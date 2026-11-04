Deloitte-Studie: Schweizer Unternehmen steigern Nachhaltigkeitsinvestitionen

Eine neue Deloitte-Analyse zeigt, dass Schweizer Grossunternehmen ihre Ausgaben für Nachhaltigkeit stark erhöhen und dabei oft höhere Renditen erzielen als bei anderen Investitionen.

Die Anzahl der Schweiz er Grossunternehmen, die ihre finanziellen Zuwendungen für ökologische und soziale Standards massiv ausbauen, hat sich in kurzer Zeit vervierfacht. Eine am Mittwoch veröffentlichte Untersuchung des internationalen Beratungsunternehmens Deloitte belegt, dass diese strategische Ausrichtung nicht nur dem Image dient, sondern sich direkt auf die Profitabilität auswirkt. Die Daten zeigen eindeutig, dass viele Konzerne mit diesen Massnahmen bessere finanzielle Ergebnisse erzielen als mit herkömmlichen Unternehmensinvestitionen.

Dreifach mehr Führungskräfte erhöhen Budgets

Der Anteil der befragten Führungskräfte, die ihre Nachhaltigkeitsinvestitionen um mindestens 20 Prozent erhöht haben, ist von acht Prozent im Vorjahr auf 28 Prozent gestiegen. Diese Steigerung bedeutet eine Verdreifachung des Anteils innerhalb eines einzigen Jahres und unterstreicht die wachsende Priorität dieses Themas in der Schweizer Wirtschaft. Die Entscheidungsträger setzen dabei gezielt auf Dienstleistungen sowie die Anpassung von Betriebsabläufen, Infrastruktur und Lieferketten an extreme Wetterereignisse.

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Finanzielle Renditen übertreffen andere Anlagen

Die Investition in grüne Technologien und Prozesse zahlt sich für die Unternehmen laut eigener Aussage erheblich aus. Achtundachtzig Prozent der Befragten berichten von höheren Renditen als bei anderen Unternehmensinvestitionen, wobei knapp ein Drittel sogar von deutlich höheren Gewinnen spricht. Zudem sehen 82 Prozent in ihren Nachhaltigkeitsmassnahmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten, die langsamer agieren. Weitere Massnahmen betreffen etwa den Einsatz neuer Technologien und nachhaltiger Materialien sowie den Einkauf erneuerbarer Energien und die Verbesserung der Energieeffizienz.

Gesetzliche Vorgaben werden zum Haupthindernis

Trotz der positiven finanziellen Bilanz bereiten regulatorische Unsicherheiten zunehmend Schwierigkeiten. 26 Prozent der befragten Führungskräfte zählen fehlende oder sich verändernde Vorschriften zu den grössten Hindernissen für Nachhaltigkeitsmassnahmen. Im Vorjahr waren es erst 12 Prozent, was eine massive Zunahme der wahrgenommenen rechtlichen Komplexität anzeigt. Diese Entwicklung erschwert die langfristige Planung, da Unternehmen unsicher sind, ob aktuelle Investitionen den künftigen gesetzlichen Anforderungen entsprechen werden.

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Klimarisiken dominieren die Risikoanalyse

Neben regulatorischen Hürden stehen physische Klimarisiken im Fokus der strategischen Überlegungen. 24 Prozent der Schweizer Führungskräfte sehen in Schäden und Betriebsausfällen durch extreme Wetterereignisse das grösste physische Risiko für die kommenden drei bis fünf Jahre. Weitere Risiken sind Stromausfälle und eine eingeschränkte Energieversorgung (18%) sowie wetterbedingte Unterbrechungen der Lieferketten (15%). Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Klimaschutz auch als Risikomanagement-Strategie verstanden wird.

Umfangreiche Erhebung liefert globale Einordnung

Für den "C-Suite Sustainability Report 2026" befragte Deloitte insgesamt 2156 Führungskräfte aus 29 Ländern. In der Schweiz nahmen 74 Führungskräfte von Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 500 Millionen US-Dollar teil. Diese repräsentative Stichprobe erlaubt einen fundierten Einblick in die Entscheidungsprozesse der wirtschaftlichen Führungsspitze und bestätigt den Trend hin zu einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie als Kernbestandteil des modernen Managements.