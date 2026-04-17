DEKRA erzielt 2025 Wachstum und stabile Ergebnisse trotz Marktschwankungen

DEKRA verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 3,4 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro und ein leicht gestiegenes Betriebsergebnis. Das Unternehmen investierte stark in Zukunftsfelder wie Mobilität, Digital Trust und Nachhaltigkeit und baute seine globale Präsenz aus, insbesondere in Deutschland.

DEKRA verzeichnet im Geschäftsjahr 2025 weiterhin eine stabile Nachfrage nach Prüf- und Zertifizierungsleistungen und konnte trotz eines volatilen Marktumfelds wachsen. In einem von herausfordernden geoökonomischen Rahmenbedingungen und teils rückläufigen Entwicklungen, insbesondere in der europäischen Automobilindustrie, geprägten Jahr, steigerte die weltweit tätige Prüf- und Zertifizierungsorganisation ihren Umsatz um 3,4 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro.

DEKRA CEO Stan Zurkiewicz betonte, dass diese Entwicklung die Stabilität des Geschäftsmodells von DEKRA und die anhaltend hohe Nachfrage nach unabhängigen Prüf-, Test- und Zertifizierungsdienstleistungen unterstreicht. Mit zunehmender Digitalisierung in allen Bereichen steige der Bedarf an unabhängiger Prüfung und Zertifizierung, wobei die Expertise von DEKRA ein entscheidender Erfolgsfaktor sei. Diese Stabilität spiegelte sich auch im Ergebnis wider: Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf rund 275 Millionen Euro, ein Zuwachs von 3,3 Prozent. Damit schuf DEKRA die finanzielle Grundlage für gezielte Investitionen in Innovation, Infrastruktur und neue Geschäftsfelder. Im Jahr 2025 investierte das Unternehmen insgesamt 127 Millionen Euro, davon etwa 40 Millionen Euro im Heimatmarkt Deutschland. Stan Zurkiewicz erklärte, dass 2025 ein Jahr war, in dem die Grundlage für die nächste Wachstumsphase gelegt wurde, mit gezielten Investitionen in die Zukunftsfelder Mobilität, Digital Trust und Nachhaltigkeit, also dort, wo Vertrauen zur Voraussetzung für die Skalierung von Innovationen wird. Die Beschäftigtenzahl blieb mit mehr als 48.000 Mitarbeitenden weltweit stabil auf hohem Niveau; DEKRA ist heute in rund 60 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Im Heimatmarkt Deutschland hat DEKRA die Belegschaft gezielt um rund 600 Mitarbeitende erweitert. Die globale Aufstellung spiegelte sich direkt in der Geschäftsentwicklung wider: In allen Regionen konnte das Unternehmen 2025 wachsen oder stabile Ergebnisse erzielen. Die Region GSA (Deutschland, Schweiz, Österreich) blieb mit rund 2,7 Milliarden Euro Umsatz (plus 4 Prozent) der wichtigste Markt und erwirtschaftete mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes. Die Region Südeuropa, Naher Osten und Afrika (SEMEA) steigerte ihren Umsatz auf 753 Millionen Euro (plus 3 Prozent), und Nord- und Mitteleuropa (NCE) auf 539 Millionen Euro (plus 4 Prozent). Die Region Americas erhöhte ihren Umsatz moderat auf 166 Millionen Euro (plus 2 Prozent), während die Region Asien-Pazifik (APAC) stabil auf Vorjahresniveau (261 Millionen Euro) verharrte. Das Wachstum in den Regionen Americas und APAC wurde durch Wechselkurseffekte negativ beeinflusst. Alle Geschäftsbereiche trugen zur positiven Umsatzentwicklung bei. Der Bereich Vehicles, der Services entlang des gesamten Fahrzeuglebenszyklus umfasst, blieb die wichtigste Säule. Mit rund 34 Millionen Fahrzeugprüfungen pro Jahr ist DEKRA weltweit führend. DEKRA setzt zudem gezielt auf neue Kompetenzen. Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz und die Transformation der Mobilität verändern Märkte grundlegend, so Stan Zurkiewicz. Produkte, Fahrzeuge und Systeme werden immer stärker vernetzt, softwaredefiniert und KI-gestützt, was den Bedarf an unabhängiger Validierung steigen lässt. Um auf diese Entwicklung zu reagieren, hat DEKRA seine integrierten Prüf- und Zertifizierungsleistungen im Bereich Digital Trust ausgebaut. Dazu gehören Services für Cybersicherheit, funktionale Sicherheit und KI-Prüfung. Ein Beispiel für die Expertise im Bereich Digital Trust ist die erfolgreiche Zertifizierung einer Softwarekomponente von Google für eine integrierte Sicherheitslösung – die höchste Sicherheitsstufe für vernetzte Systeme und ein Nachweis für Widerstandsfähigkeit selbst gegenüber hochentwickelten Angriffsszenarien. Darüber hinaus hat DEKRA seine Kompetenzen im Bereich KI deutlich erweitert. Das Portfolio wurde durch strategische Partnerschaften und Beteiligungen gestärkt. Ein Beispiel ist die Partnerschaft mit Sphere Energy zur Kombination von KI-basierter Simulation und klassischer Prüfung in der Batterievalidierung. Mit der Mehrheitsbeteiligung an Spearhead wurde zudem die Digitalisierung im Schadenmanagement für Fahrzeuge weiter vorangetrieben. Die Transformation der Mobilität war auch 2025 ein zentraler Wachstumstreiber für DEKRA, geprägt durch Elektrifizierung, softwaredefinierte Fahrzeuge und steigende regulatorische Anforderungen. Zu den wichtigsten Projekten zählen das Batterie Test Center am Lausitzring (Brandenburg) und das Automotive Test Center in Michigan, die beide 2025 eröffnet wurden. Damit baute DEKRA seine Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Automobilmärkte aus. Diese Zentren bündeln umfassende Test-, Validierungs- und Zertifizierungsleistungen, von Elektromobilität über Konnektivität bis hin zu Cybersicherheit und KI





