Davos gleicht im Final aus: Die Rückkehr der Dämonen in Fribourg

Der HC Davos gewinnt das zweite Finalspiel gegen Fribourg-Gottéron mit 3:1 und erzwingt das 1:1 in der Serie. Während Davos taktisch überzeugt, kämpft Fribourg erneut mit den eigenen Mythen.

Der HC Davos hat in einer beeindruckenden Manier auf die Auftaktniederlage reagiert und sich mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg in Fribourg eindrucksvoll in der Finalserie zurückgemeldet. Mit diesem Erfolg steht es nun 1:1 in der Serie, was die Ausgangslage für den weiteren Verlauf der Meisterschaft komplett verändert hat. Für Fribourg-Gottéron fühlt sich diese Niederlage wie eine Wiederkehr altbekannter Geister an.

Nachdem der Klub erstmals in seiner Historie das erste Finalspiel einer Serie für sich entscheiden konnte, droht nun wieder das bekannte Trauma. Die Dämonen, symbolisiert durch den Drachen im Vereinswappen, scheinen dem Team den finalen Triumph zu verwehren. Es hält sich hartnäckig die Sage, dass Gottéron aus Gründen der Demut einfach nicht dazu bestimmt ist, den Meisterpokal in die Höhe zu stemmen. Nach dem Sieg am Samstag wirkte das Team vor heimischer Kulisse keineswegs arrogant, aber vielleicht eine Spur zu sicher, was sich als fataler Fehler erweisen sollte. Der HC Davos agierte von der ersten Sekunde an mit einer mutigen Strategie. Durch ein extrem bissiges Forechecking setzten sie die Defensive der Freiburger massiv unter Druck und gewannen nahezu jeden wichtigen Zweikampf in der Zone von Reto Berra. Die Davoser legten mit zwei frühen Treffern vor, bevor das Publikum in der ausverkauften Arena überhaupt richtig realisiert hatte, dass das Spiel begonnen hatte. Besonders der Powerplay-Treffer von Lukas Frick zum 3:1 kurz vor der ersten Pause entpuppte sich als eine unüberwindbare Hypothek. Auch wenn Gottéron im weiteren Spielverlauf sichtlich verzweifelte und alles versuchte, um den Anschlusstreffer zu erzielen, geriet der HCD nie in echte Not. Selbst als Trainer Roger Rönnberg drei Minuten vor Spielende volles Risiko ging und Torhüter Reto Berra zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahm, blieben die Gäste abgeklärt und stabil in ihrer defensiven Ordnung. Ein wesentlicher Faktor für diesen Sieg war der US-Amerikaner Brendan Lemieux. In den vergangenen Tagen stand er im Zentrum einer medialen Debatte, nachdem TV-Experten eine Sperre für ihn gefordert hatten. Doch die Hockey-Justiz sah von Sanktionen ab, was sich als absolut richtig erwies. Lemieux präsentierte sich als Ruhepol und Anführer, der sich von den ständigen Provokationen nicht aus der Fassung bringen ließ. Seine Kaltblütigkeit war ansteckend und bildete das Fundament für die Davoser Leistung. Auch Torhüter Sandro Aeschlimann lieferte eine herausragende Partie ab und bewies erneut, dass er die notwendige Klasse besitzt, um sein Team zum Titel zu führen. Während der HC Davos nun mit drei kommenden Heimspielen den psychologischen Vorteil auf seiner Seite hat, muss Gottéron beweisen, ob sie den Druck der Geschichte und die aufkommenden Zweifel ablegen können. Trainer Josh Holden hat mit dieser taktischen Meisterleistung eindrucksvoll bewiesen, dass der HCD bereit ist, die diesjährige Eishockey-Saison als Krönung zu beenden





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Eishockey HC Davos Fribourg-Gottéron Playoff-Final National League

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