Demokraten erobern Senat in Mississippi und US-Kongress

Die Demokraten gewinnen die Kontrolle über den US-Senat und das Repräsentantenhaus. Scott Colom besiegt Hyde-Smith in Mississippi, was historische Erfolge unterstreicht.

In einer historischen Abrechnung mit der Politik von US-Präsident Donald Trump haben die Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen. Die Republikaner verloren nicht nur ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus, sondern auch ihre knappe Führung im Senat. Diese massive Niederlage markiert das Ende der republikanischen Dominanz in Washington und leitet eine neue Ära der legislativen Blockade ein. Die Demokraten sehen sich nun in der Lage, die Gesetzgebungsagenda der letzten zwei Jahre der Trump-Präsidentschaft maßgeblich zu gestalten.

Historischer Sieg in Mississippi bestätigt

Der US-Demokrat Scott Colom hat den bislang von den Republikanern gehaltenen Senatssitz im Bundesstaat Mississippi gewonnen. Er setzte sich dabei gegen die Amtsinhaberin Cindy Hyde-Smith durch, wie Daten der Nachrichtenagentur AP ergaben. Nach mehreren Tagen der intensiven Stimmenauszählung wurde sein knapper Sieg am Mittwoch offiziell bestätigt. Mit diesem Erfolg bekommt Mississippi erstmals seit der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Bürgerkrieg wieder einen schwarzen Senator.

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Verteilung der Macht im US-Senat

Laut Hochrechnungen lagen die Demokraten noch bevor alle Rennen vollständig ausgezählt waren bei 54 Sitzen im Senat, mit realistischen Chancen auf mehr. Die Republikaner waren mit einer Mehrheit von 53 Senatssitzen in die Wahl gestartet, konnten diese Führung jedoch nicht halten. Die Verschiebung der Sitzverteilung gibt den Demokraten ab Januar das Sagen bei der Bestätigung von Regierungs- und Richterposten sowie bei der Einleitung von Untersuchungen.

Weitere historische Wahlsiege der Demokraten

Neben Mississippi erzielten die Demokraten auch in anderen Bundesstaaten durchschlagende Erfolge. In Kansas eroberte Adam Hamilton den ersten Senatssitz für die Demokraten seit 1932. In Texas wurde James Talarico zum ersten demokratischen Senator seit fast 40 Jahren gewählt. Zudem holte sich der Demokrat Sherrod Brown in Ohio den Sitz, den bis vor zwei Jahren der heutige republikanische Vizepräsident J. D. Vance innehatte. In Michigan gewann Abdul El-Sayed ein hart umkämpftes Rennen und wird der erste Muslim im US-Senat.

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Trump akzeptiert Niederlage zunächst, zweifelt später

Präsident Trump kündigte an, die Ergebnisse der Kongresswahlen zu akzeptieren und gratulierte den Demokraten, die er über Monate als gefährlich und krank beschrieben hatte. Im Sender Fox News kündigte er zugleich an, dass er großzügig von seinem Veto-Recht Gebrauch machen werde. Um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen, benötigt es in beiden Kongresskammern die Stimmen von jeweils zwei Dritteln der Mitglieder. Zudem kann Trump weiterhin per Dekret regieren.

Untersuchungen und politische Konsequenzen

Der Verlust der Kongress-Mehrheiten ist eine herbe Niederlage für Trump, die ihm das Regieren in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit erschweren wird. Die Demokraten haben schon länger zahlreiche geschäftliche Aktivitäten der Trump-Familie im Visier, ebenso tödliche Razzien gegen Migranten sowie umstrittene Bauprojekte des Präsidenten in Washington. Der demokratische Abgeordnete Robert Garcia schrieb auf der Plattform X an die Adresse der Republikaner: Nehmt euch Anwälte. Das Repräsentantenhaus kann auch Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einleiten, wofür der Senat eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigte.