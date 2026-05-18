Demografische Herausforderungen der Schweiz: Kritik an der Bevölkerungsbegrenzung

Der Forscher Hendrik Budliger warnt vor den Folgen einer Zuwanderungsbeschränkung und analysiert die Risiken der Überalterung sowie den sinkenden Geburtenstand in der Schweiz.

Der Schweiz er Demografie -Forscher Hendrik Budliger äußert sich kritisch zur aktuellen politischen Debatte über die Bevölkerungsgröße in der Schweiz . Insbesondere die Initiative der SVP, welche eine strikte Begrenzung der Einwohnerzahl anstrebt, sieht er als problematisch und potenziell schädlich für das Land an.

Budliger argumentiert, dass eine künstliche Beschränkung der Zuwanderung die wirtschaftliche Dynamik der Schweiz massiv bremsen könnte. In einer Zeit, in der die globale Vernetzung und der Bedarf an spezialisierten Fachkräften zunehmen, wäre eine solche Abschottung kontraproduktiv. Er warnt eindringlich davor, dass die soziale Sicherheit und die Stabilität der öffentlichen Sozialwerke direkt an die Verfügbarkeit von Arbeitskräften gekoppelt sind. Wenn weniger junge Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten, sinkt die Basis, auf der die Rentensysteme und die Gesundheitsversorgung aufbauen.

Damit würde die Initiative nicht nur ein politisches Signal setzen, sondern eine reale Gefahr für die Lebensqualität zukünftiger Generationen darstellen. Das Kernproblem der Schweiz liege laut Budliger nicht in einem zu schnellen Wachstum der Bevölkerung, sondern vielmehr in einer schleichenden Überalterung der Gesellschaft. Er verweist auf die Generation der Babyboomer, die in den vergangenen Jahrzehnten für einen kurzzeitigen Anstieg der Geburtenraten sorgte, jedoch im Anschluss einen signifikanten Rückgang der Kinderzahlen einleitete.

Dieser Trend habe zu einem Ungleichgewicht geführt, das nun seine volle Wirkung entfaltet. Da die Babyboomer nun sukzessive in den Ruhestand treten, entsteht eine Lücke, die durch die geringe Anzahl an nachrückenden jungen Erwachsenen nicht gefüllt werden kann. Budliger beschreibt diesen Prozess fast schon als existenziell und betont, dass die Gesellschaft dringend Wege finden muss, die Geburtenrate wieder zu steigern.

Ohne eine Zunahme der heimischen Geburten steuere das Land auf einen demografischen Sinkflug zu, der langfristig das Risiko eines Bevölkerungsrückgangs birgt. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, plädiert der Forscher für eine ganzheitliche Strategie, die weit über die einfache Regulierung der Zuwanderung hinausgeht. Er fordert deutlich mehr staatliche Investitionen in die Familienförderung, um es Eltern attraktiver und einfacher zu machen, Kinder zu bekommen.

Gleichzeitig räumt er ein, dass auch schmerzhafte Anpassungen notwendig seien, wie etwa eine Erhöhung des Rentenalters, um die finanzielle Tragfähigkeit der Sozialversicherungen zu gewährleisten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der internationale Wettbewerb. Europaweit kämpfen viele Nationen um die begrenzten Ressourcen an hochqualifizierten Fachkräften. Dies bedeutet, dass die Zuwanderung in die Schweiz möglicherweise ohnehin abnehmen wird, da andere Länder attraktivere Bedingungen bieten oder die demografischen Krisen dort ähnlich akut sind.

Vor diesem Hintergrund hält Budliger die Angst vor einer Bevölkerung von zehn Millionen Einwohnern für unbegründet. Er geht davon aus, dass diese Marke aufgrund der natürlichen demografischen Entwicklung niemals erreicht wird. Die Diskussion über eine Obergrenze sei daher eine Scheindebatte, welche die eigentlichen strukturellen Herausforderungen der Überalterung verschleiere und ethisch schwierige Fragen aufwerfe, wer künftig einwandern dürfe und wer nicht





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