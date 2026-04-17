DeepL revolutioniert Sprachkommunikation mit Echtzeit-Übersetzung und KI-Agent

DeepL erweitert sein Angebot um Sprachübersetzung in Echtzeit und einen KI-Agenten zur Unterstützung von Workflows. Die neuen Voice-to-Voice-Lösungen erleichtern Gespräche über Sprachgrenzen hinweg für Meetings, persönliche Kommunikation und eigene Anwendungen. Bis zu 40 Sprachen werden unterstützt, darunter alle EU-Amtssprachen. Parallel dazu wird das Kernprodukt zu einer umfassenderen Übersetzungsplattform für Unternehmen ausgebaut.

DeepL erweitert sein Angebot um Echtzeit-Sprachübersetzung. Mit der neuen Produktreihe Voice-to-Voice möchte das Unternehmen die Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg erleichtern, sei es in Meetings, im direkten Austausch oder in eigenen Anwendungen.

Das Angebot umfasst Lösungen für Videokonferenzen, persönliche Gespräche auf Mobilgeräten und im Web sowie eine Schnittstelle, über die Unternehmen die Sprachübersetzung direkt in ihre eigenen Anwendungen integrieren können. Auch Gruppengespräche mit mehreren Sprachen werden unterstützt.

Ein Teil der Funktionen ist bereits verfügbar, andere folgen in den kommenden Wochen. Voice for Conversations ist laut DeepL ab sofort verfügbar, die Unterstützung für Gruppengespräche folgt am 30. April. Voice for Meetings für Plattformen wie Microsoft Teams und Zoom soll im Juni im Rahmen eines Early-Access-Programms starten. Zum Start werden nach Angaben des Unternehmens mehr als 40 Sprachen unterstützt, darunter alle 24 Amtssprachen der EU.

Parallel dazu baut DeepL sein Kernprodukt zu einer umfassenderen Übersetzungsplattform für Unternehmen aus. Übersetzungen sollen sich damit besser in bestehende Systeme einfügen, automatisch die richtige Terminologie übernehmen und sich durch Korrekturen laufend verbessern. Dies unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens, nicht nur auf einzelne Übersetzungsfunktionen zu setzen, sondern eine ganzheitliche Lösung für die globale Geschäftskommunikation zu schaffen.

Die Integration von KI-gestützten Funktionen, wie beispielsweise die automatische Terminologieerkennung und -anwendung, verspricht eine erhebliche Steigerung der Effizienz und Präzision in professionellen Umgebungen, in denen konsistente und korrekte Sprachnutzung von entscheidender Bedeutung ist. Die kontinuierliche Verbesserung durch Korrekturen ist ein wichtiger Aspekt, der sicherstellt, dass die Übersetzungsqualität mit der Zeit noch weiter zunimmt und sich an spezifische Branchenanforderungen anpassen lässt.

Die Erweiterung des Portfolios von DeepL, die neben dem etablierten Übersetzungs-Service nun auch einen KI-Agenten zur Unterstützung verschiedener Workflows beinhaltet, markiert einen weiteren Schritt in Richtung eines umfassenden KI-gestützten Kommunikations- und Produktivitätstools. Solche Agenten sind dazu bestimmt, repetitive Aufgaben zu automatisieren, Informationen zu organisieren und den Nutzern zu helfen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Diese Entwicklung, kombiniert mit den neuen Sprachfunktionen, positioniert DeepL als einen wichtigen Akteur im Bereich der künstlichen Intelligenz für Unternehmen, die bestrebt sind, ihre globale Reichweite zu vergrößern und die interkulturelle Kommunikation zu verbessern.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Sprachtechnologien durch DeepL, wie die Hinzufügung neuer Sprachen und Transkriptionsfunktionen für Deepl Voice, sowie die geplante Kompatibilität mit Zoom, zeigen das Engagement des Unternehmens, seinen Nutzern stets die fortschrittlichsten und praktischsten Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Die angekündigten Updates für die nächste Zeit, wie die Unterstützung für Gruppengespräche ab Ende April und der Start von Voice for Meetings im Juni, deuten auf eine dynamische Entwicklung hin, die darauf abzielt, die Bedürfnisse eines breiten Spektrums von Anwendern zu erfüllen, von Einzelpersonen bis hin zu großen Organisationen mit komplexen Kommunikationsanforderungen





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