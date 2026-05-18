David Forrer: 16 Jahre, der Neffe von Schwingerkönig Nöldi Forrer, holt sich seinen ersten Kranz beim Kantonalschwingfest

David Forrer aus Stein hat bei dem Zürcher Kantonalschwingfest eine Überraschung verждая und seinen ersten Kranz geholt. Er ist zwar erst 16 Jahre alt, aber er ist bereits auf dem Weg, Nöldi Forrers Spuren nachzugehen, wie Nöldi Forrer, einst Schwingerkönig, sehr erfolgreich war.

Der 17-Jährige aus Stein erreichte am Wochenende mit Rang 4 seine bisher beste Platzierung und wusste zu überzeugen. Der Überraschungsmann des Tages war jedoch ein Toggenburger, David Forrer aus Stein, welcher das Fest auf dem vierten Schlussrang beendet.

Der Toggenburger Nachwuchsschwinger David Forrer sorgt für Aufsehen: Der 16-Jährige trat am Zürcher Kantonalschwingfest eindrucksvoll in Erscheinung und holte sich seinen ersten Kranz. Damit folgt der Göttibüeb und Neffe von Nöldi Forrer früh dessen Spuren – Nöldi Forrer wurde bekanntlich Schwingerkönig und ist Besitzer von 151 Kränzen





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