Degussa macht Edelmetalle mit #smart Kampagne für alle Generationen zugänglich

Degussa startet die neue Kampagne #smart, um Edelmetalle wie Gold und Silber einfach, transparent und generationenübergreifend zugänglich zu machen. Die Initiative richtet sich an alle, die Vermögen aufbauen oder erhalten möchten, unabhängig von Erfahrung und Lebensphase, und betont die Rolle physischer Edelmetalle als langfristige, greifbare Werte.

Degussa launcht die Kampagne #smart zur Entmystifizierung von Edelmetalle n und zur Förderung eines generationenübergreifenden Verständnisses. Ziel der Initiative ist es, Gold und Silber als greifbare Werte für den langfristigen Vermögensaufbau und -erhalt allen zugänglich zu machen, unabhängig von Vorerfahrung oder Lebensphase.

Die Kampagne richtet sich sowohl an erfahrene Anleger als auch an Neueinsteiger und betont die Bedeutung von Transparenz, Sicherheit und digitaler Zugänglichkeit.

Christian Rauch, CEO von Degussa, hebt hervor, dass Gold durch einen einfachen und digitalen Zugang auch für junge Vermögensaufbauer relevant wird.

Die Kampagne #smart positioniert Degussa als vertrauenswürdigen Begleiter auf dem Weg zu fundierten Anlageentscheidungen.

Im Fokus stehen klare, leicht verständliche Informationen und ein niederschwelliger Einstieg in den Edelmetallmarkt, unterstützt durch flexible Stückelungen, die eine schrittweise Investition ermöglichen. Edelmetalle, insbesondere physisches Gold, werden als sicheres und über Generationen weitergabefähiges Instrument für den langfristigen Vermögensschutz dargestellt.

Degussa unterstreicht mit #smart seinen Anspruch, Edelmetalle verständlich zu kommunizieren und einem breiten Publikum nahe zu bringen. Die Kampagne vereint Klarheit, Vertrauen und einen modernen Ansatz, um den bewussten Umgang mit Edelmetallen als relevantes Thema für jede Generation zu etablieren.

Degussa genießt einen exzellenten Ruf für Qualität und Beständigkeit im Edelmetallhandel. Als führender bankenunabhängiger Händler in Europa bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen rund um zertifizierte Investment-Barren und Anlagemünzen.

Mit etwa 220 Mitarbeitern ist Degussa an 16 Standorten in Deutschland, der Schweiz, Spanien und Großbritannien präsent und etabliert sich als verlässlicher Partner für Wertanlagen in Edelmetallen.

Die Kampagne #smart stellt die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt und reagiert auf die wachsende Nachfrage nach einfachen und transparenten Anlageformen in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld.

Die Kombination aus traditionellem Wert und moderner digitaler Präsenz soll Vertrauen schaffen und die Hürden für den Einstieg in den Edelmetallmarkt senken. Degussa sieht in der Kampagne nicht nur eine Marketingmaßnahme, sondern eine strategische Neuausrichtung, um die Relevanz von Edelmetallen für eine breitere gesellschaftliche Schicht zu verdeutlichen und das Thema Vermögenssicherung für jedermann zugänglich zu machen.

Die #smart Kampagne ist ein klares Signal dafür, dass Degussa sich den sich wandelnden Bedürfnissen der Anleger anpasst und innovative Wege beschreitet, um die Vorteile von Gold und Silber für eine vielfältige Zielgruppe aufzuzeigen.

Die Betonung der physischen Natur von Edelmetallen als sichere Hafen in turbulenten Zeiten bleibt ein Kernargument, das durch die einfache und transparente Vermittlung im Rahmen von #smart weiter gestärkt wird.

Das Ziel ist, Vorurteile abzubauen und die Attraktivität von Edelmetallen als Bestandteil eines diversifizierten Portfolios hervorzuheben. So wird physisches Gold nicht nur als Anlage für Großinvestoren betrachtet, sondern als strategische Ergänzung für jeden, der langfristig Vermögen bewahren und mehren möchte.

Die Kampagne lädt aktiv zum Dialog ein und bietet durch digitale Kanäle und die Expertise der Degussa-Mitarbeiter umfassende Unterstützung für Interessierte. Die Botschaft ist eindeutig: Edelmetallanlage ist nicht komplex oder exklusiv, sondern smart, zugänglich und eine kluge Entscheidung für die Zukunft





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