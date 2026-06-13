DAX legt weiter zu dank SpaceX-Börsengang und Iran-Deal-Hoffnungen

Der deutsche Aktienmarkt schließt am Freitag mit Gewinnen, getragen vom spektakulären Börsengang SpaceX' und der Hoffnung auf eine Entspannung im Nahostkonflikt. Der DAX erreicht ein neues Niveau, während SpaceX mit einer Bewertung von 2,1 Billionen Dollar startet.

Am Freitag erzielte der deutsche Aktienmarkt weitere Gewinne, wenn auch weniger fulminant als am Vortag. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,64 Prozent bei 29.635,95 Punkten, unterstützt von starken Halbleiter werten.

Zunächst bewahrheiteten sich Sorgen, dass Anleger im Tech-Sektor von bereits gut gelaufenen Titeln in SpaceX umschichten könnten, nicht. Der Hintergrund: US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag angekündigte Angriffe auf den Iran abgesagt und mit Verhandlungsfortschritten begründet. Inzwischen bestätigten sowohl die als Vermittlerin wichtige pakistanische Regierung als auch der Iran selbst die Einigung auf ein mögliches Friedensabkommen. Dies nährte Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten und stützte die Märkte.

Der Börsengang von SpaceX war das dominierende Thema. Die Aktie eröffnete bei 150 Dollar, was bereits einen deutlichen Aufschlag auf den Ausgabepreis von 135 Dollar bedeutete. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf 176,52 Dollar schloss der Titel bei 160,95 Dollar, was einem Kursgewinn von gut 19 Prozent entspricht und die Bewertung des Unternehmens auf knapp 2,1 Billionen Dollar trieb. SpaceX rückte damit schon am ersten Handelstag in die Sphären der wertvollsten US-Unternehmen auf.

Der Hype um den Börsengang schob die Aktien anderer Unternehmen aus der Raumfahrt- und Satellitenbranche zunächst vorbörslich an. Letztlich konnten sich Anleger über einen Kurssprung von rund 20 Prozent bei Firefly Aerospace freuen.

Allerdings fiel der SpaceX-Endkurs hinter den zunächst erwarteten Gewinnen zurück; nach einem Hoch bei 174 Dollar wurden zuletzt 166 Dollar erwartet, was einem Plus von 22 Prozent gegenüber dem Emissionspreis entspricht - niedriger als die ursprünglich erhofften 30 Prozent. Neben diesen Themen gab es weitere Unternehmensnachrichten. So überschattete ein weiterer Managementwechsel - der Weggang des Finanzchefs - den Quartalsbericht eines Unternehmens, während auch ein gesenktes Ziel für die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) die Stimmung belastete.

Der Streaming-Anbieter Roku stand im Fokus, nachdem Bloomberg berichtete, das Unternehmen führe frühe Gespräche über eine Übernahme oder Fusion mit mindestens einem US-Medienkonzern. Noch gebe es keine finale Entscheidung. Gleichermaßen senkten zwei große US-Banken ihr Kursziel für den Schokoladenhersteter Lindt & Sprüngli und zweifelten am Wachstumspotenzial, wobei sie bei ihrer Verkaufsempfehlung blieben. Tourismusaktien profitierten von der Hoffnung auf ein Kriegsende im Nahen Osten.

Der technologielastige US-Index Nasdaq 100 gewann am Freitag 1,32 Prozent auf 13.708,02 Punkte und lag damit im Wochenplus von 2,4 Prozent, während der breitere Markt nur minimal zulegte





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