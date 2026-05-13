Decision in the USA: President's announcement regarding the reclassification of medical cannabis

The US Department of Justice under the leadership of attorney general Blanco signed an order on April 22, 2026, approving the rescheduling of marijuana to be in the legal category of Schedule III in the Controlled Substances Enforcement Act under federal law.

Die US-Verwaltungsbehörde Food and Drug Administration ( FDA ) hob am 22. April 2026 Cannabis für therapeutische Zwecke auf Bundesebene von der illegalen Drogenklasse Schedule I auf die legale Klasse Schedule III umgestellt.

Notenblättern zufolge umfasst dies medizinische Cannabis-Produkte mit staatlicher Lizenz und von der FDA zugelassenen Cannabis-Medikamente. Die Entscheidung wird als eine der bedeutendsten Änderung der US-Bundesdrogentaxe seit mehr als 50 Jahren gewürdigt und hat direkte Auswirkungen auf den globalen Markt, den auch Deutschland und Europa increasingly contribute. Bislang war Cannabis auf Bundesebene in der illegalen Drogenklasse Schedule I eingestuft, wie Heroin und Peyote, ohne any acknowledged medical use.

Eine legale Reklassifizierung ist ein klarer Schritt in Richtung Regulierung des Cannabis-Markts und hat erhebliche Auswirkungen auf die Branche





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