presseportal_ch / 🏆 6. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DEKRA Umsatzwachstum Prüf- Und Zertifizierungsleistungen Digitalisierung Mobilität

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meggen: Jahresrechnung 2025 mit Rekordplus von 26,9 Millionen FrankenNicht planbare Steuererträge aus früheren Jahren bescheren der Gemeinde viel Geld.

Read more »

Versandapotheke verbessert Ergebnisse und setzt auf Digitales WachstumDie Versandapotheke hat im ersten Quartal ihren operativen Verlust deutlich reduziert und verzeichnet starke Zuwächse bei digitalen Dienstleistungen. Trotz leicht hinter den Erwartungen zurückbleibendem Gruppenumsatz zeigt sich das Management optimistisch, den EBITDA-Break-even 2026 zu erreichen.

Read more »

Auto AG Group steigert 2025 den GewinnDer Buslinienbetreiber und Nutzfahrzeughändler Auto AG Group hat 2025 bei tieferem Umsatz einen höheren Gewinn erzielt. Das Unternehmen führt dies auf die breite Diversifikation zurück.

Read more »

Bundesamt für Polizei meldet 2025 deutlichen Anstieg krimineller AktivitätenDer Jahresbericht 2025 des Bundesamts für Polizei (Fedpol) zeigt einen besorgniserregenden Anstieg von Meldungen und Massnahmen in nahezu allen kriminellen Geschäftsfeldern. Highlights sind die Verhaftung eines mutmasslichen Mafia-Bosses mit gefälschten Schweizer Pässen und eine Vervierfachung der Einreiseverbote wegen Terrorismus. Auch die Bekämpfung von Pädokriminalität, Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Hooliganismus verzeichnete Zuwächse.

Read more »

Kantonsspital Graubünden erzielt 2025 einen GewinnNach einem kleinen Defizit im Vorjahr hat das Kantonsspital Graubünden (KSGR) 2025 einen Unternehmensgewinn von 8,7 Millionen Franken erzielt. Die Zahl der stationär behandelten Patientinnen und Patienten nahm um 3 Prozent zu.

Read more »

Trotz Passagierrekord schliesst BLS Geschäftsjahr 2025 im MinusIm letzten Jahr sind so viele Passagiere in den Zügen und Bussen der BLS befördert worden wie noch nie. Mit rund 73,4 Millionen Passagieren übertraf das Unternehmen ihren Rekord von 2024 um drei Prozent.

Read more »