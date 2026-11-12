Scott Colom gewinnt als erster schwarzer Senator seit 1982 den Sitz in Mississippi. Die Demokraten sichern sich die Mehrheit im Senat und beenden die republikanische Kontrolle.

Der US-amerikanische Demokrat Scott Colom hat den seit Jahren von Republikanern gehaltenen Senatssitz im Bundesstaat Mississippi gewonnen. Durch diesen Triumph sicherten sich die Demokraten die Mehrheit im Senat und beendeten die mehrjährige Kontrolle der Republikaner im Oberhaus des US-Kongresses. Damit eroberten die Demokraten erstmals seit der Legislaturperiode von 1982 die vollständige Kontrolle über beide Kammern des Kongresses. Dieser historische Wandel markiert einen tiefgreifenden Einschnitt in der aktuellen politischen Landschaft der Vereinigten Staaten.

Historischer Sieg im traditionell konservativen Bundesstaat

Scott Colom, ein 43-jähriger Staatsanwalt, setzte sich in einem hart umkämpften Wahlprozess gegen die Amtsinhaberin Cindy Hyde-Smith durch. Die Daten der Nachrichtenagentur AP bestätigen seinen knappen Sieg, der nach mehreren Tagen intensiver Stimmenauszählung am Mittwoch amtlich festgestellt wurde. Mit diesem Erfolg wird Mississippi erstmals seit der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Bürgerkrieg wieder einen schwarzen Senator in den Senat entsenden. Dies ist ein bedeutsamer Meilenstein für die politische Repräsentation und die Demografie des Bundesstaates.

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Coloms Wahlkampfstrategie profitierte maßgeblich von einer hohen Mobilisierung der schwarzen Wählerbasis. Diese demografische Verschiebung trug entscheidend dazu bei, die traditionellen Machtverhältnisse im konservativ geprägten Bundesstaat umzukehren. Gleichzeitig nutzte Colom die allgemeine Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage aus, die vielen Bürgern in Mississippi Sorgen bereitet. Fehler im Wahlkampf seiner Konkurrentin Cindy Hyde-Smith beschleunigten den Niedergang der republikanischen Kandidatin weiter.

Gesamtergebnis und Verluste der Republikaner

Der Gewinn in Mississippi ist Teil einer breiten Welle demokratischer Erfolge, die den Republikanern schwere Verluste beschert. Die Republikaner verlieren ihre Mehrheiten nicht nur im Senat, sondern auch im Abgeordnetenhaus sowie in zahlreichen Gouverneursämtern. Bei der Parlamentswahl in der Mitte der Amtszeit des Präsidenten wurde über alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Senatssitze entschieden. Die Demokraten stiegen mit dieser Wahl in den Senat ein, während die Republikaner mit einer Mehrheitsposition von 53 Senatssitzen gestartet waren.

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Schon vor dem vollständigen Abschluss der Auszählung deuteten Hochrechnungen darauf hin, dass die Demokraten mindestens 54 Sitze gewinnen würden. Zusätzlich zu Mississippi feierten die Demokraten historische Erfolge in anderen Bundesstaaten, in denen sie teilweise über Jahrzehnte nicht gewinnen konnten. In Kansas eroberte Adam Hamilton den ersten Senatssitz für die Demokraten seit 1932. In Texas wurde James Talarico zum ersten demokratischen Senator seit fast 40 Jahren gewählt. Diese Ergebnisse spiegeln eine deutliche Abrechnung der Wähler mit der aktuellen Politik wider.

Wählerproteste und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die US-Wähler strafen Präsident Trump maßgeblich für die aktuelle Wirtschaftslage und den Konflikt mit Iran ab. Die steigenden Preise in den USA führten zu einer wachsenden Frustration in der Bevölkerung, die sich in den Wahlergebnissen niederschlug. Aus der ursprünglich als blaue Welle bezeichneten Bewegung wurde in der öffentlichen Wahrnehmung ein "Bluenami", das die politische Order vollständig umwirft. Die Wähler nutzen diese Abstimmung, um ihre Ablehnung der aktuellen administrativen Maßnahmen zum Ausdruck zu bringen.

Präsident Trump akzeptierte die Niederlage zunächst und gratulierte den Demokraten. In der Sendung bei Fox News kündigte er zugleich an, dass er großzügig von seinem Vetorecht Gebrauch machen werde. Um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen, benötigen beide Kammern des Kongresses die Stimmen von jeweils zwei Dritteln der Mitglieder. Zudem kann Trump weiterhin per Dekret, also durch Erlass, regieren, was die dynamischen Machtverhältnisse im nächsten Abschnitt seiner Amtszeit prägen wird.

Konsequenzen für die Gesetzgebung und Untersuchungen

Der Verlust der Kongressmehrheiten stellt eine herbe Niederlage für Trump dar und wird das Regieren in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit erheblich erschweren. Die Demokraten werden ab Januar den Ton in der Gesetzgebung angeben. Im Senat müssen nun Kandidaten für wichtige Regierungsposten und Richter bestätigt werden, was zu neuen Machtspielen führen wird. Zudem können die Demokraten im Kongress Untersuchungen gegen den Präsidenten und dessen Regierung einleiten.

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Die Demokraten haben bereits länger zahlreiche geschäftliche Aktivitäten der Trump-Familie im Visier. Auch tödliche Razzien gegen Migranten sowie umstrittene Bauprojekte des Präsidenten in Washington stehen zur Debatte. Der demokratische Abgeordnete Robert Garcia forderte die Republikaner auf ihren Plattformen mit dem Satz "Nehmt euch Anwälte" heraus. Das Repräsentantenhaus kann Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einleiten, wobei der Senat über die tatsächliche Amtsenthebung entscheidet, wofür eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich ist.