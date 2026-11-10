David Walliams: Grooming-Vorwürfe und Gerichtsurteil im Überblick

Mehrere Frauen werfen dem britischen Komiker David Walliams sexuelle Kontakte zu Minderjährigen vor. Der High Court wies seinen Antrag gegen die Veröffentlichung ab, Walliams bestreitet jedes Fehlverhalten.

Mehrere Frauen werfen dem britischen Komiker David Walliams (55) vor, seine Prominenz für sexuelle Kontakte zu Minderjährigen ausgenutzt zu haben. Zwei von ihnen geben an, 15 Jahre alt gewesen zu sein, als sie den Star kennenlernten, und sprechen von Grooming. Walliams bestreitet jedes Fehlverhalten.

Die Identität des bislang anonym gebliebenen britischen Prominenten wurde nach einem Urteil des High Court öffentlich. Walliams hatte versucht, die Veröffentlichung zu verhindern, scheiterte damit jedoch. Nach Angaben seiner Anwälte wird er das Urteil nicht anfechten.

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Vorwürfe reichen über viele Jahre zurück

Die Vorwürfe gegen David Walliams umfassen einen Zeitraum vom Durchbruch mit der BBC-Sketchshow Little Britain bis in die Zeit, in der er als Juror von Britain's Got Talent zum festen Bestandteil des Samstagabends wurde. Die Frauen sind heute Ende zwanzig bis in den Dreissigern und sagen, die Erfahrung belaste sie seit fast zwei Jahrzehnten.

Grooming bezeichnet das gezielte Ansprechen von Minderjährigen durch Erwachsene mit dem Ziel, sexuellen Kontakt anzubahnen. Die Schilderungen sind Teil einer gemeinsamen Recherche des Guardian und von ITV News. Dafür sprachen die Journalisten mit 30 Quellen, die nach eigenen Angaben aus erster Hand berichten.

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Dem Vorwurf zufolge soll Walliams, einer der bekanntesten Fernsehstars und erfolgreichsten Kinderbuchautoren Grossbritanniens, seine Macht und Berühmtheit genutzt haben, um sexuelle Kontakte zu jungen Frauen und Teenagerinnen zu suchen. Auch über seine Familienshow soll er Frauen angeblich nachgestellt haben.

David Walliams: BBC prüft alle betroffenen Inhalte

Die BBC überprüft nach eigenen Angaben sämtliche Inhalte auf ihren Plattformen, in denen David Walliams vorkommt oder die von ihm verfasst wurden. Ein Sprecher des Senders bestätigte dies gegenüber der Zeitung The Sun. Einige Programme werden bereits während der Überprüfung abgeschaltet.

Auch beim Verlag HarperCollins sollen Vorwürfe im Raum stehen. Nach Berichten soll Walliams eine sexuelle Beziehung zu einer jungen Mitarbeiterin gehabt haben. HarperCollins hatte sich bereits im Dezember 2025 von seinem Bestsellerautor getrennt, Berichten zufolge nach einer internen Untersuchung wegen unangemessenen Verhaltens gegenüber jungen Mitarbeiterinnen.

Ein Sprecher des Verlags verwies auf die damalige Erklärung. Demnach erscheinen keine neuen Titel von David Walliams mehr bei HarperCollins.

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Gericht stellt Pressefreiheit über Veröffentlichungsverbot

Der High Court lehnte das Veröffentlichungsverbot ab und stellte die Pressefreiheit über den Antrag von Walliams. Richter Nicklin erkannte nach Darstellung der Berichte ein ernsthaftes Suizidrisiko an und sah auch für den Sohn von Walliams im Teenageralter gravierende Folgen. Die Recherche betreffe jedoch Fragen von erheblichem öffentlichem Interesse.

Vor Gericht wurde zudem bekannt, dass Walliams nach der Konfrontation durch die Medien im Mai zweimal versucht habe, sich das Leben zu nehmen. Kurz vor der Anhörung wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, in der er sich weiterhin aufhält. Seine Anwälte betonten, dies sei kein Zeichen von Schuld, sondern Ausdruck der Angst vor öffentlicher Schande, die auf ein Kindheitstrauma zurückgehe.

Walliams räumt gedankenloses Verhalten ein

In einem Brief an die Journalisten räumt David Walliams ein, sich gegenüber Frauen, mit denen er lockere sexuelle Beziehungen hatte, zuweilen gedankenlos verhalten zu haben. Er schreibt, ein Machtgefälle sei unvermeidlich, wenn eine der beiden Personen berühmt ist. Macht zu missbrauchen sei jedoch etwas völlig anderes, und das habe er nie getan.

Walliams betont, er sei kein sexuelles Raubtier und habe kein Gesetz gebrochen. Gleichzeitig erschüttere es ihn, dass einige Frauen, die er vor zehn bis 20 Jahren traf, heute Schmerz oder Wut ihm gegenüber äussern. Vorwürfe sexueller Belästigung am Arbeitsplatz weist er laut seinen Anwälten zurück.