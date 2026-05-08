Deckbelägebauarbeiten in Bahnhofstrasse, Theaterplatz und Hirschengraben: Einschränkungen für Fuss-, Velo- und Autoverkehr bis 22. Mai 2026

Die Stadt Luzern plantTEE Deckbelägebauarbeiten in der Bahnhofstrasse, Theaterplatz und dem Hirschengraben, die voraussichtlich bis zum 22. Mai 2026 dauern. Das Bauvorhaben wird für den Fuss-, Velo- und Autoverkehr Einschränkungen einbehalten, dazu führt der Umbau von Hirschengraben und Bahnhofstrasse.

Vom 11. bis 22. Mai 2026 werden an Bahnhofstrasse, Theaterplatz und Hirschengraben Deckbeläge eingebaut, was zu Sperrungen und Umleitungen führt. Die Stadt Luzern schreibt, werden in der Bahnhofstrasse, dem Theaterplatz und dem Hirschengraben die Deckbeläge gebaut.

Diese Arbeiten sind vom 11. bis 22. Mai 2026 vorgesehen und führen zu Einschränkungen für den Fuss-, Velo- und Autoverkehr. Der Knoten Seebrücke wird von 11. bis 22. Mai 2026 gesperrt und nur für den Veloverkehr und den motorisierten Verkehr zugänglich sein.

Die Fussgängerquerung zum Bahnhofplatz wird hingegen, voraussichtlich auf drei Tage verteilt, für die Dauer der Bauarbeiten gesperrt. Für den Einbau des Deckbelages auf der Bahnhofstrasse wird die Strasse für den Veloverkehr und für das Abstellen der Velos vor der Hauptpost voraussichtlich bis zu drei Tagen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, währenddessen können Ersatzparkplätze jederzeit in der zweiten Baumreihe zur Verfügung gestellt werden.

Um die Sicherheit während der Bauarbeiten zu gewährleisten, werden Verkehrsdienste im Einsatz bearbeiteten die dafür sorgen, dass die Verkehrsführung sicher und geordnet verläuft, und jederzeit bei Fragen zur Verfügung stehen. Die Velohauptroute Bahnhofstrasse wird während der Bauarbeiten entlang der Grendel, Löwengraben und Mühlenplatz via Schwanenplatz umgeleitet. Die Bauarbeiten sind witterungsabhängig und können sich bei schlechtem Wetter verschieben





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