Lugano führt die Super League souverän an. Torhüter David von Ballmoos weigert sich, die traditionelle Nummer 1 zu tragen. Die Tessiner starten erfolgreich in die Europa League.

Der FC Lugano führt die Schweizer Super League mit einem klaren Vorsprung an und hat eine einzigartige Tradition im Torraum etabliert, die die Nummer 1 freihält. Nach dem Abgang von Amir Saipi im Sommer hätte Torhüter David von Ballmoos die Option gehabt, dessen Rückennummer 1 zu übernehmen. Er entschied sich jedoch dagegen und blieb bei seiner bisherigen Nummer 16. Diese Entscheidung führt dazu, dass die Goalies der Tessiner die Nummern 16, 28, 39 und 99 tragen, während die traditionelle 1 nicht vergeben ist.

David von Ballmoos behält Nummer 16

David von Ballmoos ist klar, warum er auf die prestigeträchtigste Nummer verzichtet. Als Keystone-SDA ihn auf seine Wahl ansprach, erklärte er, dass ihm die Nummer 16 einfach sympathischer sei. Er wollte bei dieser Nummer bleiben, auch wenn er sie zuvor noch nie getragen hat. Bei seinen früheren Stationen in YB und Winterthur hatte er die 26 auf dem Rücken. Die 16 wurde ihm damals bereits bei seiner Ankunft im Tessin vergeben, was den ersten Grund für seine Präferenz bildete.

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Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Verbindung zu Christian Fassnacht. Der 31-jährige Torwart nannte seinen guten Freund und ehemaligen YB-Teamkollegen als Grund für seine Wahl. Christian Fassnacht trägt ebenfalls die Nummer 16. Trotz dieser emotionalen Bindung betonte von Ballmoos, dass ihm die Nummernwahl nicht übermäßig wichtig ist. Er hält die Sache locker und konzentriert sich stattdessen auf den sportlichen Erfolg des Teams.

Lugano führt die Super League an

Die aktuelle Leistung des Teams rechtfertigt die Konzentration auf den Erfolg. Nach dem 22. Pflichtspiel in dieser Saison sind die Tessiner noch ungeschlagen. Am Sonntag feierten sie beim 2:1 gegen den FC Basel den 19. Sieg in dieser Spielzeit. Mit diesem Ergebnis führt Lugano die Liga mit neun Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger an. Die Mannschaft zeigt eine beeindruckende Konstanz und sichert sich wichtige Punkte in der Meisterschaft.

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David von Ballmoos spricht von einer Lockerheit des Siegens, die das Team auszeichnet. Auch in Spielen, in denen Lugano spielerisch nicht restlos überzeugt, steht die Mannschaft am Ende als Sieger da. Beim 2:1 gegen Basel war dies erneut der Fall. Mancher nimmt es eine gewisse Dynamik an, dass es tendenziell eher für als gegen das Team läuft. Diese mentale Stärke ist entscheidend für die aktuelle Tabellenführung.

Vorbereitung auf das Europa League Duell

Der Weg zu einem allfälligen Meistertitel ist für Lugano noch weit, doch die Aufmerksamkeit gilt nun der Europa League. Das nächste Heimspiel gegen Kauno Zalgiris wird am Donnerstag live bei SRF übertragen. Der Anpfiff ist um 18:45 Uhr. Die Zusammenfassungen ausgewählter Partien gibt es ab 23:00 Uhr auf SRF in der Sendung Europa League - Highlights. David von Ballmoos trug zuletzt in Abwesenheit des verletzten Renato Steffen die Captainbinde, was seine Führungsrolle unterstreicht.

Gegner Kauno Zalgiris hat den litauischen Meistertitel bereits in der Tasche. Mit einem 4:1 sicherte sich der Klub am Sonntag eine Runde vor Schluss den zweiten Meistertitel in Folge. Damit machte das Team das Triple aus Supercup, Cup und Meisterschaft perfekt. Es folgten zwei klare Niederlagen in der europäischen Ligaphase: 0:4 gegen Brighton und 1:4 gegen Brann Bergen. Entsprechend favorisiert geht Lugano in das Heimspiel gegen die Litauer.

Chancen auf das europäische Überwintern

Lugano sieht sich die große Chance, bereits einen großen Schritt in Richtung europäisches Überwintern zu machen. In den vergangenen beiden Jahren reichten in den meisten Fällen sieben Punkte zum Weiterkommen. Die Heimbilanz der Tessiner in Europa ist stark und bietet gute Voraussetzungen für den Sieg im Hinspiel. Die Motivation ist hoch, da die Conference League eine weitere europäische Bühne bietet.

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Die Kombination aus starker Meisterschaftsperformance und ambitioniertem Europa League-Auftritt macht Lugano zur Spitzenmannschaft der Saison. Die mentale Stärke im Tor und die offensive Ausrichtung auf dem Platz tragen dazu bei. David von Ballmoos bleibt dabei ein fester Bestandteil dieses Erfolgs. Die Fans dürfen sich auf spannende Spiele freuen, insbesondere auf das Duell gegen den litauischen Meister, der zwar Titelträger ist, aber in Europa noch Probleme hat. Lugano nutzt diese Gelegenheit, um sich für die nächste Runde zu empfehlen.