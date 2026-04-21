Davos gleicht aus: Der HC Davos stürzt Fribourg-Gottéron und erzwingt das 1:1 im Final

Mit einem entschlossenen Auftritt sichert sich der HC Davos den Ausgleich in der Finalserie. Während Fribourg-Gottéron mit der Last der Geschichte kämpft, glänzt der HCD durch taktische Disziplin und mentale Stärke.

Der HC Davos hat mit einem beeindruckenden 3:1-Auswärtserfolg gegen Fribourg-Gottéron in der Finalserie den direkten Ausgleich zum 1:1 erzielt und damit die Statik des Duells nachhaltig verändert. Die Stimmung im Umfeld von Gottéron ist nach dieser Niederlage merklich abgekühlt, da die historische Chance, erstmals in der Vereinsgeschichte nach einem Auftaktsieg im Finale auf Meisterschaftskurs zu bleiben, vorerst vertan wurde.

Die Anhänger des Klubs, die den metaphorischen Drachen als Wappentier führen, fürchten bereits das Wiedererwachen alter Geister. Es scheint, als dürfe das Team aus dem Gottéron-Tal aufgrund einer hartnäckigen Sage nicht triumphieren, um den Stolz der Menschen nicht ins Bodenlose wachsen zu lassen. Nach dem knappen Sieg am Samstag war das Team wohl eine Spur zu selbstsicher in die Partie gestartet, was sich als fataler Fehler erweisen sollte. Der HC Davos präsentierte sich von der ersten Sekunde an hellwach und agierte mit einem extrem bissigen Forechecking, das die Defensive der Freiburger bereits im eigenen Drittel unter massiven Druck setzte. Die Bündner gewannen entscheidende Zweikämpfe in unmittelbarer Nähe zum Tor von Reto Berra und legten eine Zweitoreführung vor, noch bevor das Publikum vollständig seine Plätze eingenommen hatte. Der Powerplay-Treffer von Lukas Frick zum 3:1 kurz vor der ersten Pause fungierte als spielentscheidende Hypothek, die Gottéron trotz einer mutigen, aber zunehmend verzweifelten Aufholjagd nicht mehr abtragen konnte. Auch als Trainer Roger Rönnberg in der Schlussphase volles Risiko einging und den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahm, blieb Davos standhaft und geriet nie in echte Gefahr. Besonders im Fokus stand Brendan Lemieux, der nach den hitzigen Debatten um seine Spielweise und den Forderungen nach einer Sperre durch Experten wie Sven Helfenstein eine beeindruckende Antwort auf dem Eis gab. Während Helfenstein aufgrund seiner Rolle als Spieleragent und der damit einhergehenden Interessenkonflikte scharf kritisiert wurde, bewies Lemieux Nervenstärke. Er agierte als Anker für das Team und liess sich trotz zahlreicher Provokationen nicht aus der Ruhe bringen. Seine Kaltblütigkeit war symptomatisch für die gesamte Leistung der Mannschaft. Zudem bestätigte Torhüter Sandro Aeschlimann seine exzellente Form und festigte seinen Status als Rückhalt für den Titelanwärter. Mit diesem Sieg im Rücken geht der HC Davos nun als Favorit in die kommenden Begegnungen, während Fribourg-Gottéron unter dem enormen psychologischen Druck steht, auswärts in Davos bestehen zu müssen, um den Traum vom ersten Meistertitel noch am Leben zu erhalten. Die Serie ist nun vollends entbrannt und verspricht eine emotionale Fortsetzung





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