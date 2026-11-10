Davos: Volk stimmt über Wohnungskompromiss zur Erstwohnraumförderung ab

In Davos entscheidet die Stimmbevölkerung am 29. November über eine strenge Regelung zur Sicherung von Erstwohnungen. Details zur Abgabe und den Folgen für den Wohnungsmarkt.

Die Gemeinde Davos steht am 29. November vor einer entscheidenden Weichenstellung in der lokalen Wohnungspolitik. Die Stimmbevölkerung wird über den sogenannten Wohnungskompromiss abstimmen, der darauf abzielt, den dringenden Mangel an bezahlbarem Wohnraum durch gesetzliche Restriktionen zu bekämpfen. Diese Vorlage resultiert direkt aus einer im Frühherbst 2025 eingereichten Volksinitiative, die ursprünglich von 835 Untersützern unterstützt wurde. Ziel der Massnahme ist es, die Umwandlung von primären in sekundäre Wohnnutzungen deutlich zu erschweren und somit den bestehenden Bedarf an dauerhaftem Wohnraum zu sichern.

Der massive Wohnraummangel in Davos

Davos kämpft seit Jahren mit einer extrem angespannten Lage auf dem Immobilienmarkt, wobei die verfügbaren Ressourcen zunehmend schwinden. Statistiken belegen, dass der Anteil der Zweitwohnungen in der Berggemeinde zwischen 2017 und dem Zeitpunkt der Abstimmungsbotschaft von 56,0 Prozent auf 58,9 Prozent angestiegen ist. Parallel dazu nimmt der Bestand an Erstwohnungen trotz laufender Bautätigkeit weiter ab, was die Situation für Einheimische und Pendler zusätzlich verschärft. Die aktuelle Leerwohnungsziffer liegt bei einem rekordverdächtigen Tiefststand von nur 0,1 Prozent, was weit unter dem schweizweiten Durchschnitt von einem Prozent liegt.

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Angesichts der anhaltenden Bevölkerungs- und Arbeitsmarktentwicklungen prognostiziert die Abstimmungsbotschaft einen dringenden Bedarf von rund 1'520 neuen Erstwohnungen bis ins Jahr 2035. Diese Zahl unterstreicht die Dringlichkeit der vorliegenden Vorlage und zeigt auf, dass der freie Markt allein nicht in der Lage ist, diese Lücke schlagend zu füllen. Die Politik reagiert darauf mit einem regulativen Eingriff, der verhindern soll, dass weiterer Wohnraum der langfristigen Verfügbarkeit entzogen wird. Dies dient dem Schutz der lokalen Struktur vor einer vollständigen Kommerzialisierung im Sinne der Feriendomizile.

Regelung der Umbewilligung und Abgaben

Kernstück der neuen Verordnung ist die Einführung strikter Quoten bei Umbauten und Neubauten. Für Gebäude, die mindestens vier altrechtliche Wohnungen aufweisen, gilt ab sofort eine verbindliche Vorgabe: Mindestens 50 Prozent der bisherigen Wohnfläche müssen zwingend als Erstwohnraum erhalten oder neu geschaffen werden. Dies betrifft alle Projekte, bei denen Gebäude abgebrochen und neu errichtet, umfassend saniert, in ihrer Wohnungsstruktur verändert oder in Stockwerkeigentum umgewandelt werden. Der Begriff altrechtlich bezieht sich dabei explizit auf Wohnungen, die bereits vor dem 11. März 2012 bestanden oder rechtskräftig bewilligt waren.

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Eine finanzielle Flexibilität bietet jedoch eine neue Ersatzabgabe, um die Umsetzung wirtschaftlich abfedern zu können. Die Hälfte des geforderten Pflichtanteils an Erstwohnungen kann durch die Zahlung von 4500 Franken pro Quadratmeter abgegolten werden. Diese Summe ermöglicht es Bauherren, entsprechende Flächen dennoch umzunutzen, solange der finanzielle Ausgleich fliesst. Die daraus generierten Einnahmen werden einem speziellen Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung zugutekommt, was eine direkte Rekinvestition in den sozialen Wohnungsbau gewährleisten soll.

Diese Konstruktion stellt einen politischen Ausgleich dar, der sowohl den Zielsetzungen der Volksinitiative als auch wirtschaftlichen Interessen gerecht werden soll. Die Davoser Regierung konnte in intensiven Gesprächen mit dem Initiativkomitee sowie den Ortsparteien eine Einigung erzielen, die als Kompromisslösung konzipiert ist. Das Initiativkomitee hat vertraglich zugesagt, seine ursprüngliche Initiative zurückzuziehen, sofern diese aktuelle Vorlage von der Stimmbevölkerung angenommen wird. Dies bietet die Chance, das Verfahren schnell und entschlossen abzuschließen.

Politische Kontroversen und nächste Schritte

Innerhalb des Davoser Parlaments ist die Vorlage jedoch nicht unumstritten. Mit einer knappen Mehrheit von 10 zu 6 Stimmen empfiehlt die Legislatur den Stimmberechtigten ein Ja zur Vorlage. Diese Entscheidung fällt jedoch auf heftigen Widerstand seitens der politischen Gegnerschaft, der unter anderem die FDP und die SVP angehören. Diese Parteien argumentieren, dass zusätzliche staatliche Regulierungen und tiefgreifende Eingriffe in den Wohnungsmarkt negative Auswirkungen haben könnten.

Kritiker befürchten, dass der bürokratische Aufwand und die finanziellen Lasten private Investitionen hemmen würden. Statt den Bau von neuem Erstwohnraum zu fördern, sehe die Gegnerschaft die Gefahr, dass das gesamte Bauvorhaben gebremst wird. Die Argumentation lautet, dass Markteingriffe oft unbeabsichtigte Nebenwirkungen haben, die das Angebot an Wohnraum insgesamt verknappen. Trotz dieser Bedenken geht die Mehrheit davon aus, dass die Kombination aus Baurichtlinie und Finanzabgabe den langfristigen Bedarf besser decken kann als der Status quo.

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Die Abstimmung am 29. November wird somit nicht nur über eine einzelne Verordnung entscheiden, sondern über die zukünftige Ausrichtung der Davoser Wohnpolitik. Für Bauherren und Investoren bedeutet dies eine klare rechtliche Perspektive, die Planungssicherheit schaffen soll, wenn die Vorlage angenommen wird. Die Gemeinden müssen sich auf die Einnahmen aus dem Fonds freuen, die gezielt in den Aufbau von Infrastruktur und Wohnraum fließen. Gleichzeitig steht die Politik unter Beobachtung, ob die erhofften Effekte in der Realität eintreten.

Falls die Vorlage abgelehnt wird, droht das Wiederaufleben der ursprünglichen Volksinitiative, die möglicherweise noch strengere Massnahmen vorsah. Dies hätte massive Unsicherheiten für die Bauwirtschaft bedeutet und langwierige politische Auseinandersetzungen nach sich gezogen. Die aktuelle Lösung bietet daher einen pragmatischen Weg, der sowohl den sozialen Wohnraumbedarf adressiert als auch wirtschaftliche Spielräume öffnet. Die Bevölkerung hat nun die letzte Entscheidung, ob sie diesen Weg mitgeht.