Davos gleicht Finalserie aus: Auswärtssieg in Freiburg

Der HC Davos erzielt mit einem 1:0-Sieg in Freiburg den Ausgleich in der Playoff-Finalserie gegen Fribourg-Gottéron. Die Serie steht nun 2:2. Der Heimvorteil scheint in dieser Finalserie keine Rolle zu spielen.

Der Eishockey Club Davos hat im Playoff- Final gegen Fribourg -Gottéron mit einem beeindruckenden 1:0 Auswärtssieg den Serienstand auf 2:2 ausgeglichen. Dieses Ergebnis unterstreicht die ungewöhnliche Dynamik dieser Final serie, in der der Heimvorteil bisher keine Rolle gespielt hat.

Jedes Team konnte bisher nur auswärts gewinnen, was in der Schweizer Playoff-Geschichte eine bemerkenswerte Premiere darstellt. Vier Spiele, vier Auswärtssiege – ein Novum, das die Spannung in dieser Meisterschaft auf ein Maximum treibt. Der entscheidende Treffer in Freiburg fiel bereits in der 5. Minute durch Julian Parrée, der nach einem kapitalen Fehlpass von Jamiro Reber eiskalt zur Stelle war und den Puck präzise in die Ecke platzierte.

Parrée, ein Eigengewächs des Davoser Teams, ist in dieser Saison ein Symbol für die Ausgeglichenheit und das Potenzial des Teams und hat sich mit seinem zweiten Tor in dieser Finalserie zum besten Skorer entwickelt. Die Rückkehr von Center Enzo Corvi, der seit Mitte Januar aufgrund einer Kopfverletzung pausieren musste, ist ein weiterer Lichtblick für Davos.

Allerdings müssen die Davoser weiterhin auf Verteidiger Nichael Fora und Filip Zadina verzichten, die beide nach Verletzungen oder Sperren nicht einsatzbereit sind. Adam Tambellini, der Zadina ersetzt, konnte in seinem ersten Finalspiel noch keinen entscheidenden Eindruck hinterlassen. Fribourg geriet, ähnlich wie im ersten Heimspiel, früh in Rückstand und fand trotz intensiver Bemühungen keine effektive Antwort auf die starke Leistung der Davoser.

Das Spielgeschehen des ersten Drittels deutete bereits auf den Spielverlauf hin: das Resultat stand fest, bevor das zweite Drittel begann. Die Freiburger schossen insgesamt 36 Mal auf das Tor von Sandro Aeschlimann, doch der Davoser Torhüter zeigte eine herausragende Leistung und hielt seinen Kasten sauber. Aeschlimann feierte damit seinen dritten Shutout in diesen Playoffs und ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg seines Teams.

Ein wesentlicher Grund für die Schwierigkeiten von Fribourg ist das ineffektive Powerplay, das trotz der Rückkehr von Marcus Sörensen nach dreimonatiger Verletzungspause weiterhin keine Verbesserung zeigt. Die Spieler von Coach Roger Rönnberg agieren mit einem Mann mehr auf dem Eis zu umständlich und zeigen ein zunehmendes Selbstvertrauensdefizit. Im Mitteldrittel dominierte Fribourg zwar das Spielgeschehen, doch Davos stand defensiv gut organisiert und ließ nur wenige gefährliche Aktionen zu.

Die Davoser gewannen die wichtigen Duelle in der gefährlichen Zone vor dem Tor, insbesondere bei Abprallern, und kontrollierten das Spielgeschehen. Im letzten Abschnitt konnte Fribourg nicht an die Leistung des zweiten Drittels anknüpfen und wirkte müde und ideenlos. Erst in den letzten fünf Minuten erhöhten die Freiburger noch einmal den Druck, doch ohne Erfolg. Das Spiel endete mit einem klaren 1:0 Sieg für Davos.

Nun geht es am Sonntag zurück ins Bündnerland, wo das fünfte Spiel der Serie ausgetragen wird. Der Heimvorteil liegt wieder beim Qualifikationssieger Davos. Es bleibt abzuwarten, ob dieser in diesem Final tatsächlich zum entscheidenden Vorteil wird. In der Qualifikation endeten alle direkten Duelle zwischen den beiden Teams mit einem Heimsieg.

Parallel zu den sportlichen Geschehnissen äußerte sich Nati-Direktor Lars Weibel zum Aus von Patrick Fischer als Nationaltrainer und zur Stimmung in der Nationalmannschaft. Er sprach auch über den neuen Trainer Jan Cadieux und die Schweizer NHL-Spieler. Des Weiteren gab es die Meldung, dass Vaduz Stade Nyonnais souverän geschlagen hat, trotz eines kuriosen Eigentors. Tragisch ist der Fall von Adriano De Pierro, der aufgrund einer schweren Kopfverletzung seine Karriere als Fussballspieler beenden muss.

Er erzählte von seinem Schicksalsschlag und seinem Kampf um ein neues Leben





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