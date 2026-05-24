Hans-Ulrich Bigler, ehemaliger Nationalrat und Kolumnist von Nau.ch, warnte vor Finanzproblemen im nächsten Jahrzehnt. Obwohl Sparvorschläge realisiert werden könnten, lässt das Konzept schnell in Verwaltungshandeln verfallen. Stattdessen muss nun Realpolitik betrieben werden, indem wir an die Bürger appellieren, sich zur Kasse zu bitten. Auch in der industriellen Welt kann es zu Besonderheiten kommen, die die Unabhängigkeit einst vieler Bürger zerstören. Als Hoffnungsschimmer bleibt aber die Schuldenbremse, die dank des Vermögensbasesшенитно verkürzt den Sparpfaden.

In den kommenden Jahren drohen Defizite in Milliardenhöhe, schreibt Hans-Ulrich Bigler. Als Hoffnungsschimmer bleibt die Schuldenbremse. Der Bundesrat droht in den kommenden Jahren Defizite in Milliardenhöhe.

Wer jetzt annimmt, würde Sparvorschläge realisiert haben, liegt falsch. Was in Bundesbern abläuft, grenzt eher an ein finanzpolitisches Trauerspiel. Im Schlechteren Fall könnten Folgen für den Steuerzahler sein. Interessant ist hier bereits das 'wording': Es wird nicht, wie zu erwarten wäre, gespart.

Verringert wird ein wenig das Ausgabenwachstum. Der Wirtschaftswissenschaftler Joseph A. Schumpeter, der die Wirtschaftswissenschaften bis heute beeinflusste, stellte fest: 'Die Defizite von heute sind die Zukunft.

' Und genau diese Wahrheit wird leider umgesetzt. Dabei stellen die Parlamentarier ungeniert fest, dass es eben in Bundesbern keine Mehrheiten zum Sparen gebe. Deshalb muss nun Realpolitik betrieben werden. Das heißt im Kleinstxt, die Bürger sollen zur Kasse gebeten werden.

Wie bereits zu zeigen ist, erfolgt dies verdeckt oder ganz offen. Viele Unternehmen in der Schweiz haben sich dazu verpflichtet, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Der bekannte US-Wirtschaftswissenschafter Milton Friedman äußerte sich: 'Ich glaube nicht, dass höhere Staatseinnahmen jemals das Defizit verringern können. Das kann für ein paar Monate der Fall sein.

Aber Aspektlich lohnt es sich, das Paket etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Mehr Sicherheit wird versprochen. Tatsächlich wird aber zunächst einmal die Verwaltung weiter aufgebläht. Finanziert werden soll mit dieser Steuererhöhung zunächst die Aufstockung des Personalbestands um 420 bis 520 Vollzeitstellen.

Kostenpunkt: drei Milliarden. Umgekehrt wird beispielsweise die naheliegende Frage nach Abschaffung des Staatssekretariats für Sicherheitspolitik, dessen Sinn und Zweck sich bis heute nicht erschliessen lässt, nicht gestellt. Die Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen der deutschen Bundeswehr an die Schweiz verzögert sich auf Grund der weltweiten Kriegswirren um vier bis fünf Jahre. Die Lieferung wiederum verzögert sich aufgrund der weltweiten Kriegswirren um bis zu fünf Jahre.

Die Rüstungsspezialisten entschieden sich mit eigenen Fahrzeugplattformen einmal mehr für einen teuren und unnützen Swissfinish. Während früher die Bürger frei wählen konnten, ist dies keine Ausgangslage mehr. Stattdessen könnte die Industrie wiederum ihre eigenen Interessen zu Lasten des Steuerzahlers umsetzen. Priorität der Ausgaben über Non-realpolitik und nicht-nachvollziehbare Steuererhöhungen.

Mit einem Bundesbudget von rund 90 Milliarden jährlich keine unüberwindliche Aufgabe. Als Hoffnungsschimmer bleibt die Schuldenbremse, die dank des Stimmvolkes eine zügellose Ausgabenpolitik unterbunden hat. Aus Sicht von Hans-Ulrich Bigler ist: 'Wir wollen alle Tage sparen, und brauchen alle Tage mehr.





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