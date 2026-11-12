Demokraten erobern Senatssitz in Mississippi - Kontrolle über Kongress gewechselt

Scott Colom gewinnt den Senatssitz in Mississippi. Die Demokraten sichern sich die Mehrheit im Kongress und beenden die republikanische Herrschaft nach den Midterm-Wahlen.

Die Demokratische Partei hat bei den US-Parlamentswahlen ein historisches Ergebnis erzielt und die volle Kontrolle über den Kongress zurückerobert. Präsident Donald Trump s Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Repräsentantenhaus, sondern auch im Senat verloren. Dies markiert den stärksten Machtwechsel in den letzten Jahrzehnten und schränkt die Handlungsfähigkeit der Exekutive deutlich ein. Wähler haben dabei die wirtschaftliche Lage sowie außenpolitische Konflikte, etwa im Zusammenhang mit Iran, als Hauptursache für den Wandel genannt.

Historischer Sieg von Scott Colom in Mississippi

Der US-Demokrat Scott Colom hat den bislang von den Republikanern gehaltenen Senatssitz im Bundesstaat Mississippi gewonnen. Er setzte sich gegen Amtsinhaberin Cindy Hyde-Smith durch, wie Daten der Nachrichtenagentur AP ergaben. Nach mehreren Tagen der Stimmenauszählung wurde sein knapper Sieg am Mittwoch bestätigt. Damit bekommt Mississippi erstmals seit der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Bürgerkrieg wieder einen schwarzen Senator. Der 43-jährige Staatsanwalt setzte sich in einem traditionell republikanisch geprägten Bundesstaat durch. Ausschlaggebend waren unter anderem die hohe Zahl schwarzer Wähler, Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage und Fehler seiner Konkurrentin im Wahlkampf.

Also read Scott Colom gewinnt US-Senatssitz in Mississippi historisch

Demokratische Mehrheiten breiten sich landesweit aus

Die Demokraten feierten sogar historische Erfolge in Bundesstaaten, in denen sie zum Teil über Jahrzehnte nicht gewinnen konnten. Bei der Parlamentswahl in der Mitte der Amtszeit des Präsidenten wurde über alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Senatssitze entschieden. Die Republikaner waren mit einer Mehrheit von 53 Senatssitzen in die Wahl gestartet. Noch bevor alle Rennen ausgezählt waren, lagen die Demokraten laut Hochrechnungen bei 54 Sitzen - mit Chancen auf mehr. In Kansas eroberte Adam Hamilton den ersten Senatssitz für die Demokraten seit 1932. In Texas wurde James Talarico zum ersten demokratischen Senator seit fast 40 Jahren. In Ohio holte sich der Demokrat Sherrod Brown den Sitz, den bis vor zwei Jahren der heutige republikanische Vizepräsident J. D. Vance hielt. In einem hart umkämpften Rennen in Michigan wurde Abdul El-Sayed zum ersten Muslim im Senat.

Advertisement

Politische Konsequenzen für die Trump-Regierung

Der Verlust der Kongress-Mehrheiten ist eine herbe Niederlage für Trump. Sie wird ihm das Regieren in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit erschweren. Die Demokraten werden ab Januar bei der Gesetzgebung den Ton angeben. Im Senat müssen Kandidaten für wichtige Regierungsposten und Richter bestätigt werden. Zudem können die Demokraten im Kongress Untersuchungen gegen den Präsidenten und dessen Regierung einleiten. Sie haben schon länger zahlreiche geschäftliche Aktivitäten der Trump-Familie im Visier, ebenso tödliche Razzien gegen Migranten sowie umstrittene Bauprojekte des Präsidenten in Washington. Die Demokraten hatten zuletzt wenig Ambitionen gezeigt, erneut ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen Trump zu starten. In seiner ersten Amtszeit scheiterten die Impeachments im Senat.

Reaktionen und rechtliche Machtspiele

Trump kündigte an, die Ergebnisse der Kongresswahlen zu akzeptieren und gratulierte den Demokraten, die er über Monate als gefährlich und krank beschimpft hatte. Im Sender Fox News kündigte er zugleich an, dass er grosszügig von seinem Veto-Recht Gebrauch machen werde. Um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen, braucht es in beiden Kongresskammern die Stimmen von jeweils zwei Dritteln der Mitglieder. Trump kann zudem weiterhin mit Dekreten, also per Erlass regieren. Robert Garcia, ein demokratischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus, schrieb auf der Plattform X an die Adresse der Republikaner: Nehmt euch Anwälte. Das Repräsentantenhaus kann auch Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einleiten. Der Senat entscheidet dann über die tatsächliche Amtsenthebung - dafür ist aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich, was nur schwer erreichbar ist.