Demografischer Wandel und wirtschaftliche Zukunft der Ostschweiz: Lösungsansätze für Arbeitskräftemangel und Sozialfinanzierung

Das EcoOst St.Gallen Symposium beleuchtet die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Ostschweizer Wirtschaft. Experten diskutieren über fehlende Arbeitskräfte, steigende Sozialkosten und mögliche Maßnahmen wie Zuwanderung, Technologie und Familienpolitik. Unternehmen betonen die Wichtigkeit von Talentförderung und flexiblen Übergängen in den Ruhestand. Zudem werden Handelshemmnisse durch US-Zölle, die Digitalisierung im Gesundheitswesen und generationenübergreifende Verantwortung thematisiert.

Der demografische Wandel stellt eine erhebliche Herausforderung für den Wirtschaft sstandort Ostschweiz dar. Während die globale Geburtenrate nur noch knapp über der Reproduktionsrate liegt und damit ein Wendepunkt in der Weltbevölkerungsentwicklung erreicht ist, schreitet der Alterungsprozess auch in der Schweiz mit einer durchschnittlichen Geburtenrate von nur 1,29 Kindern pro Frau voran.

Dies führt zu einem sinkenden Anteil an Erwerbstätigen und einem wachsenden Anteil an Rentnern, was den already bestehenden Fachkräftemangel verschärft und die Finanzierung der Sozialwerke belastet. Als zentrale Lösungsansätze werden Zuwanderung, technologischer Fortschritt wie KI und Robotik sowie Maßnahmen zur Steigerung der Geburtenrate genannt.

Die finanziellen Implikationen dieser Maßnahmen sind beträchtlich; allein die geplanten Ausbauten der Sozialwerke verschlingen rund 12 Milliarden Franken, die durch Erhöhung des Rentenalters, Mehrwertsteuer oder Lohnabzüge finanziert werden könnten - allesamt politisch heikle und für den Wirtschaftsstandort potenziell schädliche Schritte. Seitens der Arbeitgeber wird ein umfassendes Reformpaket gefordert, das Anreize für längeres und flexibleres Arbeitsleben schafft, KI zur Produktivitätssteigerung nutzt und Fachkräftezuwanderung fördert.

In einer Podiumsdiskussion mit Vertretern von Bauwerk Group, Huber+Suhner und Outvision kristallisierte sich heraus, dass die interne Talententwicklung, langfristige Nachfolgeplanung und eine Kultur der Förderung und des Vertrauens in Mitarbeitende entscheidend sind. Flexible Gestaltung des Rentenalters, sowohl für Frühpensionierungen als auch für Arbeiten über das reguläre Alter hinaus, wird bereits in vielen Unternehmen praktiziert.

Zudem wird die Attraktivität als Arbeitgeber durch Faktoren wie Identifikation mit dem Produkt, kleine Teams in mittelständischen Strukturen und internationale Ausrichtung gestärkt. Zusätzlich wird thematisiert, dass die Zollpolitik der USA den Welthandel und insbesondere die exportorientierte Ostschweizer Industrie vor komplexe Herausforderungen stellt, deren Lösung dringend erwartet wird. Im Gesundheitswesen wird die zunehmende Komplexität als Hauptproblem für die Patientenversorgung gesehen; das elektronische Patientendossier könnte hier Abhilfe schaffen, benötigt aber eine breite Akzeptanz und Umsetzung.

Schließlich wird die Bedeutung eines neuen generationenübergreifenden Zusammenlebens betont, bei dem Entscheidungen heute auch die Perspektiven künftiger Generationen berücksichtigen müssen. Trotz der vielschichtigen Probleme gibt es Anlass zu Optimismus, da viele mutige Menschen bereit sind, gemeinsam Lösungen zu gestalten





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