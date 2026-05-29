Debatte über regulierte Abgabe von Stimulanzien wie Kokain und Ecstasy in der Schweiz

Die Westschweizer Arbeitsgruppe für Suchtforschung GREA wirft die Frage auf, ob auch harte Stimulanzien wie Kokain, Ecstasy oder MDMA reguliert und kontrolliert abgegeben werden sollten. Sucht Schweiz-Vizedirektor Frank Zobel erläutert die Argumente für und gegen einen solchen Schritt und zieht Parallelen zur laufenden Cannabis-Debatte.

Kokain , Cannabis, Ecstasy , LSD - in der Schweiz sind diese Drogen alle verboten. Während über eine mögliche Legalisierung von Cannabis derzeit intensiv im Parlament beraten wird, stellt die Westschweizer Arbeitsgruppe für Suchtforschung GREA eine noch weitergehende Frage in den Raum: Sollen auch Stimulanzien wie Koks, Ecstasy oder MDMA reguliert und kontrolliert abgegeben werden?

Diese Debatte wird vom Sucht-Experten Frank Zobel, Vizedirektor der unabhängigen Stiftung Sucht Schweiz, kritisch begleitet. Im Gespräch mit SRF News beleuchtet er die möglichen Vor- und Nachteile eines solchen Paradigmenwechsels in der Schweizer Drogenpolitik. Zobel beginnt mit einer nüchternen Bestandsaufnahme: Die seit Jahrzehnten verfolgte Prohibitions-Politik, sowohl in der Schweiz als auch international, habe ihre Ziele klar verfehlt. Kokain und andere Stimulanzien seien heute leichter zugänglich denn je, die Märkte seien größer, der Konsum steige.

Der von GREA vorgelegte Bericht argumentiere daher, dass die bisherige Strategie gescheitert sei und eine Debatte über alternative Ansätze unausweichlich sei. Die zentrale Frage, die sich anschließt, ist die nach der praktischen Umsetzung. Während bei Cannabis mit Pilotprojekten wie jenem in Lausanne bereits erste Erfahrungen mit kontrollierter Abgabe gesammelt werden, existiere für Kokain oder Ecstasy noch kein solches Modell.

Denkbar seien Abgaben in Apotheken oder über spezialisierte Anlaufstellen für Schwerstabhängige, wobei das Vorgehen maßgeblich von der spezifischen Gefährlichkeit der jeweiligen Substanz abhängen müsse. Die Argumente, die von Sucht Schweiz für eine regulierte Abgabe ins Feld geführt werden, gleichen laut Zobel denen beim Cannabis: Zum einen könnte man durch einen legalen Zugang Konsumierende erreichen, bevor sie in schwere Abhängigkeit rutschen, und sie durch Aufklärung und Beratung zu einem gesünderen Umgang motivieren.

Zum zweiten wäre die Produktsicherheit gewährleistet - Konsumenten wüssten heute nicht, welche Streckmittel in dem erworbenen Kokain oder Ecstasy stecken, was enorme gesundheitliche Risiken birgt. Drittens würde der Schwarzmarkt und die damit verbundene organisierte Kriminalität und Gewalt, insbesondere im Kokainhandel, untergraben, wenn der Verkauf in staatliche oder nicht gewinnorientierte Hände überginge. Diese Punkte zusammen würden das Potenzial für eine Reduktion von Gesundheits- und SozialSchäden ausmachen. Gleichzeitig warnt Zobel klar vor naiven Vorstellungen.

Es gehe nicht darum, gefährliche Substanzen wie Kokain im Supermarkt zu verkaufen. Kokain sei cardiotoxisch und gefährde die psychische Gesundheit. Eine bloße Kommerzialisierung würde zu einer Gesundheitskatastrophe führen. Jede mögliche Regulierung müsse daher sehr restriktiv konzipiert werden, mit strengen Zugangsbedingungen, intensiver Begleitung und dem klaren Primat der öffentlichen Gesundheit vor wirtschaftlichen Interessen.

Die Erfahrungen aus dem Lausanner Cannabis-Pilotprojekt, den Sucht Schweiz begleitet, sehen nach 18 Monaten vielversprechend aus: Der Konsum ging zurück, ein großer Teil des Schwarzmarktes wurde ersetzt, und es wurden weniger gefährliche Produkte abgegeben als auf dem illegalen Markt. Diese Resultate lieferten Argumente dafür, dass ein regulierter Verkauf unter kontrollierten Bedingungen durchaus positive Effekte haben könne. Abschließend bleibt Zobel vorsichtig mit einer Prognose, ob Kokain jemals legal in der Schweiz erhältlich sein wird.

Sicher sei nur, dass die aktuelle Situation - mit einer anhaltenden Kokainschwemme und steigenden Konsumzahlen - eine Sackgasse darstelle. Man müsse sich ernsthaft fragen, was man anders machen könne. Die von GREA angestoßene Debatte über die Regulierung von Stimulanzien reiht sich damit in eine globale Neubewertung der Drogenpolitik ein, die zunehmend von der Erkenntnis getragen wird, dass Verbote oft mehr Schaden anrichten als sie verhindern.

Die kommenden parlamentarischen Beratungen zum Cannabis werden zeigen, ob die Schweiz bereit ist, diesen mutigen Schritt auch auf andere Substanzen auszuweiten





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