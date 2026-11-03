Demokraten gewinnen Kongresskontrolle bei US-Midterms

Die Demokraten erobern das Repräsentantenhaus und den Senat. Wähler bestrafen Trumps Wirtschaftspolitik und wählen seine Wunschkandidaten ab. Historische Siege in roten Bundesstaaten.

Die US-amerikanischen Wähler haben bei den Midterm-Wahlen ein klares Votum gegen Präsident Donald Trump ausgesprochen. Die Demokratische Partei sicherte sich die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat. Dies markiert eine fundamentale Verschiebung der politischen Macht in Washington.

Demokraten gewinnen Mehrheit in beiden Kammern

Die Demokraten werden ab Januar den gesamten Kongress kontrollieren. Sechs Senatssitze gehen mindestens an die Demokraten, was einer Netto-Zunahme von vier Sitzen entspricht. Im Repräsentantenhaus kommen die Demokraten auf mindestens 252 Sitze. Dies könnte ihre größte Mehrheit seit fast zwei Jahrzehnten werden. Hakeem Jeffries wird voraussichtlich der erste schwarze Sprecher des Repräsentantenhauses.

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Wirtschaft und Lebenshaltungskosten als Hauptauslöser

62 Prozent der Wähler machen Trumps Politik für steigende Lebenshaltungskosten verantwortlich. 75 Prozent der Befragten sind unzufrieden oder wütend. Nur 38 Prozent stimmen Trumps Leistung zu. 39 Prozent der Wähler nannten die Wirtschaft zum wichtigsten Thema. Viele sehen die Zölle Trumps als schädlich an. 43 Prozent trauen den Demokraten mehr zu als den Republikanern.

Klarte Absagen für Trumps Wunschkandidaten

Besonders schmerzhaft sind die Niederlagen für die Republikaner. Trumps Wunschkandidat Darline Graham verlor in South Carolina. Die Kinderärztin Annie Andrews setzte sich durch. Michael Whatley unterlag im Senat in North Carolina. Ken Paxton verlor in Texas gegen James Talarico. Greg Abbott verlor die Gouverneurswahl in Texas. Gina Hinojosa wird die erste Latina als Gouverneurin.

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Historische Umwälzungen in konservativen Staaten

Der Demokrat Adam Hamilton gewann in Kansas. Er ist der erste Demokrat seit 1932. Sherrod Brown kehrt in Ohio in den Senat zurück. Jon Husted verlor gegen den früheren Senator. Josh Turek gewann in Iowa den Sitz von Joni Ernst. Die Demokraten holten Sitze in North Carolina, South Carolina, Texas, Ohio, Kansas und Iowa. Einzelne Rennen in Maine, Alaska und Michigan sind noch offen.

Ausblick auf die neue legislative Agenda

Trump meldete sich am späten Abend erstmals zu Wort. Er sprach von einer Wahl ohne Bedeutung. Die Demokraten haben einen klaren Auftrag erhalten. Ihre Politik wird sich auf wirtschaftliche Themen konzentrieren. Die Republikaner müssen ihre Strategie überdenken. Die Kontrolle des Kongresses wird die Legislative bestimmen. Die Wähler haben eine klare Botschaft übermittelt.