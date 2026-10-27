Die Demokraten arbeiten an einer neuen Untersuchung der Vorwürfe gegen Donald Trump, der angeblich in den 1990er Jahren eine ehemalige Miss-Schweiz verletzt hat. Der Bericht ...

Die US-Demokraten haben in den Tagen vor den Kongresswahlen wiederholt Anschuldigungen einer ehemaligen Miss-Schweiz-Teilnehmerin aufgegriffen. Dabei wird Donald Trump, ein ehemaliger Freund und Vertrauter von Jeffrey Epstein, gezielt ins Visier genommen.

Keul Vorwürfe gegen Trump im Hotel

Bei einem Bericht, der von dem demokratischen Abgeordneten Jamie Raskin veröffentlicht wurde, werden schwere Vorwürfe gegen Trump erhoben, die im Mittelpunkt eine Schweizerin namens Béatrice Keul stehen. Berichten zufolge soll Keul im Jahr 1993 im Plaza Hotel in New York auf Trump treffen und sich anschließend traumatisiert zurückziehen. Der Text bezieht sich auf diesen Vorfall aus dem November 1993, bei dem Keul, damals 24 Jahre alt, an einem "Donald J. Trump American Dream Pageant" teilnahm, einem Wettbewerb für Mannequins.

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Während einer Presseveranstaltung im Plaza Hotel traf sie auf Trump, der ihr einen Studienplatz an der New York University versicherte und ihr scheinbar seine Unterstützung im amerikanischen Berufsleben anbiete. In einer Suite des Plaza Hotels soll Keul später reproduzierte Gewalt von Trump erfahren haben. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz berichtete sie, dass Trump sie telefonisch kontaktiert hatte, ihr aber weitere Angebote abgelehnt hat.

Keul hat den Vorfall erstmals öffentlich in der Schlussphase der US-Präsidentschaftswahlen im Herbst 2024 besprochen, nachdem sie von dem britischen Boulevardzeitungsartikel über den Zusammenfluss von Trump und Epstein in einem Hotel gehört hatte. In den ersten Aussagen beschrieb Keul das Ereignis gunstigerweise, als ein mutmaßlicher Vergewaltigungsversuch, bei dem sie sich behauptete, durch ihre Körpergröße geschützt gewesen zu sein.

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Medieninterviews über Details des Übergriffs

In späteren Medieninterviews mit SRF und dem lokalen Publikum hat sie jedoch die Schwere des Übergriffs deutlich gemacht und betont, dass sie sich lautstark gewehrt und in Tränen ausgebrochen sei. Raskins Bericht zitiert frühere Gespräche mit Keul über einen Zeitraum von mehreren Wochen, in denen sie die Details des Vorfalls beschrieben, jedoch offen lässt, ob es sich um eine tatsächliche Vergewaltigung handelt. In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass Keul bisher keine zusätzlichen Details preisgegeben hat.

Für die Demokraten ist der Fall ein Beleg für die teilweise systemische Beteiligung von Trump an möglichen sexuellen Übergriffen. Raskin fordert die Einrichtung eines unabhängigen Sonderermittlers, der nicht nur Recherchen gegen die Behauptungen von Trump übernimmt, sondern auch jene gegen Personen in Epsteins Umfeld. Er betont, dass die aktuelle Justizbehörde und das FBI möglicherweise Teilhabe denken, weshalb ein politisch unabhängiger Untersucher unverzichtbar sei. Das Weiße Haus hat die neuen Anschuldigungen scharf zurückgewiesen und betont, dass die Unschuldsvermutung gilt.

Debatte über politische Instrumentalisierung der Vorwürfe

Der Bericht erreicht vor dem Hintergrund der steigenden öffentlichen polarisierenden Stimmung über die Validität von sexuellen Anschuldigungen gegen prominente Politiker ein breites Publikum und zugleich die Diskussion über Transparenz und Rechtsstaatlichkeit in der US-Politik. Diese Aufrufe haben die Debatte darüber beleuchtet, wie frühere Missverständnisse und ungeschickte Manipulation von Wahlkampagnen mit aktueller Sensationsberichterstattung verbunden werden können, und ob solche Anschuldigungen politisch instrumentalisiert werden.