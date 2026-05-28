Dekade im Gefängnis: Bezirksgericht Zürich verurteilt Ungarin für gewerbsmässigen Menschenhandel

Eine 33-jährige Ungarin wurde vom Bezirksgericht Zürich zu zehn Jahren Gefängnis und Landesverweis verurteilt. Sie hatte Frauen aus Ungarn nach Zürich gelockt und zur Prostitution gezwungen. Das Gericht betonte die systematische Ausbeutung und die aktive Rolle der Beschuldigten.

Das Bezirksgericht Zürich hat am Donnerstag eine 33-jährige Ungarin zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt und sie für zehn Jahre des Landes verwiesen. Die Frau wurde für gewerbsmässig en Menschenhandel und mehrfache Förderung der Prostitution schuldig gesprochen.

Laut Gericht hatte sie gemeinsam mit ihrem damaligen Lebenspartner Frauen in Ungarn rekrutiert und sie zur Prostitution nach Zürich gebracht. Die Richterin betonte, dass die Frauen aufgrund ihrer schwierigen Lage in Ungarn nicht in der Lage gewesen wären, selbständig in die Schweiz zu reisen und dort Geld zu verdienen. Die Beschuldigte habe die Notsituation der Frauen ausgenutzt, sie unter Vortäuschung falscher Tatsachen gelockt und ihren Lebensunterhalt mit deren Verdienst finanziert.

DasSystem, das die Beschuldigte mit ihrem Partner aufgebaut habe, habe die Frauen in Abhängigkeit gehalten: Es wurden Regeln aufgestellt und Kontrollen ausgeübt, darunter die Vorgabe eines Mindestverdienstes, der nur unter Einhaltung dieser Regeln erzielt werden konnte. Dadurch konnten die Frauen nicht frei entscheiden, sondern waren Teil eines Geschäftsmodells. Aus den Chatverläufen gehe hervor, dass die Beschuldigte aktiv an der Umsetzung beteiligt war und das System auch nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten bis zu ihrer Verhaftung im Jahr 2022 weiterführte.

Die Richterin warf ihr vor, mit direktem Vorsatz und purem Egoismus gehandelt zu haben, ohne Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte und Gesundheit der Geschädigten. Als besonders verwerflich bezeichnete das Gericht die Ausbeutung von Schwächsten aus einer bereits marginalisierten Bevölkerungsgruppe in Ungarn. Neben der Freiheitsstrafe muss die Verurteilte fünf Frauen eine Genugtuung zwischen 30.000 und 46.000 Schweizer Franken zahlen





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