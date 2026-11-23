Schulpräsidentin Debora Heusser blickt nach 100 Tagen auf ihre Amtszeit in Gossau ZH zurück. Ein Erfahrungsbericht zu neuen Herausforderungen und strukturellen Veränderungen.

Debora Heusser hat ihr Amt als Schulpräsidentin und Gemeinderätin in Gossau ZH am 1. Juli 2026 angetreten. Nach rund hundert Tagen in der neuen Legislaturperiode fasst sie ihre persönlichen Erfahrungen und ersten Einschätzungen zusammen. Die Doppelfunktion bringt neue Verantwortungen mit sich, die den Arbeitsalltag deutlich verändert haben. Heusser beschreibt den Blick hinter die Kulissen der kommunalen Verwaltung als überraschend lehrreich.

Einblicke in Verwaltung und Schulalltag

Die Schulpräsidentin hebt hervor, wie komplex und vernetzt der Schulalltag in der Gemeinde tatsächlich ist. Obwohl sie die Prozesse aus ihrer früheren Tätigkeit in der Schulpflege bereits kannte, überraschte sie die Tiefe der Verflechtungen. Sie staunt über das präzise Zusammenspiel vieler Details, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Dieses Engagement und die dahintersteckende Arbeit schätzt sie sehr und drückt ihr gegenüber Dankbarkeit aus. Der vertiefte Einblick hat ihr ein ganzheitlicheres Bild der Schule als Institution in der Gemeinde ermöglicht.

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Zwei spezifische Ereignisse prägten ihre erste Zeit besonders deutlich. Zum einen war dies die Besichtigung des Areals Rössliwiese gemeinsam mit dem Gemeinderat. Dieser Blick hinter die Kulissen half ihr, die Strukturen des Wohnprojekts und der dort untergebrachten Gemeindeabteilungen besser zu verstehen. Es zeigte eindrücklich, wie viel wertvolle Arbeit direkt für die Bevölkerung geleistet wird. Zum anderen schätzte sie die direkten, ehrlichen Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen am Besuchsmorgen. Der Austausch auf der Basis gilt ihr als enorm wichtig, um zu erfahren, was gut läuft und wo Verbesserungsbedarf besteht.

Veränderte Perspektive auf die Gemeinde

Die Erweiterung ihres Aufgabenbereichs auf den gesamten Gemeinderat hat auch ihre Sichtweise auf Gossau verändert. Der Blickwinkel ist durch die tiefen Einblicke in das Tätigkeitsfeld der Gemeinde weiter geworden. Obwohl die Schule weiterhin ihr zentrales Arbeitsfeld bleibt, nimmt sie sie vermehrt als Lebensraum, Wirtschaftsfaktor und soziales Fundament der Gemeinde wahr. Diese ganzheitliche Perspektive integriert die Bildungseinrichtung fest in das größere Gefüge der lokalen Gemeinschaft und ihrer wirtschaftlichen sowie sozialen Dynamiken.

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Der Alltag der Schulpräsidentin hat sich in vielerlei Hinsicht gewandelt. Die neuen Aufgaben mit sich, die eine höhere Verantwortung und einen größeren Abstimmungsbedarf erfordern. Sie verbringt daher deutlich mehr Zeit am Schreibtisch als zuvor. Der verstärkte administrative Aufwand ist die direkte Folge der erweiterten Kompetenzen und der Notwendigkeit, sich mit vielen weiteren kommunalen Themen auseinanderzusetzen. Trotz des höheren Zeitaufwands findet sie Freude in den direkten Begegnungen.

Herausforderungen und strukturelle Neuerungen

Als ausgebildete Lehrerin bereiten ihr die Begegnungen in den Schulhäusern und auf den Pausenplätzen besondere Freude. Diese Momente motivieren sie, sich konsequent für eine gute und sichere Lernumgebung einzusetzen. Ihr Ziel ist es, dass sich Kinder, deren Bezugspersonen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl fühlen. Damit will sie ein solides Fundament für die Zukunft der Kinder und das Zusammenleben in der Gemeinde legen. Die Unterstützung aus dem privaten Umfeld sowie der konstruktive Zusammenhalt mit der Schulpflege und der Verwaltung halfen bei der Eingewöhnung.

Besonders aktuelle Themen betreffen die gesundheitlichen und psychischen Belastungen von Kindern sowie den Mitarbeitenden. Die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten und der sorgfältige Umgang mit Ressourcen sind weitere Schwerpunkte. Um die Abläufe zu verbessern, wurden verschiedene Grundlagen ausgearbeitet, die Zuständigkeiten verbindlich regeln. Das Thema Gesundheit wurde fest im Schulprogramm für die gesamte Schule verankert, um die Gesundheit aller Beteiligten gezielt zu stärken.

Neue Strukturen und Führungsrolle

Ein konkreter Fortschritt für die Sicherheit ist das neu in Betrieb genommene Alarmierungssystem in der Schulanlage Berg. Die damit verbundene Evakuationsübung verlief besonders diszipliniert und reibungslos. Dies trägt spürbar zur Sicherheit der Kinder und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei. Seit dem Sommer ist Lilian Zürrer als neue Leiterin Bildung im Amt. Diese Funktion wurde geschaffen, um die Schulpflege zu unterstützen und die Schulleitungen zu führen und zu begleiten.

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Lilian Zürrer arbeitet eng mit der Schulverwaltung zusammen und koordiniert schulübergreifende Aufgaben. Sie erarbeitet Entscheidungsgrundlagen für die strategische Weiterentwicklung der Schule. Durch das Bündeln und Vorbereiten der Geschäfte sowie die pädagogische Führung der Schulleitungen kann die Schule Gossau effizienter und wirksamer arbeiten. Diese strukturelle Verschlankung ist ein zentrales Element der aktuellen Bildungsstrategie in der Gemeinde.