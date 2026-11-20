Die Demokraten sichern sich den Senatssitz in Alaska durch Mary Peltola, vergrößern ihre Mehrheit im US-Kongress auf 56 Sitze und festigen ihre politische Stellung nach den Midterm-Wahlen.

Die Demokratische Partei hat den umkämpften Sitz im US-Senat für den Bundesstaat Alaska an sich gebracht. Die Politikerin Mary Peltola gewann die Abstimmung mit absoluter Mehrheit und sicherte den Demokraten damit einen weiteren Sitz im Senat der Vereinigten Staaten. Dieser Erfolg stellt einen signifikanten politischen Gewinn dar, da die Partei damit ihre Position in der Legislative stärkt und die republikanischen Bemühungen um einen Sitzverlust der Opposition vereitelt.

Ende des juristischen Streits in Alaska

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten beantragte am Donnerstag beim zuständigen Berufungsgericht, den Rechtsstreit für gegenstandslos zu erklären. Damit zieht die Trump-Regierung ihren Widerstand gegen den Wahlsieg von Mary Peltola zurück. Dieser Schritt beendet einen umstrittenen Versuch derAdministration, den Amtsantritt der politischen Rivalin zu verhindern. Die Wahl war zwei Tage zuvor entschieden worden, als Peltola gegen den republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan antrat.

Also read Epstein und ICE: Demokraten nehmen Trumps Team ins Visier

Die Klage der Regierung stand im Zusammenhang mit der Kandidatur eines zweiten Bewerbers mit dem Namen Dan Sullivan. Der Republikaner Dan J. Sullivan trat ohne Parteizugehörigkeit an und stand damit neben dem republikanischen Amtsinhaber, Senator Dan Sullivan, auf dem Stimmzettel. Die Regierung argumentierte, Wähler könnten dadurch verwirrt worden sein. Der Oberste Gerichtshof Alaskas hatte die Kandidatur des zweiten Sullivan bereits für rechtmässig erklärt.

Positionen der politischen Akteure

Donald Trump hatte das Justizministerium persönlich angewiesen, gegen die Anerkennung von Peltolas Wahlsieg vorzugehen. Zudem forderte er strafrechtliche Ermittlungen gegen die Demokratin. Trump zweifelt ohne Belege am rechtmässigen Sieg der Demokraten in der gesamten Wahlnacht. Die in Alaska geborene Politikerin Peltola bestritt jede Beteiligung an der Kandidatur des zweiten Sullivan. Auch dieser erklärte, unabhängig und aus eigener Initiative angetreten zu sein.

Advertisement

Auch die republikanisch kontrollierte Regierung Alaskas hatte die Klage als rechtlich unbegründet bezeichnet und deren Abweisung unterstützt. Mary Peltola hat die Wahl in Alaska für die Demokraten gewonnen und trat bei einer Wahlnachtsfeier am Tag der Midterms auf. Ihre klare Absage an jede Verstrickung in die Kontroverse um den Namensvettern unterstrich ihre Position im Wahlkampf.

Mehrheitsverhältnisse im Kongress

Die Demokratin Mary Peltola hat den Republikanern im umkämpften Bundesstaat Alaska laut Hochrechnungen einen Sitz im US-Senat abgenommen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen. Rund zwei Wochen nach den Parlamentswahlen, die für die Republikaner von US-Präsident Donald Trump verheerend ausgingen, sind damit nun alle Senatsrennen entschieden. Die neuen Daten definieren die Machtbalance in Washington neu.

Die Demokraten werden in der Parlamentskammer ab Januar eine Mehrheit von 56 der 100 Sitze haben, während die Republikaner dort dann nur noch auf 44 Sitze kommen. Diese Verschiebung der Machtverhältnisse ist für die立法ative Agenda der kommenden Jahre von zentraler Bedeutung. Die neu gewählten Mitglieder des US-Repräsentantenhauses versammeln sich für ein Gruppenfoto vor dem Kapitol in Washington. In der Bildmitte steht der Republikaner Paul LePage aus Maine.

Erfolge und Folgen für die Legislative

Die in Alaska geborene Politikerin Peltola vertrat den nördlichsten Bundesstaat bis 2025 bereits als erste indigene Frau aus Alaska im Repräsentantenhaus. Sie wird nun auch die erste Angehörige der indigenen Bevölkerung Alaskas im US-Senat sein. Als Senatorin will sie sich in Washington für geringere Lebenshaltungskosten, bezahlbaren Wohnraum, niedrigere Steuern und höhere Löhne einsetzen. Ihr historischer Einzug markiert einen Meilenstein in der Repräsentation der indigenous population.

Advertisement

Bei den US-Kongresswahlen haben die Republikaner im Bundesstaat Maine einen seltenen Erfolg erzielt. Im zweiten Wahlbezirk gewannen sie den einzigen zuvor demokratisch gehaltenen Sitz, ohne dass ein Neuzuschnitt der Wahlkreise dazu beigetragen hatte. Damit ist es der einzige direkte Wechsel von Blau zu Rot bei diesen Wahlen. Der frühere republikanische Gouverneur Paul LePage setzte sich knapp gegen den demokratischen Rechnungsprüfer des Bundesstaates, Matt Dunlap, durch. Die Nachrichtenagentur AP erklärte LePage am Donnerstag zum Sieger.

Insgesamt konnten die Demokraten bei den Kongresswahlen bislang 44 Sitze von den Republikanern hinzugewinnen. Zwei weitere Wahlkreiswechsel zugunsten der Republikaner gab es in Texas und Tennessee. Dort hatten allerdings Neuzuschnitte der Wahlkreise die Erfolgsaussichten der Republikaner verbessert. Der demokratische US-Senator Chris Van Hollen aus Maryland will für den Fraktionsvorsitz im Senat kandidieren und damit den bisherigen demokratischen Minderheitsführer Chuck Schumer herausfordern.