.

In London bauten die Banken ihre Kurse deutlich an, nachdem Bloomberg über einen neuen Kompromissvorschlag im Ringen um die Eigenkapitalvorschriften berichtete. Laut diesem Bericht könnten die Behörden unter dem neuen Vorschlag bei der Bewertung der Auslandstöchter von Citigroup deutlich konservativer vorgehen, wenn es um die Bestimmung des benötigten Eigenkapitals geht. Der unter der jetzigen Lösung auf rund 16 Milliarden geschätzte zusätzliche Eigenmittelbedarf wird diskutiert. Daniela Hathorn, Analystin bei capital.com, warnte davor, dass stärkere regulatorische Kontrolle die Herausforderungen für bereits sorgenvolle Sektoren vergrößern könnte.