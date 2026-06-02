DAX über 51.200 Punkte - Technologieaktien und Iran-Hoffnungen treiben Märkte

Der DAX erreichte kurzzeitig die Marke von 51.200 Punkten, gab aber nach. Trump kündigte mögliche Einigung mit Iran an. Technologiewerte wie Super Micro und Microchip legten kräftig zu. Bitcoin fiel unter 69.000 Dollar.

Der DAX ist im frühen Handel erstmals über die Marke von 51.200 Punkten gestiegen, hat die Gewinne aber nicht halten können und notierte zuletzt 0,2 Prozent schwächer bei 50.954 Zählern.

Der marktbreite Index profitierte von Hoffnungen auf eine Einigung im US-Iran-Konflikt. US-Präsident Donald Trump nannte die nächste Woche als möglichen Zeitraum für ein Rahmenabkommen, das die Öffnung der Strasse von Hormus umfassen soll. Das berichtete der US-Sender ABC News unter Berufung auf ein Telefon-Interview mit Trump.

Allerdings wurde er in der Vergangenheit mit optimistischen Zeitplänen immer wieder von der Realität eingeholt. Auch aus dem Iran gibt es bislang keine öffentliche Zusage für eine Einigung. Die Hoffnung auf eine Lösung hatte die US-Indizes in den vergangenen zwei Wochen um rund 3,5 bis 4,5 Prozent nach oben getrieben. Die Märkte haben bereits einen deutlichen Optimismus hinsichtlich einer möglichen Einigung und der damit verbundenen Normalisierung der Energielieferungen eingepreist, sagte Tom Nelson, Chefstratege bei der Investmentgesellschaft Franklin Templeton.

Sollten sich diese Erwartungen als verfrüht erweisen, könnte ein Teil der jüngsten Euphorie schnell verfliegen. Im Technologiesektor sorgten mehrere Unternehmen für Kursfeuerwerke. Der Server- und Speicherlösungs-Spezialist Super Micro Computer beschleunigte seine Rekordrally mit einem Kurssprung von zeitweise über 40 Prozent, nachdem die Quartalszahlen und der Ausblick die Erwartungen deutlich übertroffen hatten. Zuletzt betrug das Plus noch ein Viertel.

Auch Microchip Technology, ein US-Halbleiterhersteller, legte vorbörslich um fast zehn Prozent zu. Das Unternehmen erzielte dank des rasanten Ausbaus von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) im zweiten Quartal Rekordergebnisse und zog seine langfristigen Finanzziele um zwei Jahre vor. Microchip rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatzsprung von 65 Prozent auf rund 500 Millionen Dollar im Geschäft mit Rechenzentrumslösungen, nach 302,7 Millionen Dollar im Vorjahr. Als Grund nannte der Konzern eine sich weiter beschleunigende Nachfrage, angetrieben von Rechenzentren und KI-Anwendungen.

Zudem teilte er mit, dass geplante Preiserhöhungen für seine Produkte den Ausblick für das laufende Quartal nicht beeinträchtigen würden. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um fast 45 Prozent zugelegt. Nvidia-Chef Jensen Huang hatte das Unternehmen auf der Computex in Taiwan als nächstes Billionen-Dollar-Unternehmen bezeichnet. Nach dem Kurssprung am Dienstag ist Nvidia mit einer Bewertung von gut 240 Milliarden Dollar davon aber noch weit entfernt.

Auch der Dessoushersteller erzielte mit einem Kurssprung von mehr als 40 Prozent Schlagzeilen, getrieben durch einen Short-Squeeze. Die Ergebnisse unterstreichen die jüngste Zweiteilung im US-Konsumverhalten. Während einkommensstärkere Käufer weiterhin für entbehrliche Artikel Geld ausgeben, halten sich Haushalte mit geringerem Einkommen angesichts der anhaltenden Inflation mit Käufen zurück. Ein starkes erstes Quartal veranlasste das Unternehmen zu einer Anhebung der Jahresprognose.

Der Umsatz soll nun zwischen 7,03 und 7,13 Milliarden Dollar liegen, zuvor waren es 6,85 bis 6,95 Milliarden Dollar. Auch das operative Ergebnisziel wurde heraufgesetzt. Als Grund nannte der Konzern erhöhte Verkaufspreise und weniger Rabattaktionen. Im Kryptomarkt gab es dagegen einen Rückschlag.

Der Bitcoin fiel um 3,5 Prozent auf 68.819 Dollar, nachdem er bereits am Montag rund drei Prozent eingebüsst hatte. Der grösste institutionelle Investor in die umsatzstärkste Kryptowährung, Strategy, hatte einen Teil seiner Bestände verkauft und damit die Anleger verunsichert. In einem Markt, der ohnehin zwischen Inflationssorgen, Zinserhöhungsspekulationen und geopolitischen Risiken balanciert, wirkt die Nachricht wie ein weiterer Stein im Rucksack, kommentierte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. Dabei sei weniger die Grösse des Verkaufs entscheidend als dessen Signalwirkung.

Für Anleger ist die Transaktion eine Erinnerung daran, dass selbst langjährige Überzeugungen nicht in Stein gemeisselt sind





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