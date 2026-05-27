Davina und Shania Geiss lassen sich von Star-Chirurg Dorow die Brüste vergrössern

Star-Schönheitschirurg Andreas Dorow führte die Brustvergrösserungen von Davina und Shania Geiss durch. Gegenüber der 'Bild' spricht er nun erstmals über die Details der Eingriffe.

Davina und Shania Geiss haben sich die Brüste machen lassen - vom selben Arzt, der schon Gina-Lisas Po operierte. Jetzt spricht Andreas Dorow über die Eingriffe.

Davina und Shanie Geiss ließen sich von Star-Chirurg Dorow die Brüste vergrössern. Bei den Geiss-Töchtern hand an: Star-Schönheitschirurg Andreas Dorow führte die Brustvergrösserungen von Davina und Shania Geiss durch. Gegenüber der 'Bild' spricht er nun erstmals über die Details der Eingriffe. Wichtig war den Schwestern laut Dorow vor allem eines: Kein extremer XXL-Look.

Im Vordergrund standen feminine Kurven und ein harmonisches Gesamtbild. Für den Eingriff wählte der Star-Chirurg besonders weiche Implantate, die sich laut Dorow 'total natürlich anfühlen'.

'Es gibt nicht diese Universallösung', sagt er. Entscheidend sei, welche Methode wirklich zur jeweiligen Patientin passe. Der Druck komme heute vor allem durch Social Media, äussert sich Dorow zur gesellschaftlichen Kritik an jungen Frauen mit Brust-OPs. Statt die Brust grossflächig aufzuschneiden, wird das Gewebe mit speziellen Instrumenten und einem kleinen Ballon vorsichtig gedehnt.

Das Implantat wird über einen winzigen Schnitt eingesetzt und entfaltet sich erst im Körper. Die Vorteile laut Dorow: kleinere Narben, weniger Gewebeverletzungen und schnellere Heilung.

'Die Narbe ist später praktisch weg', sagt Dorow. 'Die gehen da mit einem Instrument rein, das ist nur so gross wie ein Löffel. ' Beeindruckt zeigte sich Carmen von der modernen Technik, als sie ihre Töchter vor der OP im OP-Saal besuchte. Die jungen Frauen sprachen vor der OP miteinander und tauschten sich über ihre Ängste aus





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