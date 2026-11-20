Weltweite Panik an den Aktienmärkten nach Anthropic Börsengang: SMI verliert 3,5 Prozent, DAX rutscht deutlich ab. Hohe Zinsen belasten KI-Investitionen.

Der internationale Kapitalmarkt litt am Freitag unter schweren Verlierern, nachdem der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic die Anleger nicht erholt, sondern eher verunsichert hat. Während der Eröffnungstag noch mit Euphorie begann, setzte sich am Folgetag ein umfassender Abverkauf bei Technologieaktien durch, der von steigenden Zinshoffnungen und existenziellen Sorgen um die Finanzierungskosten der Künstlichen Intelligenz getrieben wurde. Die Schweizer Börse blieb zwar durch die Schwergewichte stabil, doch die globalen Indizes zeigten keine Barmherzigkeit gegenüber dem Sektor.

Marktausverkauf getrieben durch Zinsängste

Der DAX in Frankfurt verzeichnete am Freitag einen deutlichen Verlust von 2,5 Prozent und schloss die Woche mit einem Minus von 3,5 Prozent auf 14'572 Punkten ab. Dieser Wert markiert einen signifikanten Rückgang, wenn man bedenkt, dass der Schweizer Leitindex SMI am Montag desselben Wochenenda 15'272 Punkten sein Allzeithoch erreicht hatte. Der CAC 40 in Paris folgte dem Trend mit einem Rückgang von 1,7 Prozent. In den USA führten hartnäckig hohe Inflationsdaten und die Angst vor einer weiteren Zinspolitik dazu, dass der Ausverkauf in die nächste Runde ging. Besonders die großen Technologiekonzerne, die als Vorreiter der KI-Revolution gelten, wurden von den Anlegern massiv verkauft, da die Märkte die hohe Bewertung dieser Unternehmen angesichts der teurer werdenden Kredite infrage stellten.

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Anthropic IPO und die Finanzierungslücke der KI

Trotz des erfolgreichen Starts der Notierung geriet der prominente KI-Neuling Anthropic schnell in den allgemeinen Abwärtsstrudel der Märkte. Marktbeobachter wiesen darauf hin, dass der anfängliche Enthusiasmus für den Börsengang nicht stark genug war, um die pessimistischen Erwartungen an den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur auszuräumen. Experten betonen, dass der Bau und Betrieb der erforderlichen Rechenzentren enorme finanzielle Mittel erfordert. Dies geschieht genau in einer Phase, in der die Finanzierungskosten für Unternehmen aufgrund der Zinspolitik der Zentralbanken stark steigen. Die Diskrepanz zwischen dem Kapitalbedarf der Branche und den derzeitigen Marktkonditionen führte zu einer massiven Korrektur der Kurswerte, da Investoren die Rentabilität dieser Milliardenprojekte neu bewerten mussten.

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Schweizer Indizes und globale Halbleiter

Auf dem Schweizer Markt konnte sich der SMI dem turbulenten Geschehen ebenfalls nicht vollständig entziehen, obwohl die Gewichte der indizierteten Aktien einen gravierenden Verfall abfederten. Am Freitag verlor der Index rund ein Prozent, bevor die Gesamtkorrektur am Ende der Handelsperiode bei 3,5 Prozent landete. Neben den großen Technologiekonzernen büßten auch die klassischen Halbleiterzulieferer deutlich an Wert ein, da sie als Lieferanten für die benötigte Hardware direkt von der Drosselung der Investitionen betroffen sind. Zu den Verlierern zählten unter anderem Unternehmen wie AMS Osram und Inficon. Die Verluste erstreckten sich auf breiter Front, wobei einzelne Sektoren wie die Softwarebranche noch härter getroffen wurden als die Hardware-Produktion.

Zukunftsausblick und Marktstimmung

Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass die künstliche Intelligenz zwar ein zentrales Wachstumsthema bleibt, die finanziellen Hürden für ihre Realisierung jedoch erheblich gestiegen sind. Anleger reagieren sensibel auf jede Information, die auf eine längere Phase hoher Zinsen hindeutet, was die Bewertung von Wachstumswerten unter Druck setzt. Die nächste Zeit wird entscheidend sein, um zu sehen, ob die KI-Unternehmen ihre Milliardeninvestitionen rechtfertigen können oder ob der Markt weiter korrigiert. Bis dahin werden Schwankungen an den Börsen weltweit wahrscheinlich das Bild dominieren, während sich die Branche auf die hohen Kosten für Energie und Rechenleistung einstellen muss.