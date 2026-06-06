Debate on '10-Millionen-Schweiz' and Zivildienst Referendum in SRF's 'Arena' with Ständerat, Nationalrätin, Nationalrat and more

The 'Arena' on SRF featured a debate on the '10-Millionen-Schweiz' and Zivildienst Referendum on June 14th. The discussion was moderated by Ständerat, Nationalrätin, Nationalrat and more. The debate focused on the negative consequences of immigration and the need for political solutions to address the current economic downturn.

In der 'Arena' standen am Freitagabend die beiden Abstimmungen vom 14. Juni im Fokus. Es wurde heiss debattiert. In der SRF-'Arena' zu Gast (vlnr): Benedikt Würth ( Ständerat Die Mitte /SG), Priska Seiler Graf ( Nationalrätin SP/ZH), Josef Dittli ( Ständerat FDP /UR) und Mike Egger (Nationalrat SVP /SG).

- SRFDie '10-Millionen-Schweiz' und das Referendum gegen das Zivildienstgesetz geben zu reden. Über beide Themen wird am 14. Juni abgestimmt. Arena' wählte mit dieser Ausgangslage das Format zweier Duelles: Zu beiden Vorlagen traten zwei Personen gegeneinander an.

Zwei St. Galler, Mit der Zuwanderung dürfe es – 'so wie sie jetzt stattfindet' – nicht mehr weitergehen. Sie habe 'negative Konsequenzen auf unsere Infrastruktur, den Ressourcenverbrauch und unsere Sicherheit'. Er mache sich als angehender Familienvater 'wirklich grosse Sorgen, welche Schweiz wir den kommenden Generationen hinterlassen'. SVP-Nationalrat Mike Egger verteidigt in der 'Arena' die 'Keine 10-Millionen-Schweiz'-Initiative.

- SRF Dass die Wirtschaftsdynamik aktuell an einigen Stellen Unbehagen auslöse, könne man nicht wegdiskutieren, meint Benedikt Würth. Es brauche politische Lösungen





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