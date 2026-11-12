Debatte um Feuerpferde-Show: Schweizerischer Freibergerverband schützt Ausbildung

Stadtrat Sennhauser plant Verbot der Feuerpferde-Show auf der BEA. Der Verband des Schweizerischen Freibergerverbands verteidigt die Shows mit Hinweis auf strenge Ausbildung und Tierschutz.

Die anhaltende Kontroverse um die Sicherheit und das Tierwohl bei Vorführungen mit brennenden Requisiten hat die Schweizer Reitszene erreicht. Pauline Queloz, die Geschäftsführerin des Schweizerischen Freibergerverbands mit Sitz in Avenches im Kanton Waadt, positioniert sich klar zu den jüngsten Entwicklungen. In einer schriftlichen Stellungnahme an die BauernZeitung betonte sie, dass sie solche öffentlichen Auftritte als wertvolle Werbung für die Rasse des Schweizerischen Freibergerpferds betrachten. Der Verband hinterhält das Engagement des Western Show Teams, setzt dies jedoch uneingeschränkt an die Bedingung, dass das physische und psychische Wohl der Pferde zu jedem Zeitpunkt der Veranstaltung garantiert ist.

Kern der Debatte um Feuerpferde-Vorführung

Der Auslöser für die aktuelle politische Debatte war eine spektakuläre Darbietung des Western Show Teams auf der Berner Messe, der sogenannten BEA. Bei dieser Veranstaltung präsentierten die Reiter unter dem Titel Feuerpferde eine Choreografie, die mit Fackeln und brennenden Reifen arbeitet. Diese Vorführung löste unmittelbare reaktionen in der Stadtverwaltung aus. Der Stadtrat Tobias Sennhauser, der der Fraktion Tier im Fokus angehört, reichte daraufhin formell eine Motion ein. Das Ziel dieser Motion ist ein vollständiges Verbot solcher Vorführungen. Der Gemeinderat hat die Einreichung geprüft und empfiehlt den zuständigen Gremien, dieser Motion zuzustimmen.

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Argumente der Stakeholder und tierärztliche Sicht

Pauline Queloz verteidigt die Praktiken des Teams mit Verweis auf jahrelange Erfahrung und professionelle Standards. Sie beschreibt das Western Show Team als äußerst professionell und verantwortungsbewusst. Mitglieder investieren außerordentlich viel Zeit in die Ausbildung und Vorbereitung ihrer Tiere. Die Shows erfreuen sich großer Beliebtheit beim Publikum und sollen diesem die Vielseitigkeit, Lernbereitschaft und Nervenstärke des Freibergerpferds näherbringen. Queloz hebt hervor, dass das Wohl der Pferde für den Verband an erster Stelle steht und die geltenden Tierschutzbestimmungen jederzeit eingehalten werden müssen.

Der Motionär Tobias Sennhauser argumentiert gegen die Shows mit dem Hinweis auf das innere Befinden der Tiere. Er führt an, dass ein äußerlich ruhig wirkendes Pferd trotzdem unter starkem Stress leiden könne. Diese Sorge teilt die allgemeine Öffentlichkeit, doch der Verband widerspricht der pauschalen Einstufung als Stresssituation. Queloz erklärt, dass Pferde durch sorgfältige, schrittweise Gewöhnung lernen könnten, mit ungewohnten Reizen wie Feuer ruhig umzugehen. Wiederholte positive Erfahrungen würden den Tieren Vertrauen in ihre Umgebung und in ihre Trainer schenken.

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Der Verband weist darauf hin, dass keine eigenen, spezifischen Richtlinien für Vorführungen mit Pyrotechnik existieren, aber ein verantwortungsvoller Umgang bei allen öffentlichen Auftritten erwartet wird. Es müsse ein klarer Unterschied gemacht werden zwischen einem unvorbereiteten Pferd, das mit Feuer konfrontiert wird, und einer professionell aufgebauten Show. Bei den Tieren des Western Show Teams sei nach Einschätzung des Verbands ein bemerkenswert gelassenes und vertrauensvolles Verhalten zu beobachten. Dieses Verhalten sei das Ergebnis intensiver Ausbildung und nicht zufällig. Anzeichen von Stress wie angespannte Körperhaltung, Unruhe oder Ausweichreaktionen würden bei den gezeigten Pferden nicht beobachtet.

Realweltliche Auswirkungen und künftige Perspektiven

Ein potenzielles Verbot hätte weitreichende Konsequenzen für die PR-Arbeit des Verbands. Messen wie die BEA sind für den Schweizerischen Freibergerverband unverzichtbar, um die einheimische Pferderasse einem breiten Publikum vorzustellen. Das Western Show Team leistet hier seit Jahren wichtige Arbeit. Die Vorführungen demonstrieren, was mit fundierter Ausbildung, Geduld und vertrauensvoller Zusammenarbeit möglich ist. Ein Verbot würde die Möglichkeiten zur Präsentation der Rasse erheblich einschränken.

Zusätzlich könnte ein solches Verbot auch das Engagement anderer Teams treffen, die viel Zeit und Sorgfalt in die Ausbildung ihrer Pferde investieren. Pauline Queloz hofft, dass bei der künftigen Beurteilung solcher Veranstaltungen die Professionalität der Beteiligten und die konkreten Bedingungen der Shows berücksichtigt werden. Entscheidend müsse stets das Wohl der Tiere bleiben. Solange dieses durch professionellen Umgang und fachgerechte Ausbildung gewährleistet ist, sieht der Verband keinen grundsätzlichen Einwand gegen derartige Auftritte.