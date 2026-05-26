Die Entscheidung vom 14. Juni entscheidet, ob der Atelier‑5‑Bau des Kunstmuseums Bern saniert oder durch einen modernen Neubau ersetzt wird, und inwiefern die Meinungen der Kunstschaffenden, Mäzene, Politiker und des Öffentlichen Institutionen divergen. Die unterschiedlich starken Argumente für ein kulturelles oder ein prestigeträchtiges Konstrukt werden in dieser Debatte diskutiert und kritisch hinterfragt.

Am 14. Juni wird in Bern eine entscheidende Abstimmung stattfinden, die über das zukünftige Erscheinungsbild des Kunstmuseums Bern entscheidet. Die Frage, ob der aktuelle Atelier‑5‑Bau – ein Bauwerk aus 1983 – saniert oder abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt werden soll, bewegt sowohl die Kunstschaffenden als auch die Mäzene der Stadt.

Das Kunstmuseum Bern, das sich neben dem historischen Stettlerbau von 1879 befindet, steht unter Druck, weil die bestehenden Gebäude veraltet sind und dringender baulicher Maßnahmen bedürfen. Beide Bauwerke haben sich in die Jahre gekommen; es besteht allgemeine Übereinstimmung darüber, dass eine umfassende Modernisierung nötig ist. Die Diskussion um die Sanierung versus Neubau hat sich in eine politisch charged Debatte verwandelt.

Die Verantwortlichen des Museums und der Milliardär Hansjörg Wyss befürworten laut ihrer Position den Abriss des Atelier‑5‑Baus und ein vollständiges Modernisierungsprojekt. In ihren Argumenten wird häufig auf veraltete Haustechnik, bröckelnde Fassaden und schmutziges Innenleben hingewiesen, um die Notwendigkeit einer Neugestaltung zu betonen. Für einige Kulturschaffende und darstellende Künstler wirkt dieses Narrative allerdings wie eine Gefahr für das eigentliche Kunstangebot. Sie warnen darauf hin, dass ein fehlender Neubau die Existenz des Museums gefährde, man sogar von einer Schließung des Museums sprach.

Berühmte Künstler mit starken politisch-profilierten Persönlichkeiten wie Beat Cattaruzza, der zudem im Berner Grossrat sitzt und Bürgermeister von Nidau war, sind ebenfalls Teil der Kontroverse. Sie vertreten die Meinung, dass die vorhandene Ausstattung des Museums nicht erst recht saniert, sondern komplett ersetzt werden sollte, und mangen die Besucherzahlen und das Prestige einer neuen Bauweise.

Ein Sprecher des Museums sagte, dass ein möglicher Sanierungsplan bisher wegen eines Formfehlers bei der Projektvergabe gescheitert sei, aber kein Grund dafür sei, die Sanierung völlig aufzugeben. Im Vergleich zum Neubau sei eine Sanierung nicht nur kostensparender – sie verhindere auch eine “alte Taktik”, bei der Gebäude erst bis zum Punkt des totalen Verschleißes vernachlässigt werden, bevor schwierige und teure Bauprojekte vorgeschlagen werden.

Die Initiativen haben die Machthaber aufgefordert, den Vorschlag für einen Projektierungs­kredit „Eiger“ abzulehnen, der das Museum später in eine moderne Bauwerk verwandeln sollte





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