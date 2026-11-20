Die Demokraten sichern sich in Alaska einen Senatsmandat, während Republikaner in Maine gewinnen. Trump gibt Klage auf, Demokraten erhalten 56 Sitze im Senat.

Die Demokratische Partei hat in der US-Senatswahl im Staat Alaska einen entscheidenden Sieg errungen, indem sie die Kandidatin Mary Peltola durchbrachte. Peltola besiegte den republikanischen Amtsinhaber Dan Sullivan und sicherte sich die absolute Mehrheit der Wählerstimmen. Dieser Erfolg bedeutet, dass die Demokraten im kommenden Januar eine klare Mehrheit von 56 der 100 Sitze im US-Senat halten werden, während die Republikaner auf 44 Sitze reduziert werden. Die Entscheidung beendet eine intensive politische Schlacht, die von außenpolitischen und innerparteilichen Spannungen geprägt war.

Justizministerium zieht Klage gegen Wahlsieg zurück

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten hat am Donnerstag beim zuständigen Berufungsgericht beantragt, den Rechtsstreit um den Wahlausgang in Alaska für gegenstandslos zu erklären. Mit diesem Schritt gibt die Regierung unter Donald Trump den Widerstand gegen den Amtsantritt von Mary Peltola auf. Die Klage war ursprünglich auf die Kandidatur eines zweiten Bewerbers mit dem Namen Dan Sullivan zurückzuführen. Die Verwaltung argumentierte, die Verwirrung durch die zwei gleichnamigen Kandidaten sei rechtswidrig gewesen. Der Oberste Gerichtshof Alaskas hatte die Teilnahme des ungebundenen Dan Sullivan jedoch bereits für rechtmäßig erklärt.

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Historischer Gewinn durch erste indigene Senatorin

Die in Alaska geborene Mary Peltola hat damit einen historischen Meilenstein gesetzt. Sie wird im Januar die erste Angehörige der indigenen Bevölkerung Alaskas im US-Senat sein. Bis zum Jahr 2025 vertrat sie den nördlichsten Bundesstaat bereits als erste indigene Frau im Repräsentantenhaus. Als neue Senatorin hat sie angekündigt, sich in Washington besonders für geringere Lebenshaltungskosten, bezahlbaren Wohnraum, niedrigere Steuern und höhere Löhne einzusetzen. Auch die republikanisch kontrollierte Regierung Alaskas hatte die Klage der Bundesregierung als rechtlich unbegründet bezeichnet und deren Abweisung unterstützt.

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Rare Wende in Maine und Texas für Republikaner

Während die Demokraten in Alaska gewinnen konnten, verzeichnen die Republikaner im Staat Maine einen seltenen und bedeutenden Wahlerfolg. Im zweiten Wahlbezirk Maine gewannen sie den einzigen zuvor demokratisch gehaltenen Sitz, ohne dass ein Neuzuschnitt der Wahlkreise dies begünstigte. Der frühere republikanische Gouverneur Paul LePage setzte sich dabei knapp gegen den demokratischen Rechnungsprüfer des Bundesstaates Matt Dunlap durch. Dunlap hatte seine Niederlage bereits im Vorfeld eingeräumt. Diese Wahl stellt den einzigen direkten Wechsel von Blau zu Rot bei den aktuellen Kongresswahlen dar, wo keine Gerrymandering-Strategien im Spiel waren.

Interner Machtkampf im demokratischen Senat

Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen zeichnet sich ein interner Machtkampf innerhalb der Partei ab. Der demokratische US-Senator Chris Van Hollen aus Maryland hat angekündigt, für den Fraktionsvorsitz im Senat zu kandidieren. Damit will er den bisherigen demokratischen Minderheitsführer Chuck Schumer herausfordern. Diese Ankündigung erfolgte am Donnerstag und folgt direkt auf den Wahlsieg. Insgesamt gewannen die Demokraten bei den Kongresswahlen bislang 44 Sitze von den Republikanern, während zwei weitere Wechsel in Texas und Tennessee zugunsten der Republikaner stattfanden, wo jedoch Neuzuschnitte der Wahlkreise die Erfolgsaussichten verbesserten.