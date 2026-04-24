Granit Xhakas Sunderland kassiert eine schwere 0:5-Niederlage gegen Nottingham Forest. Dan Ndoye saß auf der Bank und sah den klaren Sieg seiner Mannschaft. Die Niederlage setzt Sunderland im Rennen um einen Europacup-Platz zurück.

Eine bittere Pille für Granit Xhaka s Sunderland : Eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Nottingham Forest hat die Hoffnungen auf die Teilnahme am Europacup erheblich gedämpft. Während Xhaka über die volle Spielzeit auf dem Platz stand und sogar eine Gelbe Karte sah, blieb Dan Ndoye , der Schweizer Nationalspieler von Nottingham Forest , auf der Bank und musste das Spielgeschehen von dort aus verfolgen.

Doch was Ndoye sah, dürfte ihm gefallen haben, denn seine Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und distanzierte Sunderland klar und deutlich. Das Spiel begann denkbar ungünstig für die Gastgeber aus Sunderland. Bereits in der Anfangsphase unterlief Außenverteidiger Trai Hume ein unglücklicher Eigentor, der den Weg für eine schwere Niederlage ebnete. Nottingham Forest nutzte die Gunst der Stunde und baute seine Führung innerhalb kürzester Zeit aus.

Bis zur 37. Minute stand es bereits 0:4, womit die Weichen für einen klaren Sieg der Gäste gestellt waren. Die Mannschaft von Sunderland wirkte geschockt und fand keine Mittel, um das Ruder herumzureißen. Die Abwehr war anfällig, das Mittelfeld konnte keine Akzente setzen und die Offensive blieb harmlos.

Im Gegensatz dazu agierte Nottingham Forest selbstbewusst und effizient, nutzte die Schwächen des Gegners gnadenlos aus und zeigte eine beeindruckende Teamleistung. Die Tore fielen zu einfachen Zeitpunkten und zeigten die Überlegenheit der Gäste deutlich. Die Fans von Sunderland waren enttäuscht und frustriert über die Leistung ihrer Mannschaft und die Art und Weise, wie das Spiel verlief. Die Hoffnung auf einen positiven Ausgang schwand mit jeder Minute.

Der Schlusspunkt dieser einseitigen Partie setzte Elliot Anderson mit seinem Treffer in der 95. Minute zum 0:5. Eine bittere Niederlage für Granit Xhakas Sunderland, die die Mannschaft im Kampf um einen Platz in der Europa League zurückwirft. Nottingham Forest hingegen kann sich durch diesen souveränen Sieg aus dem unteren Tabellenbereich befreien und neue Hoffnung schöpfen.

Für Dan Ndoye bleibt die Frage, wann er seine Chance in der Premier League erhalten wird. Die Leistung seiner Mannschaft dürfte ihn jedoch motivieren, im Training hart zu arbeiten und sich für einen Einsatz zu empfehlen. Die Niederlage von Sunderland wirft Fragen nach der taktischen Ausrichtung und der individuellen Leistung der Spieler auf. Es bleibt abzuwarten, wie die Mannschaft auf diesen Rückschlag reagieren wird und ob sie in den kommenden Spielen wieder zu alter Stärke finden kann.

Die kommenden Spiele werden zeigen, ob Sunderland sich von dieser Klatsche erholen und weiterhin um einen Europacup-Platz kämpfen kann. Nottingham Forest hat mit diesem Sieg ein deutliches Zeichen gesetzt und gezeigt, dass sie in der Premier League eine ernstzunehmende Mannschaft sind





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