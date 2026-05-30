David Frost: Britische Erfahrungen mit dem Brexit und Parallelen zur Schweiz

David Frost, ehemaliger britischer Brexit-Unterhändler, spricht bei einem Anlass von Kompass Europa über seine Erfahrungen mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU und die Parallelen zur Schweiz. Frost betont, dass die Schweiz eine mindestens ebenso lange Demokratie wie Großbritannien und erfolgreich ist und dass das Schweizervolk in politischen Fragen selbst eine Meinung bilden kann.

Diese Rede hielt der frühere britische Brexit -Unterhändler David Frost an einem Anlass von Kompass Europa. Wir dokumentieren seine Ausführungen im Wortlaut. Vielen Dank, dass Sie mich gebeten haben, beim heutigen Kompass-Kongress zu sprechen.

Es ist mir eine grosse Freude, wieder hier in der Schweiz zu sein. Vielen Dank auch für Ihren herzlichen Empfang – und auch dafür, dass Sie heute so freundlich sind, über mein nicht ganz perfektes Hochdeutsch und meinen englischen Akzent hinwegzusehen. Ich möchte zunächst sagen, was nicht mein Anliegen ist. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu sagen, wie die Schweiz ihr EU-Referendum durchführen sollte.

Und ich bin ganz sicher nicht hier, um Ihnen zu sagen, wie das Schweizervolk dabei abstimmen soll. Dazu brauchen Sie meinen Rat nicht. Die Schweiz ist mindestens ebenso lange eine Demokratie wie Grossbritannien und mindestens ebenso erfolgreich. Das Schweizervolk kann sich in politischen Fragen sehr wohl selbst eine Meinung bilden.

Der politische und wirtschaftliche Erfolg der Schweiz zeigt, wie wertvoll es ist, wenn ein Land seine eigenen Angelegenheiten selbst regelt. Ich bin aus einem anderen Grund hier. Ich möchte Ihnen die Wahrheit über die Erfahrungen Grossbritanniens mit dem Austritt aus der EU sagen. Ich möchte Ihnen erklären, wo ich Parallelen zwischen unserer Lage und Ihrer sehe.

Und auf der Grundlage meiner Erfahrungen als Brexit-Chefunterhändler möchte ich Ihnen darlegen, was in Ihrer Debatte über das neue Paket Schweiz–EU wichtig ist und warum





Weltwoche / 🏆 3. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brexit David Frost Brexit-Chefunterhändler Parallelen Zur Schweiz Experienzen Mit Dem Austritt Politik Demokratie Schweiz EU-Referendum Schweizervolk Wirtschaftliche Probleme Schwache Politische Führung Hochsteuer- Und Abgabenlast Zuwanderung Produktivität Regionale Politik Handelspolitik Landwirtschaft Lebensmittelstandards Staatsbürgerschaft Migration Regionale Politik Handelspolitik Landwirtschaft Lebensmittelstandards Staatsbürgerschaft Migration

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zuwanderung weltweit: Kaum ein Land ohne Regulierung - auch die Schweiz nichtEin Ländervergleich zeigt, dass praktisch alle Staaten die Zuwanderung regulieren, sei es durch Kontingente oder Punktesysteme. Als einzige Ausnahme gilt Spitzbergen. Für die Schweiz wird die Personenfreizügigkeit für EU-/Efta-Bürger betont, während für Drittstaaten klare Obergrenzen und jährliche Kontingente bestehen. Diese wurden in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft.

Read more »

Jeder Fünfte in der Schweiz bangt um seine WohnungEine Umfrage zeigt, dass 20% der Schweizer Bevölkerung Angst vor Wohnungsverlust haben.

Read more »

Medienmitteilung: Die Schweiz bleibt Spitzenreiterin beim Kauf von Fairtrade-ProduktenMedienmitteilung: Fairtrade Max Havelaar publiziert die Jahreszahlen Fairtrade Max Havelaar wächst trotz turbulenter Rohstoffmärkte weiter Schweizer Konsument:innen kauften...

Read more »

St.Gallen plant Konsumraum für Suchtkranke: Herausforderungen und Erfahrungen in anderen StädtenDie Stadt St.Gallen plant eine zusätzliche Kontakt- und Anlaufstelle für Menschen mit Suchterkrankung, inklusive eines begleiteten Konsumraums. Das zentrale Element ist ein geschützter und hygienischer Rahmen für die Konsumierung von Substanzen. Die Stadt sucht einen Standort, der die Umsetzung des Angebots ermöglicht und die Herausforderungen des öffentlichen Raumes reduziert. Die Suche nach einem geeigneten Standort hat mehrere Standorte geprüft, darunter eine «Erweiterung Blauer Engel im Katharinenhof», eine provisorische Lösung am Platztor und die Lagerstrasse 2/4. Ziel ist es, einen Standort zu finden, der die Umsetzung des Angebots ermöglicht und die Herausforderungen des öffentlichen Raumes reduziert. Die Stadt St.Gallen plant einen Konsumraum für Suchtkranke, um die Drogensituation in der Stadt zu verbessern und die Lebenssituation der suchtbetroffenen Menschen zu verbessern.

Read more »