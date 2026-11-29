Die Davoser Bevölkerung lehnt die leichte Umwandlung von Erst- in Zweitwohnungen ab und fordert mehr Erstwohnraum. Neue Regeln sollen den Wohnungsmarkt stabilisieren.

Die Stimmbevölkerung des Schweizer Kurortes Davos hat am Sonntag mit deutlicher Mehrheit gegen die Lockerung von Vorschriften zur Umwandlung von Wohnungen votiert. Bei der Abstimmung über die Vorlage zur Eindämmung der Zunahme von Zweitwohnungen erreichte das Ja-Lager 52,51 Prozent der gültigen Stimmen. Diese klare Entscheidung markiert einen wichtigen Schritt in der lokalen Wohnungspolitik und spiegelt den Willen der Bürger wider, den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum für die ständige Wohnbevölkerung zu sichern.

Die hohe Beteiligung von gut 62 Prozent unterstreicht das große Interesse der Bevölkerung an diesem Thema. Die neue Regelung gilt für Gebäude, die mindestens vier altrechtliche Wohnungen beherbergen. Damit sollen Eigentümer davon abgehalten werden, bestehende Wohnraumstrukturen einfach in teure Ferienwohnungen umzuwandeln. Die Davoser Regierung betont, dass dieser Kompromiss notwendig ist, um die soziale Balance im Ort zu wahren und den Trend zur Spezialisierung auf den Tourismus und den Luxusmarkt zu bremsen.

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Neue Pflichten und Abgaben für Immobilieneigentümer

Künftig müssen Eigentümer von altrechtlichen Wohnungen, die abgebrochen, neu gebaut, umfassend saniert, in ihrem Bestand verändert oder in Stockwerkeigentum umgewandelt werden, mindestens 50 Prozent der bisherigen Wohnfläche als Erstwohnraum anbieten. Als altrechtlich gelten dabei Wohnungen, die bereits vor dem 11. März 2012 bestanden oder rechtskräftig bewilligt waren. Dieses Datum ist entscheidend, da es mit der Annahme der eidgenössischen Zweitwohnungsinitiative zusammenfällt.

Für Eigentümer, die diese Quote nicht direkt einhalten möchten oder können, bietet die neue Verordnung eine Alternative: Sie können die Hälfte des Pflichtanteils durch eine neue Ersatzabgabe abgegolten werden. Diese beträgt künftig 4500 Franken pro Quadratmeter. Diese finanzielle Belastung soll dazu beitragen, die Umnutzung teurer zu machen und gleichzeitig Einnahmen für gemeinnützige Zwecke zu generieren, statt den Markt einfach zu liberalisieren.

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Rechtliche Auseinandersetzungen vor dem Bündner Obergericht

Vor der Urnenabstimmung hatte es erheblichen Widerstand gegen die Vorlage gegeben. Ein Stimmbürger hatte über eine Zürcher Anwaltskanzlei den Abbruch des Urnengangs sowie zusätzliche Abstimmungserläuterungen verlangt. Die Beschwerde richtete sich gegen die Vorbereitung der Vorlage, insbesondere gegen die Bezeichnung "Wohnungskompromiss" und die behördlichen Angaben zum örtlichen Wohnungsmarkt. Kritiker argumentierten, die Darstellung der Marktlage sei verzerrt gewesen.

Die Behörden wiesen den Rekurs initial ab, was den Unmut des Beschwerdeführers weiter schürte. Dieser zog die Beschwerde vors Bündner Obergericht weiter. Dieses lehnte eine Verschiebung des Urnengangs ab, entschied jedoch, dass es über die Beschwerde materiell später urteilen wird. Diese rechtliche Unsicherheit hat die Debatte über die Glaubwürdigkeit der behördlichen Daten und die Fairness des Abstimmungsprozesses in der lokalen Bevölkerung intensiviert.

Entstehung des Kompromisses und politische Einigung

Die aktuelle Vorlage ist das direkte Ergebnis intensiver Gespräche zwischen der Davoser Regierung, dem Initiativkomitee der ursprünglichen Volksinitiative und den Ortsparteien. Das Initiativkomitee hatte im Vorfeld zugesagt, seine ursprünglich strengere Initiative zurückzuziehen, sofern die vorliegende Vorlage von der Stimmbevölkerung angenommen wird. Dies ermöglichte einen politischen Ausgleich, der sowohl den Forderungen der Initianten nach mehr Erstwohnraum als auch den Interessen der Immobilienbesitzer Rechnung trug.

Die daraus fließenden finanziellen Mittel aus der Ersatzabgabe kommen einem Fonds für "Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung" zugute. Dieser Fonds soll der Förderung von neuem Erstwohnraum dienen. Die Davoser Behörden sehen in dieser Lösung einen gerechten Weg, um die positiven wirtschaftlichen Effekte des Tourismus nicht auf Kosten der lokalen Wohnbevölkerung zulasten. Die Annahme der Vorlage durch die Stimmbürger bestätigt den Weg hin zu einer regulierteren Wohnungspolitik im Kurort.